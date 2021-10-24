Лаптем в щи. Путин дал Росгражданство Наталии Орейро ("Дикий ангел")

17:55 25.10.2021

Президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на портале официальных правовых актов.



"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине", - говорится в тексте документа.