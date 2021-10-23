"Считаю Казахстан своей второй родиной". Истории российских казахов из Адамовки

13:40 25.10.2021 Анастасия Солнцева

Корреспондент



В России большинство казахов проживает вдоль российско-казахстанской границы. Крупнейшие общины сосредоточены в Астраханской, Оренбургской, Омской и Саратовской областях. Сегодня корреспонденты Tengrinews.kz поговорили с героями, которые свою жизнь неразрывно связывают с Адамовским районом. Этот район находится в восточной части Оренбургской области и граничит с Костанайской областью.



Адамовский район был образован в 1928 году. Сегодня здесь проживает более 20 тысяч человек, треть из них - это казахи. Всего же в районе представлено около 50 национальностей. Вот что пишут в материалах, которые нам предоставила администрация района:



"В дореволюционное время здесь находились землянки и юрты казахов, которые вели полукочевой образ жизни. А в период столыпинской реформы на территорию района стали прибывать переселенцы с Украины, которые строили свои поселки по соседству с казахскими аулами. Переломным моментом в истории Оренбуржья и Адамовского района стали годы освоения целинных и залежных земель. Тогда сюда прибыло около пяти тысяч молодых людей, началось строительство поселков, дорог, линий электропередачи и связи, облик района быстро менялся. Сегодня Адамовский район по праву считается житницей Оренбуржья".



Именно здесь в 1958 году снимали легендарный фильм "Иван Бровкин на целине".



Центр района - поселок Адамовка.



Адамовский район - это в первую очередь аграрный регион. Молодежь интересуется этим сектором. Поэтому мы не случайно остановили свой выбор на нашем первом герое. Это Дидар Туршинов. И он, на наш взгляд, делает настоящую революцию в сфере сельского хозяйства на своей малой родине. Но пришел к этому не сразу.



"После школы, которую я закончил в Адамовке, я поступил в Челябинский юридический институт МВД России, учился на следователя в органах внутренних дел. Этот факультет считался самым элитным. Моя карьера развивалась очень хорошо - я начинал работать следователем, а в 28 лет уже стал начальником отдела Следственного управления области, это был очень хороший стремительный рост. Потом я принял решение уйти с этой работы и заняться бизнесом - оказывать услуги в финансовой и юридической сфере. Это решение далось очень тяжело, особенно переживал мой отец".



"Переломный момент произошел в 2015 году. Тогда на семейном совете мы решили завести коров для продажи мяса и молока. Купили скотину, аппарат для ручной дойки, увеличили сарай. В тот период я уже стал членом Ассоциации фермерских хозяйств Оренбургской области, и на одной из встреч с местными властями нам посоветовали роботизированное доение. Я загорелся этой идеей. После этого мы покатались по всей России, потом съездили в Голландию, проехались по местным европейским фермам, и в итоге решили сотрудничать с одной из их компаний. Пошли с этим проектом на конкурс. Тогда к нему, проекту, многие отнеслись очень скептически, все думали, что это из области какой-то фантастики, что невозможно в условиях нашего региона такую ферму завести. Но в итоге мы выиграли конкурс, и я получил максимальный грант от государства - 30 миллионов рублей".



"В прошлом году мы все построили, смонтировали оборудование и привезли партию скота - сначала из Германии, а потом из Башкирии. Таким образом, у нас появилась первая и единственная роботизированная молочная ферма в области. Что это такое? Это система добровольного доения. Корова идет к роботу, робот по датчику считывает, что за корова подошла, сам промывает ей вымя, готовит стаканчики для дойки, одевает их и начинает доить. Ее, корову, никто не подгоняет, никто на нее не кричит, она сама доится, когда хочет. Почему она туда идет? В роботе ей подается конфетка в виде комбикорма. Если она туда заходит часто, робот это считывает, он ее запускает и тут же выгоняет.



Первый год столько скептицизма в наш адрес было: и столько корма для скотины вы не сможете подготовить, и у нас такие метели, морозы, все телята передохнут, и т. п. А в итоге у нас все хорошо получилось, и люди поверили в эту систему".



