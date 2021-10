Об одном питомнике глобальной элиты, или Кадры решают все, - В.Катасонов

25.10.2021

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 23.10.2021



"Десятки и десятки правительств говорят одну и ту же ложь"



Уже пять лет функционирует сайт Swiss Policy Research" (SPR). По моему мнению, это один из лучших информационных ресурсов в мире по тематике "пандемии" и связанных с нею вопросов (медицинских, экономических, политических, культурных, этических).



6 октября 2021 года на этом сайте появился интересный обзор под названием "ВЭФ и пандемия". В нем раскрывается роль Всемирного экономического форума (ВЭФ) в подготовке "пандемии" и в использовании борьбы с ней как средства "Великой перезагрузки" (термин президента ВЭФ Клауса Шваба). В обзоре выделены следующие пункты.



Во-первых, проведение в Нью-Йорке совместно с Фондом Билла Гейтса 18 октября 2019 года учебного мероприятия Event 201 (Событие 201). Эта игра моделировала события по обнаружению коронавируса, нагнетанию психоза, объявлению "пандемии", введению всемирного локдауна.



Во-вторых, ВЭФ еще до "пандемии" осуществлял сотрудничество с Фондом Билла Гейтса и Фондом Рокфеллера по теме цифровой идентификации людей в целях контроля над ними. Главным оправданием цифровой идентификации стало "здоровье" людей. Наиболее эффективным способом всеобщей идентификации была определена вакцинация.



В-третьих, особую роль сыграла книга Клауса Шваба "COVID-19: The Great Reset" (2020). В ней говорится о том, что "пандемия" должна послужить основанием для перестройки всех сторон жизни человека и общества в направлении перехода к так называемому инклюзивному капитализму.



Об этих направлениях деятельности ВЭФ написано много; в частности, я писал об этом в книге "Читая Шваба. Инклюзивный капитализм и Великая перезагрузка. Открытый заговор против человечества" (М.: Книжный мир, 2021).



Однако есть еще одно направление деятельности ВЭФ, имеющее отношение к проблеме "пандемии" и освещенное достаточно слабо. Речь идет о том, что ВЭФ давно занимается поиском, отбором, подготовкой и продвижением по всему миру кадров, которые становятся проводниками политики глобальной элиты. В 1993 году ВЭФ начал программу под названием Global Leaders of Tomorrow. В 2004 году она была преобразована в программу Young Global Leaders. Часто для краткости программу называют Global Leaders. ВЭФ не особенно афиширует содержательную сторону этой деятельности. Во многих странах у ВЭФ есть "свои люди", которые негласно ведут поиск и отбор кандидатов на местах.



Программа готовит лидеров в области политики и государственного управления, которые через некоторое время становятся министрами, премьер-министрами, президентами государств. ВЭФ работает также трамплином для определенной категории молодых людей в таких сферах, как СМИ, бизнес, культура. За 28 лет действия программы ВЭФ создал критическую массу "своих людей" в большинстве стран мира. Удивительным образом большинство стран одинаково реагирует на те команды, приходящие "сверху" от ООН и ее специализированных органов, Всемирного банка, МВФ, ВТО, ОЭСР и др.



Когда в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о "пандемии", лидеры большинства стран, как и их министры здравоохранения и другие чиновники, восприняли это как должное. Хотя на взгляд профессиональных медиков тогда не было оснований говорить даже об эпидемии. Когда со стороны ВОЗ и других международных организаций последовали "рекомендации" по введению карантинов и локдаунов, большинство стран восприняли это как команду, обязательную к исполнению. И исполнили ее, обвалив свои экономики, породив среди людей атмосферу страха. Когда от ВОЗ поступила "рекомендация" провести всеобщую вакцинацию опять же подавляющая часть стран, подобно слаженному хору, приняли решения о вакцинациях, хотя вакцин как таковых в мире не было, а были лишь экспериментальные препараты.



