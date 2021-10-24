Эрдоган балансирует на грани серьезного конфликта с Западом, - Г.Петров

17:46 25.10.2021

Турецкий президент может выслать послов стран ЕС и США, но не хочет большой ссоры

Геннадий Петров

24.10.21



Один в поле воин, решил Эрдоган и поссорился сразу с десятью странами.

В отношениях Турции и Запада намечается острый политический кризис. Он вызван намерением президента Реджепа Тайипа Эрдогана выслать 10 послов, представляющих США и страны ЕС. Эксперты полагают, что далеко в противостоянии союзникам Эрдоган не зайдет. Однако бесследным его демарш едва ли останется.



О возможной высылке послов США, ФРГ, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии Эрдоган объявил в субботней речи на митинге в городе Эскишехир. Главы этих дипмиссий обнародовали совместное заявление в защиту Османа Кавалы – турецкого правозащитника, оппозиционного политика и бизнесмена, представшего перед судом по обвинению в причастности к попытке переворота в 2016 году.



"Я дал распоряжение главе МИДа немедленно объявить этих 10 послов персонами нон грата", – заявил Эрдоган.



Реакция стран, чьих представителей хотят выставить из Турции, оказалась осторожной. "Мы приняли к сведению заявления президента Турции Эрдогана и сообщения СМИ на данный счет и сейчас активно обсуждаем это с девятью другими странами", – цитирует германская газета Zeit слова чиновника МИД ФРГ. Не спешат с резкими шагами и США. В Госдепе говорят о том, что ждут от турецких властей разъяснений их позиции.



Зато резко критикуют Эрдогана его оппоненты внутри страны. Лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу написал в своем Twitter, что турецкий президент "быстро тащит страну к пропасти". Скандал с высылкой дипломатов политик объяснил тем, что Эрдоган ищет оправдание ошибкам правительства, которые привели к тяжелой экономической ситуации в стране.



Доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова Павел Шлыков в комментарии "НГ" предположил, что скорее всего конфликт Эрдогана с Западом в конце концов закончится миром и договоренностями на тех или иных условиях. "Я не думаю, что дело идет к масштабной конфронтации. У Турции давно не самые лучшие отношения с западными союзниками, и Эрдоган не раз позволял себе в отношении них агрессивную риторику. Но Турция во многом зависима от своих европейских партнеров экономически. Эту зависимость можно легко измерить объемами товарооборота и европейских прямых инвестиций. Поэтому ссориться с ЕС всерьез и уж тем более разрывать отношения страна вряд ли готова", – считает эксперт.



По мнению Шлыкова, заявление Эрдогана целиком рассчитано на турецкую аудиторию. Он обращает внимание на то, что последние годы рейтинг президента страны, а также правящей Партии справедливости и развития (ПСР) имеет четкую тенденцию к снижению. "Это вызывает серьезное беспокойство в рядах ПСР и воодушевляет политических противников президента. Они, потирая руки, ждут, что на следующих, досрочных или регулярных выборах правящая партия покажет плохой результат и дело дойдет до формирования коалиционного правительства. В этих условиях почему бы Эрдогану не использовать зарубежную критику нарушений прав человека как способ консолидации своих сторонников?" – говорит Шлыков.



Консолидировать общество поисков врагов – давняя тактика ПСР. С парламентских выборов 2011 года Эрдоган часто прибегает к этому популистскому приему. Особенно активно он начал его использовать после общенациональных протестов 2013 года, а когда в 2016 году было объявлено о том, что власти предотвратили переворот, за которым якобы стоит проповедник Фетхуллах Гюлен, власти приступили к силовым мерам против их оппонентов и вообще начали "закручивание гаек". Каждый случай давления Эрдогана на неправительственные организации и СМИ сопровождался критикой со стороны ЕС, которая, в свою очередь, вызывала ответные резкие заявления турецкого лидера. Сейчас, видимо, очередной такой случай.



Между тем пока очевидно одно следствие конфликта Эрдогана с Западом: в мире повысился интерес к делу Кавалы. 64-летний оппозиционер находится в тюрьме с 2017 года. Он был арестован по обвинению в организации протестов на площади Таксим весной-летом 2013 года, которые повлекли за собой антиправительственные выступления по всей стране. В 2020 году он был оправдан, однако тут же обвинен в шпионаже и причастности к попытке переворота. И это несмотря на то, что Кавала выиграл дело в Европейском суде по правам человека. После угроз Эрдогана выслать послов стран ЕС и США осудить политика тихо уже не получится. Нелишне отметить, что ранее Совет Европы давал Турции время до декабря, чтобы прекратить преследование Кавалы. В противном случае власти ждут санкции, правда, пока не ясно какие.