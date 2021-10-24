Узбекистан продлит эпоху ренессанса, - К.Кривошеев

12:32 25.10.2021 В стране прошли президентские выборы



В Узбекистане состоялись президентские выборы, ставшие, по сути, референдумом: избирателям предстояло выразить свое отношение к переменам, происшедшим в стране за последние пять лет. Достигнутые Узбекистаном успехи, которые признают практически все, связывают в первую очередь с фигурой действующего президента Шавката Мирзиеева. Он бесспорный фаворит президентской гонки. Однако это не значит, что остальные кандидаты были лишь статистами. Корреспондент "Ъ" Кирилл Кривошеев в Ташкенте наблюдал, как разговоры о политике постепенно перестают быть для людей табу.



Президентские выборы в Узбекистане, по сути, стали референдумом: избирателям предстояло выразить свое отношение к переменам, происшедшим в стране за последние пять лет

Президентские выборы в Узбекистане, по сути, стали референдумом: избирателям предстояло выразить свое отношение к переменам, происшедшим в стране за последние пять лет



Выборы на новом языке

Лозунг "Новый Узбекистан - новые выборы" был придуман еще два года назад, когда в стране избирали парламент - впервые после смерти первого президента страны Ислама Каримова и прихода на его место Шавката Мирзиеева. Впрочем, лозунг остался актуальным и для нынешних президентских выборов, по итогам которых с большой вероятностью господин Мирзиеев будет переизбран на второй срок (итоги будут объявлены в понедельник).



Так как законы Узбекистана разрешают выдвигаться только кандидатам от партий, в бюллетенях оказалось ровно пять фамилий - по числу зарегистрированных в стране политических сил. Конкуренцию Шавкату Мирзиееву составили Алишер Кадыров от Демократической партии "Миллий тикланиш", Максуда Ворисова от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), Бахрам Абдухалимов от партии "Адолат" ("Справедливость") и Нарзулла Абламурадов от Экологической партии Узбекистана.



Хотя сомневающихся в победе действующего главы государства практически нет, выборы прошли весьма оживленно - с дискуссиями и резкими заявлениями. Впервые перед президентскими выборами прошли теледебаты, но они не имели большого успеха - зрителей разочаровало, что вместо самих кандидатов в них участвовали лишь их представители, которые к тому же часто опускали глаза в текст с заранее заготовленным выступлением. Негативные мнения о проведенных дебатах сразу попали в местные СМИ, после чего их решили провести вновь - тоже без кандидатов, но хотя бы устранив многие технические недочеты.



Мысль о том, что критические материалы в СМИ и особенно в блогосфере помогают добиться перемен к лучшему - например, остановить застройщиков, стремящихся построить высотку на месте исторического здания или парка,- "Ъ" высказывали многие собеседники в Ташкенте.



Смелее говорить о проблемах еще в начале своего первого срока призывал сам Шавкат Мирзиеев, и жители Узбекистана, похоже, прислушались к этому совету.



"В 2016 году я работал главным редактором одного издания,- рассказывает популярный в Узбекистане блогер Кирилл Альтман.- Известный экономист Юлий Юсупов написал для нас статью о черном курсе доллара в Узбекистане, хотя об этом наследии эпохи Каримова знали все. Тогда мы боялись - не придут ли за нами. Но никто не пришел, материал взлетел, а Юсупов стал еще более знаменитым. Сейчас такое время, когда отпустили вожжи во всем: в бизнесе, в прессе и в религии".



После этого случая в 2017 году, вдохновившись примером российского коллеги Юрия Дудя, господин Альтман создал YouTube-канал Alter Ego, на котором берет интервью у известных персон. Среди них был российский посол в Узбекистане Олег Мальгинов, хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, а также один из кандидатов на прошедших выборах - Алишер Кадыров, который считается самым эпатажным и скандальным политиком в стране.



Отрывки из некоторых интервью на канале Alter Ego даже вошли в предвыборный ролик президента Шавката Мирзиеева, а самого Кирилла Альтмана в июле наградили государственной медалью "Шухрат" ("Слава").



В 2020 году в стране был также создан Общественный фонд поддержки и развития национальных массмедиа, заместителем председателя которого стала дочь Шавката Мирзиеева Саида.



Для того чтобы закрепить в сознании народа идею, что жизнь за последние пять лет стала лучше, власти даже ввели в оборот понятие "Третий Ренессанс". При этом "Первым Ренессансом" Шавкат Мирзиеев считает IX–XII века, когда на территории современного Узбекистана активно развивался ислам, а вместе с ним - естественные науки. В этот период жил, например, знаменитый врач Ибн Сина (Авиценна). "Вторым Ренессансом" называют эпоху династии Тимуридов (XIV–XVI века) - тогда жили астроном Мирзо Улугбек и поэт Алишер Навои, самые, пожалуй, известные уроженцы территории Узбекистана. В апреле слово "Ренессанс" даже стало названием нового узбекского телеканала.



