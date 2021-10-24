 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.10.2021
00:34  Узбекский улов: кого граждане выбрали президентом страны, - М.Ходыкин
00:31  Новая глобализация. Китай и Азия побеждают, - А. дель Валле
00:30  Турция в сером списке: финансирование терроризма
00:29  Падение дуумвирата: из-за чего в Судане произошел переворот
00:21  В Москве вышла книга Павла Аптекаря "Красное Солнце. Секретные восточные походы РККА".
00:09  Кибербезопасности в мире не будет? - А.Потеряйко
Понедельник, 25.10.2021
19:01  Таджикистан требует от Киргизии "большой кусок" Баткена (73 тыс. га)

17:55  Лаптем в щи. Путин дал Росгражданство Наталии Орейро ("Дикий ангел")
17:46  Эрдоган балансирует на грани серьезного конфликта с Западом, - Г.Петров
17:36  УзбЦИК: Мирзиеев - 80,1%, Ворисова - 6,6%, Кадыров - 5,5%, Обломуродов - 4...
16:47  Салям, бушмены-папуасы. Директором РосИнститута Дальнего Востока назначен африканист Бабаев
16:27  Дай в почку. В Бишкеке митинговали пациенты с пересаженными органами
16:18  Сыну предлагали возглавить политорганизацию "Эл умуту", но я - запретил, - президент Жапаров
15:46  Ракеты в Сальвадоре. Китай оккупировал "задний двор" США, - Геворг Мирзаян
15:44  России не с кем идти в ногу в будущее, - Игорь Караулов
14:39  Вот тебе и уулу... Итоги выборов мэра кыргызского Нарына отменены. У Сталбека уулу отняли кресло
14:10  Чего мелочиться.. Путин до объявления предварительных результатов поздравил Мирзиеева с "убедительной победой"
14:07  УзбЦИК опроверг сообщение телеканала Euronews о победе Мирзиеева на през-выборах с 90% голосов. Мало?
13:45  Как живут афганские беженцы в Москве, - рассказ школьницы Асмы
13:40  "Считаю Казахстан своей второй родиной". Истории российских казахов из Адамовки
12:47  Об одном питомнике глобальной элиты, или Кадры решают все, - В.Катасонов
12:32  Узбекистан продлит эпоху ренессанса, - К.Кривошеев
12:27  Один против "Талибана". Зачем Таджикистан конфликтует с новыми властями Афганистана, - Т.Умаров
12:23  Может ли Россия спасти Европу от энергетического кризиса. Оно ей надо? - М.Салихов
12:20  Выборы губернатора Вирджинии станут референдумом доверия Байдену. Спи спокойно "сонный Джо"
12:15  Жапар-хан объявил персональный состав "Антикоррупционного делового совета" при самом себе
11:07  Талибы опровергли казнь волейболистки Махджубин Хакими. Это не мы
10:53  Дело языковых патрулей в Казахстане развивается, - В.Прохватилов
10:24  Кабул и ветра американо-российской "оттепели", - С.Тарасов
10:04  Иного не дано. С талибами* за столом переговоров, - Томас Авенариус
09:55  РосКрысы бегут с Рублевки. Владельцы элитной недвижимости перебираются за границу
09:44  Тайвань: остров Третьей мировой войны? На горизонте маячат ядерные грибы, - В.Овчинский
08:40  КырВыборы-2021. Зарегистрированы списки кандидатов в депутаты шести партий
08:20  В Судане опять военный переворот. Премьер и министры арестованы офицерами заговорщиками
01:12  Некоторые особенности Российской империи, - С.Сокуров
00:43  Новые обещания на старый лад. Чего добивается Шавкат Мирзиеев? - Брюс Панниер
00:38  Заговор послов. Устранение Эрдогана - вопрос решенный?
00:19  ЕС возобновляет работу своего постпредства в Кабуле
00:06  Российский "Газпром" вырубает газовые поставки в Молдову. Топим мамалыгу
Воскресенье, 24.10.2021
21:37  Три тысячи пациентов "ковидных" больниц проголосовали на выборах в Узбекистане
21:31  ПодЕлбасиновик улетел с госвизитом к Аркадагу. В программе...
20:48  Суши штаны. Мэра литовской Клайпеды Маркаускаса выловили в российских территориальных водах
20:38  Трамп заявил, что Соединенные Штаты "погибают" из-за проблем с миграцией
19:18  На президентские выборы в Узбекистане пришло и проголосовало 71,8% избирателей
19:16  УзбХокимы, одновременно, возглавят региональные антикоррупционные советы
16:28  Умер питерский кинорежиссер Рогожкин ("Особенности национальной охоты")
16:19  "Батько наш - Бандера". Как украинскую школоту превращают в нациков, - Ю.Вишневский
14:10  Война Израиля с Ираном неизбежна, - Авигдор Либерман
13:57  Кабульский салон красоты оказывает сопротивление талибам*, - Камилла Ламбло
13:39  Жесткие последствия "мягкой силы", - Б.Курбанов
13:25  Мирзиеев проголосовал на выборах президента Узбекистана (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция в сером списке: финансирование терроризма
00:30 26.10.2021

Турция в сером списке: финансирование терроризма

Ариф Асалыоглу

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), подчиняющаяся Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), поместила Турцию в "серый список", в рамках которого будет осуществляться более строгий контроль в связи с тем, что у нее отмечаются недоработки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Это событие вызвало шквал критики в социальных сетях в адрес правительства ПСР.

