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|УзбЦИК опроверг сообщение телеканала Euronews о победе Мирзиеева на през-выборах с 90% голосов. Мало?
14:07 25.10.2021
ЦИК Узбекистана опроверг сообщение телеканала Euronews о победе Шавката Мирзиеева на выборах президента с 90% голосов. В пресс–службе ЦИК отметили, что официальное оглашение результатов выборов президента Узбекистана будет сегодня в 16.00, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Напомним, что телеканал Euronews 25 октября запустил репортаж о выборах президента Узбекистана. В нем, в частности говорится, что "президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев переизбран на второй срок. По предварительным итогам, он получил 90% голосов".
Вот как на эту ситуацию отреагировали в ЦИК.
"В социальных сетях распространяется информация о том, что стали известны предварительные итоги прошедших выборов президента Узбекистана. Хотим сообщить, что это не соответствует действительности. Предварительные итоги будут объявлены председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым сегодня, в 16:00 по ташкентскому времени", – руководитель пресс-службы ЦИК Жалолиддин Усманов.