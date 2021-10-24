 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 24.10.2021
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УзбЦИК: Мирзиеев - 80,1%, Ворисова - 6,6%, Кадыров - 5,5%, Обломуродов - 4...
17:36 25.10.2021

ЦИК Узбекистана официально объявила предварительные результаты президентских выборов
Центральная избирательная комиссия Узбекистана официально объявила предварительные результаты президентских выборов.

Как сообщил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев, по предварительным результатам, за кандидата от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Алишера Кадырова проголосовало 5,5 процента участвовавших в выборах, за кандидата от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиеева проголосовало 80,1 процента участвовавших в выборах, за кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Максуду Ворисову проголосовало 6,6 процента участвовавших в выборах и за кандидата от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" Бахрома Абдухалимова проголосовало 3,11 процента участвовавших в выборах.

За кандидата от Экологической партии Нарзуллу Обломуродова проголосовало 4,11 процента участвовавших в выборах.

Источник - Kun.uz
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