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Таджикистан требует от Киргизии "большой кусок" Баткена (73 тыс. га)
19:01 25.10.2021

Таджикистан хочет большой кусок Баткена

Президент Садыр Жапаров начал активную предвыборную кампанию. Свою самую большую пресс-конференцию в минувший выходной он приурочил к первой годовщине своего правления. Конечно, достижения должны быть неопровержимыми и существенными.

Для этих целей президент потратил час своего выступления. Во вступительной речи президента было много цифр и инфографики с малопонятными для обычных граждан экономическими терминами, вроде докапитализации государственного банка, а также планами по производству беспилотников.

Цифры по бюджету могли быть впечатляющими - за 9 месяцев текущего года доходы бюджета составили 129 млрд сомов и увеличились на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (90,2 млрд сомов или $1,521 млрд) и на 32% по сравнению с 2019 годом (97,8 млрд сомов). Если оценивать в долларах США, то рост бюджета был поменьше - 8,8% по сравнению с 2019 годом ($1,397 млрд) и 39,5% по сравнению с 2020 годом ($1,09 млрд).

Некоторые темы президент обошел стороной. Например, про реальные денежные доходы населения, которые в 2020 году упали на 5% и выросли на 2,4% в первом квартале 2021 года. Это самые последние данные. Стоит обратить внимание на источники роста этого дохода - рост на 4,3% доходов обеспечили продажи продукции личного подсобного хозяйства. Доходы от трудовой деятельности упали на 1,1%.

"К сожалению, из-за пандемии цены на продукты выросли", - констатировал президент. Но цены выросли на все - на ГСМ, на строительные материалы, на услуги.

Резкое удорожание жизни стало главной проблемой населения. Это хорошо видно на результатах опроса общественного мнения Международным республиканским институтом (IRI). Главной проблемой населения в декабре 2019 года была безработица (67%), высокие цены были на третьем месте с 34%. В августе 2020 года главной проблемой продолжалась оставаться безработица (61%), высокие цены на третьем месте - 25%. Ситуация начала меняться и в декабре 2020 г. рост цен уже заботит 45% респондентов (безработица с 62% остается главной проблемой). И вот в июле 2021 года рост цен становится главной проблемой для населения - 65% (безработица 57%).

Чему тут удивляться, если цены на сахар с февраля 2020 года выросли в два раза?

Резкое удорожание жизни привело к ожидаемому результату - рост миграции из страны. И как неожиданный результат - местный бизнес столкнулся с нехваткой дешевой рабочей силы.



Президент Жапаров говорил и про политику. Он заверил, что его тандем с главой ГКНБ Ташиевым будет жить и дальше. "Мы не такие, как другие", - сказал он.

"Наши отношения никогда не портились и не будут портиться. 100% гарантий даст только бог, я могу дать 99% гарантий. Все это слухи. Конечно, в обществе есть такие политики, которые хотят получить выгоду, рассорив нас", - пояснил он.

"И такие попытки были: если ты будешь главой ГКНБ, то завтра тебя не станет, народ про тебя забудет, ты должен стать спикером парламента. Но мы на это не повелись", - немного приоткрыв завесу закулисных интриг.

Спикер - это вторая после президента должность в стране. Такой вариант предлагал для Ташиева политик Омурбек Текебаев, назвав это общественным благом. Правда, нынешний второй по Конституции человек в стране Талант Мамытов не смог даже зарегистрироваться кандидатом в депутаты, сложив свои полномочия только временно. Это еще раз подтверждает версию, что спокойные , даже скучные, выборы куда важней для властей, чем протащить нужных людей. Хотя эта версия подвергнется следующему испытанию - в ЦИК подали жалобу на кандидата Шаирбека Ташиева по Жалал-Абадскому одномандатному избирательному округу №14 из-за действий его брата - Камчибек Ташиев подарил избирателю округа дом, что может считаться запрещенной агитацией. Может получиться так, что среди равных есть самый равный.

Судя по пресс-конференции, президент стал абсолютно аполитичным - к выборам в парламент в руководимой им стране Садыр Жапаров безразличен. "Даже не анализирую, не интересуюсь", - так он прокомментировал свой интерес к парламентским выборам.

Так же, как и абсолютное большинство населения, о громких уголовных делах в стране он узнает из СМИ.



Во внешней политике президент Жапаров сделал сенсационное заявление - соседний Таджикистан требует от Кыргызстана 210 тыс. гектаров земли по картам 1924 года. Это квадрат с периметром 14,5 км, и это три раза больше, чем площадь пахотных земель в Баткенской области (73 тыс. гектаров).

По словам Жапарова, в ответ Кыргызстан потребовал вернуть Мургабский район (3 млн га), населенный кыргызами, который в 1929 году из Москвы передали Таджикистану.

Новость о значительных территориальных претензиях Таджикистана указывают, что при Рахмоне территориальные споры с соседней страной не имеют шансов решиться. Тем более сейчас, когда глава соседней страны пытается таджикский национализм противопоставить афганскому исламизму.

Учитывая территориальные претензии, Бишкек продолжает активную внешнюю политику по афганскому направлению - на прошлой неделе в Исламабаде (Пакистан) побывал заместитель председателя Совбеза Таалатбек Масадыков.

Наконец, Бишкек в этом году, уже потратил по словам Жапарова, из бюджета на закупку вооружения $100 млн. В последние дни президент и глава ГКНБ широко разрекламировали закупку 40 бронемашин для погранслужбы и приобретение турецких ударных дронов "Байрактар" (российские Орлан-10 являются дронами для сбора информации и у него нет вооружения).

"29 апреля, когда произошли столкновения на границе (с Таджикистаном), у нас не было ни одного вертолета, ни одного истребителя. Танки, БТР, БМП в нерабочем состоянии. Позже мы сделали ревизию, они даже не заводятся… Сейчас поступят отремонтированные самолеты и ударные беспилотники", - пояснил президент.

С точки зрения общественного мнения увеличить расходы на оборону относительно легко - мало кто станет критиковать выделение средств на оборону своей земли от соседа, у которого есть территориальные претензии.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635177660
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