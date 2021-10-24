Дай в почку. В Бишкеке митинговали пациенты с пересаженными органами

16:27 25.10.2021

Больным пришлось выйти на митинг, чтобы Минздрав как можно скорее закупил жизненно важные лекарства, причем оригиналы, а не дженерики.



БИШКЕК, 25 окт - Sputnik. Возле здания Министерства здравоохранения КР в Бишкеке сегодня провели митинг граждане с пересаженными органами, сообщает корреспондент Sputnik.







Собравшиеся требовали не затягивать с закупкой иммуносупрессоров - препаратов, необходимых для подавления иммунитета, чтобы пересаженные органы не отторгались организмом. Также пациенты потребовали не закупать дженерики (копии оригинальных лекарств), поскольку они не проверены и не сертифицированы. Некоторые пикетчики заявили, что Минздрав таким образом пытается сэкономить.



Участники митинга требовали не затягивать с закупкой иммуносупрессоров - препаратов, необходимых для подавления иммунитета, чтобы пересаженные органы не отторгались организмом



Примерно через час собравшихся впустили в здание, их принял заместитель министра Жалалидин Рахматуллаев. По его словам, закупка препаратов затянулась "из-за не зависящих от Минздрава обстоятельств". Рахматуллаев сказал, что сейчас проходят судебные тяжбы, а также надо соблюсти закон о госзакупках. Кроме того, некий сотрудник Нацгоспиталя допустил ошибку, заполняя заявку на проведение тендера.



Срок отмены результатов тендера пока неизвестен. Однако замминистра гарантировал, что при проведении следующего тендера запретят закупать дженерики.