"Мои предки отсюда, с Адамовского района, а еще со Светлинского, он также граничит с Казахстаном. Я собирал историю по предкам, нашел только до шестого колена, а мой сын будет знать уже до седьмого колена. В Казахстане я бывал, в Актобе живет моя тетя, у них там династия врачей. Много друзей из Актюбинска, мы часто на связи, до пандемии ездили друг к другу в гости. Был в Нур-Султане, Алматы, еще бы с удовольствием туда съездил. Но Казахстан для меня - это прежде всего Актобе, так как он рядом с нами. Казахстан я люблю, считаю его своей второй родиной, хотел бы, чтобы мои дети ездили туда, общались. Принципиальной разницы между оренбургскими казахами и казахстанскими я не вижу. Просто среда другая. Мои родители хорошо говорят по-казахски, я немного хуже владею своим родным языком, а супруга думает отдать детей на курсы казахского языка, но из-за пандемии этот вопрос пока на паузе. Все национальные традиции благодаря моим родителям мы поддерживаем и стараемся соблюдать.



Моя мечта - развиваться дальше. Считаю, что нужно идти в ногу со временем, изучать самый последний опыт. У меня одна ферма, а я бы хотел еще четыре, хотел бы такое крепкое сельхозпредприятие создать. Сейчас наша ферма в числе лидеров по надою молока в области, пока мы получаем 28 литров на корову, но моя цель - добиться 40 литров. Этим надо жить, это надо любить. Ведь, наверное, сельское хозяйство - это единственная отрасль, где нет конкуренции, за исключением земли".



Помимо аграрного сектора, молодежь идет в сферу культуры. К искусству местных детишек приобщает Аманжол Кубаевич Исмухамбетов. В 2000 году он создал казахский вокальный ансамбль "Жас Гулiм". А через четыре года коллективу было присвоено почетное звание "народный". Он с нами тоже с удовольствием побеседовал.



"Я сейчас живу в Адамовском районе, но мой отец был кочевником, и раньше мы постоянно переезжали. Вообще, мои предки из Светлинского района (рядом с Адамовским находится). Здесь исконно живут казахи, ближе к востоку в Оренбургской области у нас есть поселки, где только одни казахи живут, там казахские школы есть, и все это нормально существует.



В творчество я пришел неслучайно. Мои родители пели. Отец на домбре играл шикарно, он пел мужскую роль в казахском эпосе "Кобланды-батыр", а мама - женскую. Нотную грамоту я изучил самостоятельно".



"Ансамбль "Жас Гулiм" появился не сразу. Сначала я создал вокальную женскую группу "Гулдер". Там были женщины от 35 до 45 лет. Мы быстро завоевали симпатии, тогда фонограммы не было, под баян выступали, ездили и в Оренбург, и в Житикару, но потом у них начали рождаться внуки. Я решил взять помоложе девушек - лет по 20 набрал, они тоже завоевали популярность, но спустя какое-то время начали выходить замуж и уезжать. И тогда я позвал в свой ансамбль детей с пятого по седьмой классы и назвал его "Жас Гулiм". Нас всюду приглашали, мы во многих городах выступали, вот, например, в Актобе на фестивале патриотической песни, посвященном Алие Молдагуловой. Там мы единственные от казахов представляли Россию. А на конкурсе в Нур-Султане мои дети заняли первое место".



"Еще я преподаю игру на домбре. С помощью этого инструмента мы с ребятами на сцене исполняем "Көзімнің қарасы".



Мы поем казахские народные песни, но в эстрадной обработке. Я обучаю детей языку с самого начала, для того чтобы они хотя бы песни понимали. В казахском языке ведь если неправильно произнесешь какую-то букву, уже не так будет звучать слово, а значит - и песня. В первый раз я не обратил на это внимание и получилась не казахская, а русская песня (смеется). Но у нас есть свое лицо, мы делаем песни на свой манер и ни за кем не повторяем".



"Помню, в 90-е к нам приезжала Роза Рымбаева, мы ей оренбургский пуховый платок подарили, она приглашала меня выступать в Алматы в один из театров, но я не поехал, ведь здесь моя родина, а я истинный комсомолец (улыбается), а вообще, тогда у меня были серьезные обстоятельства, которые не позволили бы это сделать". Источник - Tengrinews.kz

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