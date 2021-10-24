Падение дуумвирата: из-за чего в Судане произошел переворот

00:29 26.10.2021

И почему события в этой стране не стали неожиданностью



Наталия Портякова



Судан 25 октября вновь оказался в центре внимания ведущих мировых СМИ. В этот день на рассвете военные посадили под домашний арест премьера Абдаллу Хамдука, арестовали нескольких гражданских министров и политиков и заблокировали все подступы к городу Хартуму, хотя это не помешало противникам военных в столице выйти на акции протеста против узурпации ими власти. Представители США, Евросоюза и ряда других стран выразили свою обеспокоенность происходящим в этой африканской стране. Но неожиданностью нынешние события, которые далеко не все поспешили назвать госпереворотом, ни для кого не стали. С тех пор как в 2019 году военные и гражданские чины договорились править страной совместно, конфликты между ними только набирали обороты.



Со второй попытки



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С момента отстранения весной 2019 года от власти президента Судана Омара аль-Башира, державшего страну железной хваткой три десятилетия, разные группировки так и не смогли определиться, кто главнее. И решили установить в Судане переходный период до конца 2023 года, поделив власть между представителями армии и гражданских сил. Функции главы государства взял на себя коллективный Суверенный совет, состоящий из представителей как военных, так и гражданских лиц. Согласно сделке, 21 месяц его должен был возглавлять военный деятель, а затем - в течение последующих 18 месяцев до выборов - гражданский политик. При этом текущими делами страны занялся кабинет министров. Но управлять страной в таком формате оказалось непросто.



В сентябре в Судане уже была попытка военного переворота: несколько высокопоставленных офицеров взяли под контроль бронетанковый корпус суданской армии и попробовали захватить офисы государственных СМИ. Но вскоре всех участников попытки переворота арестовали.



Второй заход военных оказался удачнее. В утренние часы 25 октября суданская столица Хартум была полностью блокирована армией. Все въезды в город перекрыли, автомобильное движение полностью остановилось, военные также закрыли все доступы в столичный аэропорт, хотя международные рейсы не выполнялись туда уже пару дней. Интернет и телефонная связь в понедельник стали работать с перебоями, разве что гостелевидение продолжило вещать без помех, но резко поменяло сетку - весь день в эфире звучали патриотические песни.



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Параллельно стало известно о помещении под домашний арест премьер-министра Абдаллы Хамдука и аресте еще целого ряда гражданских министров и политических деятелей. Впрочем, уже будучи под арестом, Хамдук успел призвать сограждан "защитить революцию", выйдя на улицы, рассказало министерство культуры и информации страны в Facebook. С призывами "противостоять попыткам военных узурпировать власть в стране" выступили и некоторое оппозиционные партии.



В итоге после первоначального затишья и некоторого оцепенения на улицы столицы стали выходить люди с национальными флагами в руках, хотя многие решили выразить свое несогласие с происходящим поджогом автопокрышек. Уже к середине дня протесты переросли в стычки с полицией, в результате которых минимум 12 человек получили огнестрельные ранения, сообщил комитет суданских врачей.



Без неожиданностей



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Нынешние события в Судане развернулись незадолго до того, как управление Суверенным советом, ныне возглавляемым генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, должно было перейти к гражданскому лицу. По графику, передача полномочий была назначена на ноябрь.



Однако вслед за неудачной попыткой военных захватить власть в сентябре в Хартуме усилились выступления сторонников армии, устроивших сидячую забастовку перед штаб-квартирой главного командования ВС с требованиями отставки правительства и представителей гражданских сил, которых винили в ухудшении экономического положения в стране. Впрочем, одновременно с этим улицы Хартума в последние недели видели и немало встречных протестов сторонников гражданских властей, требующих поскорее положить конец власти военных.



В минувшие выходные Абдель Фаттах аль-Бурхан и премьер Абдалла Хамдук провели двустороннюю встречу, а позже пообщались и со специальным посланником США по делам стран Африканского Рога Джеффри Фелтманом. По словам одной из соратников премьера, на встрече были согласованы три пункта: определение даты выборов, определение даты передачи председательства в Суверенном совете гражданским лицам и завершение строительства переходных институтов в ноябре.



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Однако военные изложили итоги встреч совсем иначе - якобы стороны договорились о роспуске Суверенного совета и кабинета министров, хотя премьер незадолго до своего ареста опровергал это.



Так или иначе, 25 октября аль-Бурхан объявил о роспуске возглавляемой им руководящей структуры, а также правительства, а заодно сообщил о приостановке действия ряда статей конституционной декларации, которая с 2019 года служила основной законодательной базой на переходный период. Наконец, он пообещал суданцам провести парламентские выборы и создать новое независимое правительство.



- Попытка государственного переворота в Судане развивалась в течение длительного времени и стала отражением недовольства нынешнего армейского руководства тем, что ему пришлось смириться с народным неприятием диктатуры аль-Башира. Так что, по сути, это переворот, направленный на восстановление военного правления без Башира и уничтожение демократической революции, - прокомментировал "Известиям" события в Судане эксперт Лондонского института Ближнего Востока при Школе восточных и африканских исследований в Лондоне Джордж Жоффе.



События в Судане были ожидаемы, поскольку противостояние гражданских и военных лидеров набирало обороты давно, заметил "Известиям" официальный представитель Торгово-промышленной палаты России в Хартуме Николай Эверстов. Однако он связал происходящее с другими причинами.



- В основе лежат попытки западных сил, в том числе США и ЕС, поменять военные элиты и заменить их на свои, это не получилось, поэтому и такая реакция военных, - пояснил эксперт.



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К слову, как пояснял Николай Эверстов "Известиям" ранее, с давлением американцев на военных Судана было связано и июньское решение властей в Хартуме о пересмотре соглашения по созданию пункта базирования ВМФ России на Красном море, подписанного в декабре 2020 года. С тех пор договоренность так и осталась в подвешенном состоянии. Однако сейчас представитель России выразил уверенность, что в конечном итоге проблема будет решена, поскольку "суданцы любят торговаться, они недополучили своих денег за базу, и ситуация разрешится в течение ближайшего времени - думаю, через три-пять лет база будет".



Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность ситуацией в Судане. "ЕС призывает все стороны и региональных партнеров вернуться к переходному процессу", - написал он в Twitter в понедельник, 25 октября. В Госдепартаменте США также выразили обеспокоенность действиями военных в Судане. По словам американских властей США, "любые изменения в переходном правительстве за счет применения силы" ставят под угрозу предоставление помощи восточноафриканской республике.