Бывший вице-президент компании "Пфайзер" доктор Майкл Йедон (Michael Yeadon), выступающий с резкой критикой действий правительств по вопросам "пандемии", отмечает удивительную слаженность этих действий: "Десятки и десятки правительств говорят одну и ту же ложь и делают одни и те же неэффективные вещи, которые явно уносят жизни людей". Нарушаются конституции и другие законы, вводятся "санитарные паспорта", проводится принудительная вакцинация. Игнорируются многие основополагающие положения медицинской науки. И исполняют эти команды те самые "креативные молодые лидеры", которые прошли через фильтры программ ВЭФ.



В обзоре SPR делается вывод: "Во время пандемии коронавируса несколько выпускников программ ВЭФ Global Leaders и Global Shapers (молодежная программа Global Leaders) сыграли заметную роль, продвигая стратегии нулевого ковида (zero-covid strategies), блокировки (lockdowns), обязательное ношение масок и "паспорта вакцинирования". Возможно, это была в значительной степени неудачная попытка защитить общественное здравоохранение и экономику или, возможно, это была попытка продвинуть глобальную повестку дня… или, возможно, и то и другое".



За многие годы через программы ВЭФ прошли тысячи "перспективных лидеров" из десятков стран. Эксперты Swiss Policy Research выделили группу тех, кто, по их мнению, выступают наиболее рьяными проводниками политики глобальной элиты в проекте "пандемия COVID-19". Вот этот список:



Джеффри Зайентс (Jeffrey Zients) – координатор Белого дома по реагированию США на пандемию (с 2021 года);



Стефан Бансель (Stéphane Bancel) – главный исполнительный директор фармацевтической корпорации Moderna;



Джереми Говард (Jeremy Howard) – основатель влиятельной лоббистской группы Masks for All (Маски всем);



Лиана Вэн (Leana Wen) – аналитик CNN по "нулевому ковиду" (zero-covid);



Эрик Фейгл-Динг (Eric Feigl-Ding) – твиттер-активист, идеолог "нулевого ковида";



Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) – губернатор Калифорнии;



Дэви Сридхар (Devi Sridhar) – британский профессор, идеолог "нулевого ковида";



Джасинда Ардерн (Jacinda Ardern) – премьер-министр Новой Зеландии;



Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) – президент Франции;



Себастьян Курц (Sebastian Kurz) – канцлер Австрии;



Ангела Меркель (Angela Merkel) – канцлер Германии;



Йенс Шпан (Jens Spahn) – министр здравоохранения Германии;



Тони Блэр (Tony Blair) – бывший премьер-министр Великобритании, лоббист введения "глобального паспорта вакцинации" (global vaccine passport).



В этом списке есть фигуры, которые уже давно прошли вербовку в ВЭФ. Например, Ангела Меркель была зачислена в группу "молодых лидеров" в первый год программы в 1993 году. Джеффри Зайентс – в 2003 году, Гэвин Ньюсом – в 2005 году. Эммануэль Макрон попал в группу в 2017 году, за год до того, как стал президентом Франции.



Обзор SPR содержит более пространные списки лидеров, прошедших через программу ВЭФ. Списки по США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Германии, Европейскому союзу, Швейцарии…



Беглое знакомство со списками позволяет заключить, что число агентов глобальной элиты, осуществляющих операцию "пандемия COVID-19", гораздо больше. Например, в списке по США фигурирует Билл Гейтс, который прошел фильтры ВЭФ в 1993 году. В списке по США видим имена руководителей ведущих ИТ-корпораций Силиконовой долины. Например, там фигурируют имена основателей "Гугл" Сергея Брина (Sergey Brin) и Ларри Пейджа (Larry Page), прошедших программу ВЭФ соответственно в 2002 и 2005 годах.



Заключается обзор SPR следующими словами: "Всемирный экономический форум в Давосе действительно принимал участие в стратегическом управлении пандемией коронавируса, уделяя особое внимание использованию пандемии в качестве катализатора цифровой трансформации и глобального внедрения систем цифровой идентификации".