Салям, бушмены-папуасы. Директором РосИнститута Дальнего Востока назначен африканист Бабаев

16:47 25.10.2021

Новым директором Института Дальнего Востока стал управленец и полиглот



Представители научного сообщества с оптимизмом отзываются о назначении Кирилла Бабаева

Татьяна Астафьева



В главном российском центре изучения Китая и Восточной Азии новый руководитель. Директором институтами Дальнего Востока РАН (ИДВ РАН) назначен Кирилл Бабаев. Ему 43 года, он востоковед, африканист, доктор наук и автор десятка научных книг, владеет 12 языками. Ученые надеются, что именно ему удастся вывести институт из затянувшегося кадрового и управленческого кризиса.



В 2000 году Бабаев окончил МГИМО по специальностям "Востоковедение" и "Международные отношения", позже получил диплом специалиста по финансовому менеджменту в РАНХиГС, закончил аспирантуру в РГГУ, а в 2013 году получил степень доктора филологических наук в Санкт-Петербургском университете. С 2009 года он работал научным сотрудником, а позже заместителем директора Института языкознания РАН, где бывшие коллеги отзываются о нем, как о молодом руководителе-реформаторе, который в тот момент был необходим институту. "Когда мы работали параллельно над одной задачей, его скорость была раза в три выше моей. Кроме того, он моментально находил выход из любого тупика, причем сопровождал это многочисленными шутками. Справившись с одним делом, тотчас брался за другое. Чая не пил. Из Института бежал на деловую встречу. Если собирался со мной поговорить, сразу объявлял: "У меня 15 минут, потом я должен буду идти". У него был очень жесткий тайм-менеджмент", - пишет Наталья Артамонова, сотрудник Института языкознания, работавшая с Бабаевым.



Многие коллеги Бабаева отмечают его аномальную работоспособность. "Человек сделал карьеру в бизнесе, в науке, защитил докторскую, написал стопку книг, пробежал марафон и переплыл Босфор. Мне иногда кажется, что Кирилл Бабаев - это два или три человека", - говорит сотрудник Института востоковедения РАН, с которым поговорила "НГ".



В Институте языкознания Бабаев занимал должность заместителя директора по науке, и нынешнее руководство института тепло вспоминает его. "Я считаю, что Кирилл Владимирович очень подготовленный специалист с широким кругозором - и с научным, и с административным, поэтому он прекрасно справится со своими обязанностями", - сказал в разговоре с "НГ" директор Института языкознания Андрей Кибрик. Он добавил, что видит в Бабаеве сторонника инноваций и уверен, что тот принесет на новом месте много пользы. "Хотелось бы пожелать Кириллу Владимировичу как администратору в области науки находить время для продолжения исследований и научиться сочетать это с обязанностями администратора. Но поскольку Кирилл Владимирович на редкость эффективный человек, который умеет очень быстро выполнять различные задачи, я думаю, что он с этим прекрасно справится".



Бывшие коллеги описывают его, как эффективного управленца, который сам к тому же занимался исследованиями и, в частности, описал два ранее неизвестных науке языка - один в Гвинее, второй во Вьетнаме. "По моему мнению, в его деятельности присутствовали и бескорыстие, и увлеченность", - уверена Артамонова.



В 2009 году по инициативе Бабаева был создан Фонд фундаментальных лингвистических исследований, профинансировавший многие научные экспедиции в России, Азии, Океании и Африке.



"Я хорошо знаю Кирилла Владимировича Бабаева уже немало лет как увлеченного исследователя и одновременно серьезного руководителя", - говорит член-корреспондент РАН, заместитель директора Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко. - "Уверен, что сочетание этих качеств сделает его работу в должности директора Института Дальнего Востока Российской академии наук эффективной и поможет Институту внести еще больший вклад как в научное изучение этого региона, так и в решение связанных с ним практических задач российских государственных, деловых и общественных институтов. Назначение Кирилла Владимировича руководителем учреждения, занимающегося столь важным регионом мира, на мой взгляд, следует приветствовать".



Бабаев действительно известен в среде управленцев. Несколько лет он работал одним из руководителей Сбербанка и "Альфа-групп" , а в 2018 году стал победителем первого Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" и после встречи с президентом страны был включен в список президентского резерва управленческих кадров.



В Институт Дальнего Востока Бабаев пришел в прошлом году. А после перехода прежнего директора Института Алексея Маслова на пост руководителя Института стран Азии и Африки МГУ занял его место. В новой должности ему предстоит многое сделать. По словам нескольких научных сотрудников ИДВ, с которыми удалось поговорить "НГ" , в последнее время институт переживает сложные времена: после того, как в 2019 году его руководителя уволили в связи с утратой доверия, в учреждении вскрылись многочисленные факты злоупотреблений, многолетний конфликт в научном коллективе привел к ослаблению научного потенциала.



Сейчас новый руководитель ИДВ считает преждевременным давать интервью, пока не вникнет в проблему института и не составит план его реорганизации и развития на ближайшие годы - эти слова он передал "НГ". Ранее в одном из своих интервью Кирилл Бабаев признавался, что его наставник в работе - помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко, и выражал благодарность министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. С такой поддержкой у Института Дальнего Востока появляются неплохие шансы на блестящее будущее.