***

Турция в сером списке: невозможно предотвратить финансирование терроризма

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), подчиняющаяся Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), поместила Турцию в "серый список", в рамках которого будет осуществляться более строгий контроль в связи с тем, что у нее отмечаются недоработки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. FATF предупредила, что после занесения Турции в "серый список" на основании того, что она не смогла предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма, может увеличиться отток денег из страны. С таким же предупреждением выступили и официальные лица США, отметив, что из страны может быть выведено больше денег. В статье Wall Street Journal (WSJ) отмечается, что это решение пошатнет и без того хрупкую экономику Турции. В статье говорится следующее:

"В заявлении министерства финансов Турции отмечается, что с момента последней проверки, проведенной в 2019 году, был достигнут прогресс в соблюдении стандартов FATF, назвав это действие несправедливым. В министерстве заявили, что предпримут все необходимые шаги для скорейшего исключения страны из списка FATF".

Это событие вызвало шквал критики в социальных сетях в адрес правительства ПСР.

Газета Karar следующим образом опубликовала эту новость:

@KararHaber: "Реакция депутата от Партии демократии и прогресса DEVA Мустафы Йенероглу в адрес власти в связи с "серым списком": Турция попала в серый список, потому что наши предупреждения не были приняты во внимание".

Ученый, преподаватель университета Эрджан Йылдыз публикует следующий комментарий:

@erc62: "И в итоге Турция занесена в "серый список", имеются предупреждения относительно финансирования ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сейчас мы уже поняли, кто и каким образом разросся? Осознали ли серьезность этой опасности? К сожалению, несмотря на множество предупреждений, это происходило в течение многих лет! Как будто они не знали, и только сейчас это поняли? Разумеется, нет…"

@erc62: "Боюсь, они постепенно превратят Турцию в страну для отмывания денег. Хватит уже, ПСР! #HaydiErdoğanVakitTamam (#НучтоЭрдоганВремяВышло)"

Пользователь с ником Oradan Buradan отвечает на этот комментарий следующим сообщением:

@Lyorlar: "Мы столько раз предупреждали, и вот что произошло в итоге. Они занесли страну в "серый список"… Они поняли, что им придется уйти, и принялись еще больше воровать. Из-за этого проблемы с валютой, скоро будем искать валюту на черном рынке".

Журналист Джошкун Эдип публикует следующий комментарий:

@edipsoylu: "Это означает, что отныне страну будут держать под пристальным надзором. Турция была занесена в "серый список" на том основании, что она не приложила достаточных усилий для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Эти международные события усложнят Эрдогану жизнь".

Предпринимательница Эврен Аланкуш публикует следующий комментарий:

@evrenalankus: "Турция занесена в "серый список"! Почему мы оказались в таком положении? Не было предпринято никаких серьезных шагов в борьбе с отмыванием денег и терроризмом! Не было предпринято никаких шагов по контролю за активами политических деятелей и их родственников. По мнению министра внутренних дел Сойлу, ответственность за это несут Кавала и Демирташ, находящиеся в тюрьме! Разве это не смешно?"

Пользователь с ником İllede ATA"m отвечает на этот комментарий следующим образом:

@1881_sonsu: "А разве не Сулейман Сойлу был лучшим министром внутренних дел за всю историю страны в борьбе с терроризмом"???

Журналист Халит Сертташ публикует в своем аккаунте следующий комментарий:

@serttas_halit: "Турция занесена в "серый список" FATF за то, что ей не удалось предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. После принятия решения официальные лица США заявили, что после занесения Турции в "серый список" может быть увеличен отток денег из страны. Что-то на нас надвигается…"

Преподаватель университета, профессор, доктор наук Бурак Арзова отвечает на это следующим сообщением:

@arzovaone: "Только этого и не хватало на нашу голову… Турция занесена в "серый список"… Кошмар!"

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635197400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заседание депутатской группы "Өңір" прошло в Сенате
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект "Об Уполномоченном по правам человека"
- А. Мамин обсудил с послами ЕС вопросы экологически устойчивого развития экономики
- Рейтинг управленческой элиты в 3-м квартале 2021 года
- Стабилизация цен на продукты питания имеет первостепенное значение - А. Мамин
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2021 года №753
- Кадровые перестановки
- Фракция "Ак жол" предложила "отрубать руки" за ущерб средствам Нацфонда
- А. Смаилов принял участие в церемонии открытия Аллеи финансистов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  