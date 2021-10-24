Турция в сером списке: финансирование терроризма

00:30 26.10.2021

Турция в сером списке: финансирование терроризма



Ариф Асалыоглу



Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), подчиняющаяся Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), поместила Турцию в "серый список", в рамках которого будет осуществляться более строгий контроль в связи с тем, что у нее отмечаются недоработки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Это событие вызвало шквал критики в социальных сетях в адрес правительства ПСР.



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Турция в сером списке: невозможно предотвратить финансирование терроризма



Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), подчиняющаяся Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), поместила Турцию в "серый список", в рамках которого будет осуществляться более строгий контроль в связи с тем, что у нее отмечаются недоработки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. FATF предупредила, что после занесения Турции в "серый список" на основании того, что она не смогла предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма, может увеличиться отток денег из страны. С таким же предупреждением выступили и официальные лица США, отметив, что из страны может быть выведено больше денег. В статье Wall Street Journal (WSJ) отмечается, что это решение пошатнет и без того хрупкую экономику Турции. В статье говорится следующее:



"В заявлении министерства финансов Турции отмечается, что с момента последней проверки, проведенной в 2019 году, был достигнут прогресс в соблюдении стандартов FATF, назвав это действие несправедливым. В министерстве заявили, что предпримут все необходимые шаги для скорейшего исключения страны из списка FATF".



Это событие вызвало шквал критики в социальных сетях в адрес правительства ПСР.



Газета Karar следующим образом опубликовала эту новость:



@KararHaber: "Реакция депутата от Партии демократии и прогресса DEVA Мустафы Йенероглу в адрес власти в связи с "серым списком": Турция попала в серый список, потому что наши предупреждения не были приняты во внимание".



Ученый, преподаватель университета Эрджан Йылдыз публикует следующий комментарий:



@erc62: "И в итоге Турция занесена в "серый список", имеются предупреждения относительно финансирования ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сейчас мы уже поняли, кто и каким образом разросся? Осознали ли серьезность этой опасности? К сожалению, несмотря на множество предупреждений, это происходило в течение многих лет! Как будто они не знали, и только сейчас это поняли? Разумеется, нет…"



@erc62: "Боюсь, они постепенно превратят Турцию в страну для отмывания денег. Хватит уже, ПСР! #HaydiErdoğanVakitTamam (#НучтоЭрдоганВремяВышло)"



Пользователь с ником Oradan Buradan отвечает на этот комментарий следующим сообщением:



@Lyorlar: "Мы столько раз предупреждали, и вот что произошло в итоге. Они занесли страну в "серый список"… Они поняли, что им придется уйти, и принялись еще больше воровать. Из-за этого проблемы с валютой, скоро будем искать валюту на черном рынке".



Журналист Джошкун Эдип публикует следующий комментарий:



@edipsoylu: "Это означает, что отныне страну будут держать под пристальным надзором. Турция была занесена в "серый список" на том основании, что она не приложила достаточных усилий для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Эти международные события усложнят Эрдогану жизнь".



Предпринимательница Эврен Аланкуш публикует следующий комментарий:



@evrenalankus: "Турция занесена в "серый список"! Почему мы оказались в таком положении? Не было предпринято никаких серьезных шагов в борьбе с отмыванием денег и терроризмом! Не было предпринято никаких шагов по контролю за активами политических деятелей и их родственников. По мнению министра внутренних дел Сойлу, ответственность за это несут Кавала и Демирташ, находящиеся в тюрьме! Разве это не смешно?"



Пользователь с ником İllede ATA"m отвечает на этот комментарий следующим образом:



@1881_sonsu: "А разве не Сулейман Сойлу был лучшим министром внутренних дел за всю историю страны в борьбе с терроризмом"???



Журналист Халит Сертташ публикует в своем аккаунте следующий комментарий:



@serttas_halit: "Турция занесена в "серый список" FATF за то, что ей не удалось предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. После принятия решения официальные лица США заявили, что после занесения Турции в "серый список" может быть увеличен отток денег из страны. Что-то на нас надвигается…"



Преподаватель университета, профессор, доктор наук Бурак Арзова отвечает на это следующим сообщением:



@arzovaone: "Только этого и не хватало на нашу голову… Турция занесена в "серый список"… Кошмар!"