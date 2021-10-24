Чего мелочиться.. Путин до объявления предварительных результатов поздравил Мирзиеева с "убедительной победой"

14:10 25.10.2021

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеева с убедительной победой на выборах главы государства, сообщила пресс–служба Кремля.



"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с убедительной победой на выборах главы государства. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", – подчеркивается в сообщении пресс–службы российского президента.



Президент России также направил Шавкату Мирзиееву поздравительную телеграмму.



Интересно, что официально предварительные итоги голосования должны быть объявлены в 16.00.



Напомним, что сегодня утром ЦИК Узбекистана опроверг сообщение телеканала Euronews о победе Шавката Мирзиеева на выборах президента с 90% голосов.