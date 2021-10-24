Как живут афганские беженцы в Москве, - рассказ школьницы Асмы

13:45 25.10.2021

Асма.



Даводзаи – многодетная семья, Асма – младшая, но говорит по-русски чуть не лучше всех.



Даводзаи – беженцы из Афганистана. За хранение христианской литературы отец (по доносу родного брата, муллы) подвергся преследованиям талибов – его и сыновей сильно избили, и семья была вынуждена бежать, спасая свою жизнь – оставив практически все и пешком преодолев сто километров. "Если бы мы там жили, нас бы убили, и мы бы умирали", – объясняет Асма.



Попав в Россию, они подали прошение о признании беженцами или предоставлении временного убежища и ждут решения властей. По Женевской конвенции и российскому закону о беженцах они не могут быть против воли возвращены в свою страну, если им там угрожает опасность.



Асма очень любит ходить в школу вместе со старшими братьями и сестрами. Все время, пока государственные школы отказывали им в зачислении, дети могли ходить только в интеграционный центр "Такие же дети", где волонтеры занимаются с детьми мигрантов и беженцев, не имеющими возможность посещать обычные школы. Асма там усердно учила русский язык и подробно рассказывала о политической ситуации в Афганистане (фильм был снят до событий августа 2021 года, когда страна был захвачена террористическим движением "Талибан", а президент Гани бежал). Будущее, о котором Асма мечтает, – вырасти сильной и независимой женщиной, пойти в университет и стать врачом. Во время съемок Асме исполнилось девять лет, и ее наконец приняли в обычную школу.



История интеграции Асмы, девочки из Афганистана, – в фильме Тани Вихревой.







Рассказы детей Даводзаи



"Стреляют, стреляют каждый день. Каждую ночь, каждое утро. Я боялась, я себя спрятала. Придет человек-талиб, возьмет твои вещи и тебя возьмет".



"Что у тебя был за урок? У нас [про] День Победы было. Рассказали, когда война закончилась, сколько лет была война. День Победы – 9 мая, 1945 год. Четыре года была война. А в Афганистане война 35 лет идет, больше чем 35, – 40 лет. Сейчас тоже война. Моя мама когда родилась, тоже была война. Мама уже седая, а война еще идет. Очень долгая война".