Начало плюрализма

Было на узбекских выборах и нечто остающееся неизменным уже десятилетия. В первую очередь это высокая утренняя явка на выборы - примерно в девять часов хвост очереди к урнам для голосования на избирательном участке, который посетил корреспондент "Ъ", уже выходил на улицу. "Это менталитет,- рассказала председатель избирательной комиссии в 83-й школе Ташкента.- Мусульмане просыпаются в половину шестого на молитву и потом спать уже не ложатся. Вот и идут голосовать".



Но в списках избирателей, которые висят на входе, немало русских имен и фамилий. Эти люди явно не мусульмане, но тоже пришли рано. "Просто много дел. Хочу освободиться пораньше",- объяснил "Ъ" русский пенсионер, доставая из кармана узбекский паспорт. На вопрос, бывает ли такое, что работодатели требуют от сотрудников отчитаться о голосовании, все отвечали отрицательно: "Мы пришли сами".



А вот спрашивать избирателей о том, как именно они проголосовали, нельзя - об этом написано в памятке, которую раздали всем аккредитованным журналистам.



Была на участке и группа рабочих со стройки неподалеку - их сразу было видно по запыленным ботинкам. Процедура голосования не по месту жительства в Узбекистане есть, и она проще, чем в России. Заранее регистрироваться на ближайшем участке избирателю не нужно - достаточно прийти с паспортом, удостоверением личности или даже водительскими правами на любой, и члены комиссии сами внесут избирателя в базу. Одновременно на участке по месту прописки этот человек будет исключен из списков.



В результате высокой активности голосующих уже к 9:00 явка достигла 12,3%, а к 11:00 - 33,6%. В это же время проголосовали практически все известные люди, включая президента Мирзиеева и премьера Абдуллу Арипова.



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На этом же участке, в 83-й школе, голосовал уже упоминавшийся кандидат Алишер Кадыров - его поджидало немало местных журналистов. Ранее господин Кадыров утверждал, что обучение на русском разрушает идентичность узбекских детей, призывал лишать гражданства представителей ЛГБТ, а когда в стране началась дискуссия о вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - сразу выступил против. К советскому прошлому он тоже относится резко негативно - по словам политика, из-за нахождения в составе СССР Узбекистан упустил возможность построить рыночную экономику и занять достойное место в мире.



При этом на вопрос "Ъ", несет ли современная Россия угрозу суверенитету Узбекистана, он ответил кратко: "Россия - дружественная страна". Учитывая, что ранее господин Кадыров заявлял, что Шавкат Мирзиеев - его единственный конкурент, "Ъ" решил также спросить оппозиционера, можно ли его называть "кандидатом номер два". "Кандидат бывает только номер один",- ответил он, подтвердив готовность конкурировать с главой государства.



Кстати, участвуя в дискуссии о вступлении Узбекистана в ЕАЭС (пока страна имеет там статус наблюдателя), Алишер Кадыров наделал также много шума, выступив против членства в этой организации и предложив облагать трудовых мигрантов подоходным налогом "для развития Узбекистана", Шавкат Мирзиеев тут же раскритиковал эту идею. "Это абсолютно безосновательно. Этого не будет, если я, дай бог, продолжу руководить страной. Они (мигранты.- "Ъ") создают возможности для себя и своих семей, обеспечивают себя работой, кормят свои семьи",- сказал он.



К этой дискуссии подключился и вице-спикер парламента, представитель правящей Либерально-демократической партии Узбекистана Актам Хаитов, который сделал важное заявление. Он отметил, что "взаимодействие с ЕАЭС" поможет значительно облегчить жизнь мигрантов, так как им больше не придется платить трудовой патент.



"В стране на самом деле появился плюрализм, который еще недавно было трудно себе представить,- резюмировал в беседе с "Ъ" первый замдиректора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Акрамжон Нематов.- И подобные дискуссии действительно учат население делать осознанный выбор. Люди стали понимать, что партия НДПУ - крайне левые, "Миллий тикланиш" - крайне правые. У них разные позиции по поводу русского и узбекского языков, ЕАЭС и налогов. После этого люди могут оценить, насколько важны компромиссные решения, консолидирующие и взвешенные решения, которые предлагает власть". Источник - kommersant.ru

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