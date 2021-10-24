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Сыну предлагали возглавить политорганизацию "Эл умуту", но я - запретил, - президент Жапаров
16:18 25.10.2021

, 23 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА, Жазгуль МАСАЛИЕВА
О чем говорил президент с журналистами. Самые яркие моменты

Фото пресс-службы президента. Первая пресс-конференция Садыра Жапарова в статусе полноправного президента страны

Сегодня в государственной резиденции "Ала-Арча-1" прошла первая пресс-конференция Садыра Жапарова в статусе полноправного президента страны. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года, когда Жогорку Кенеш утвердил его на пост премьер-министра, до сегодняшнего дня.

Встреча с журналистами длилась около четырех часов, глава государства успел ответить на вопросы 56 редакций.

24.kg собрало самые яркие цитаты Садыра Жапарова.

О выборах в Жогорку Кенеш и списке партий
Президент считает, что коррупционные схемы при составлении списков кандидатов в депутаты упразднены. По его словам, власть учла требования народа сократить число депутатов и изменить избирательную систему.

О свободе слова
Садыр Жапаров пообещал, что свобода слова в стране сохранится и не допустит преследования журналистов. Он рассказал, что рекомендует чиновникам не обращать внимания на критику в СМИ.

"За год хоть одного журналиста необоснованно вызвали на допрос? Нет. Я всем говорю: что бы о вас ни писали, уповайте на бога", - заявил глава государства.

О попытке суицида
Президента спросили об инциденте, произошедшем с ним в следственном изоляторе, и попросили рассказать, что произошло на самом деле.

О безопасности друга
Глава КР подтвердил, что председатель ГКНБ и его друг Камчыбек Ташиев живет в госрезиденции "Ала-Арча-1". По его словам, это необходимо для безопасности главы спецслужб.

Нельзя относиться к этому так, что ты отдавай ради народа кровь и душу, а безопасность пусть остается на улице.

Садыр Жапаров
О семье в политике и политике в семье
Глава государства в очередной раз пообещал, что не допустит вмешательства своей семьи в политику. Он запретил сыну участвовать в предстоящих выборах.

"Оказывается, ему поступали предложения возглавить политорганизацию "Эл умуту", идти на выборы. Но я строго запретил. Если еще где-то будет вмешиваться, сообщите мне, я приму меры", - попросил Садыр Жапаров.

О том, что на указания не хватает времени
Президент заявил, что никогда никому не дает указаний вызывать на допрос или задерживать.

Об игре в кошки-мышки и военных базах
Глава КР ответил на вопрос о возможности размещения американской военной базы в стране. Он подчеркнул, что в Кыргызстане уже есть российская авиабаза в Канте.

"Нам достаточно одной военной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с двумя державами", - сказал Садыр Жапаров.

Об эмоциях
Глава государства прокомментировал заявление Эдиля Байсалова о том, что кабмин будет работать только с 50-60 депутатами. Он заявил, что вице-премьер поддался эмоциям и неправильно выразил свои мысли.

"Все знают, что в течение 10 лет, при которых заявляли о парламентском правлении, кабинет министров превратился в раба спикера Жогорку Кенеша и нардепов. Мы будем работать со всеми депутатами. Если даже парламентарий получит тысячу голосов, он представитель народа", - заметил Садыр Жапаров.

О политзаключенных
Президент не считает политическими узниками бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков, таких как Равшан Джеенбеков и Темир Сариев. "Я Алмазбека Атамбаева не закрывал. Не считаю его политическим узником, потому что на него не одно, а десятки уголовных дел есть", - сказал Садыр Жапаров.

При этом он объяснил, что себя считал политзаключенным.

О Райымбеке Матраимове
Главу КР спросили и о возможном привлечении на госслужбу Райымбека Матраимова.

"О его назначении на госслужбу говорят люди, которые считают себя блогерами. Такой государственной кадровой политики у нас нет", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Об условиях для чиновников
Глава государства сообщил, что поддерживает инициативу покупки акимам районов 40 автомобилей за 60 миллионов сомов.

"После Нового года купим. До этого объясним народу. Акимам долго не покупали служебный транспорт. Они же не могут ходить пешком. Лучше купить новые машины на сумму, которую выделяют на ремонт. Это логично же", - заявил Садыр Жапаров.

О гарантиях президента
Президент ответил на вопрос о возможном повторе на кыргызско-таджикской границе событий апреля этого года. Он сообщил, что пока не завершатся делимитация и демаркация границы, конфликты там могут продолжаться.

"Пока не проведем демаркацию и не поставим тумбы, я не могу гарантировать, что конфликты на границе не повторятся", - пояснил Садыр Жапаров.

О желании удивить мир
Глава КР прокомментировал уголовное дело о беспорядках в октябре 2020 года. По его словам, отдельные лица захватили ГКНБ, ГСИН и МВД.

Источник - 24.kg
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