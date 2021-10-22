России не с кем идти в ногу в будущее, - Игорь Караулов

15:44 25.10.2021

России не с кем идти в ногу в будущее

Игорь Караулов

поэт, публицист

22 октября 2021,

Словами о том, что современная модель капитализма себя исчерпала, президент Владимир Путин в своей валдайской речи подвел черту под всем постсоветским тридцатилетием.



Вспомним, что говорилось в начале этой эпохи. Не нужно ничего выдумывать самим, не нужно изобретать велосипед, нужно просто взять и скопировать опыт, накопленный другими странами. Это был не просто отказ от самостоятельного конструирования собственного будущего. Это был проект, равнодушный к будущему и устремленный в прошлое. В то время появилось представление о "нормальных странах", которое теперь кажется диковатым, ведь во главе прогресса сегодня идут те государства, в которых само понятие "нормы" оказалось под подозрением, если не под запретом.



Записавшись в ученики, Россия не должна была удивляться тому, что случилось далее. Если в 90-е ее шпыняли за то, что она плохо училась, то в нулевые и последующие годы выяснилось, что она научилась не тому, потому что времена изменились и тот капитализм, который усердно "строился" в России, изрядно устарел. И вышло так, что наши власти теперь сами и виноваты перед теми, кого они брали за образец.



Что же дальше? Вспомним ли мы о своем "особом пути", от которого нас так долго отговаривали? Изолируемся ли от человечества, идущего куда-то не туда? Из того, что сказал президент Путин, это вовсе не следует. Предлагаемая им картина будущего сложнее и диалектичнее.



Нет такой дихотомии: "особым путем" или "вместе со всем человечеством". Недаром же президент сказал: "Все говорят о том, что существующая модель капитализма... исчерпала себя". Кто такие эти "все", на которых он ссылается? Это и сторонники движения BLM, "новой этики" и т. п. в Америке. Это и "зеленые" в Европе, которые совсем недавно усилили свои позиции в Германии – ведущей стране ЕС. Это и наши китайские товарищи, последовательно строящие свою модель, про которую нельзя определенно сказать, капитализм это или социализм.



Словом, в мире установился невероятный идейный разнобой, но человечество в целом не очень довольно существующей ситуацией, и выход из нее придется искать сообща. Однако в этом процессе у России должен быть свой особый путь, своя индивидуальная траектория конструирования будущего. И в этом нет никакого суверенного упрямства, нежелания "идти в ногу со всеми". Просто не с кем сегодня идти в ногу, нет очевидного и общепризнанного образца. Это ситуация растерянности, но это и поле возможностей.



Примером может служить отношение наших властей к "зеленой повестке". В России на эту повестку смотрят без фанатизма, у нас нет – и, наверное, зря – влиятельных экологических организаций, в Госдуме не сидят депутаты от "партии зеленых", а каждую суровую зиму наши граждане смеются над глобальным потеплением.



Тем не менее, если уж все человечество решило бороться с изменениями климата, Россия от этой борьбы не уклоняется. Извольте, мы с вами, мы все в одной команде, но при этом у нашей страны в рамках общей повестки должен быть свой особый путь, который нам будет и удобен, и выгоден. Наши преимущества здесь – наличие потенциала для производства водорода, возможность его транспортировки по "Северному потоку – 2", передовые позиции в атомной энергетике. То есть речь о нахождении своего места в этой работе, а не о механическом копировании чужого опыта.



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Идеологию российского государства президент обозначает как "разумный", "здоровый" или "умеренный" консерватизм, поясняя при этом: "Консервативный подход – не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в собственной скорлупе". Но здесь мы сталкиваемся с необходимостью снять еще одну ложную дихотомию – между консерватизмом и революционностью. Понятно, что исходным пунктом современного российского консерватизма был страх перед революцией, объяснимый травматическим опытом русской истории. Но вместе с тем наша жизнь меняется революционно, и ничего с этим не поделать. Человечество дышит воздухом революции, и можно сказать, что сама практическая потребность в российском консерватизме порождается как уже произошедшими революционными переменами, так и теми, которые еще предстоят.



Ведь выбор и утверждение новой общественной и экономической модели, которая бы пришла на смену изжившему себя современному капитализму, – это настоящая революция, и не нужно закрывать на это глаза. А поскольку отечественная бюрократия, да и общественность как раз отягощена инерцией бездумного охранительства, "как бы чего не вышло", то и в государственной идеологии революционный или как минимум прогрессивный аспект нашего консерватизма должен быть подчеркнут гораздо более жирной чертой. Консерватизм как инструмент творческого изменения мира – идея, может быть, и парадоксальная, но, как мне кажется, очень русская.



Оценка, вынесенная Путиным современному капитализму, вдохновила наших левых. Тут же заговорили о "левом повороте" в российской политике. Этот разговор мне кажется преждевременным – или же, напротив, запоздалым.



Похоже, что дихотомия "правого" и "левого" также уходит в прошлое. Как когда-то писал по другому поводу Дмитрий Быков, "у нас теперь ни правых сил не стало, ни левых сил". Скажем, президент выступил против экспериментов с переменой пола. А ведь сторонники этих экспериментов считаются на Западе левыми. Спрашивается, а были ли левыми производители евнухов для восточных гаремов? А компрачикосы у Виктора Гюго? А уэллсовский доктор Моро?



Мне, между тем, кажется, что Россия как никакая другая страна нуждается в переосмыслении и сглаживании разлома между правым и левым, социализмом и капитализмом, поскольку гражданская война, уже сотню лет идущая в области идей, наконец-то должна завершиться.