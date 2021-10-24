Новая глобализация. Китай и Азия побеждают, - А. дель Валле

00:31 26.10.2021

Французский интеллектуал - существо непредсказуемое, склонное к далеким от жизни красивым обобщениям. Поэтому нам, наученным революционным опытом (русские нигилисты многому плохому научились именно от недовольных французов), не стоит верить историку Александру дель Валле слепо. Но в рисуемых им образах "упертого правозащитника" ЕС и хитрого Китая есть много правды. К тому же в начале своего интервью он делает важное признание: в своих бедах Запад виноват сам.



Александр дель Валле: "В фарсе глобализации Европа играет роль мальчика для битья" (Le Figaro, Франция)



Специалист по геополитике Александр дель Валле вместе с историком Жаком Соппельса, профессором геополитики в Сорбонне, написал книгу о причинах, которые объясняют понижение престижа Запада и рост всемогущества Китая.



Ив Треар (Yves Thréard)



Александр дель Валле: После холодной войны США посчитали, что распад Советского Союза закрепил победу их англосаксонской глобализации ("McWorld"), их международного порядка и их политической модели. Они злоупотребили своей властью, нарушили заключенное с Россией соглашение о нерасширении НАТО на восток, дестабилизировали Балканы (а как еще назвать действия США в Косово в 1998-1999 годах). Они же поставили с ног на голову Украину с Грузией с помощью так называемых "бархатных" революций, а затем посеяли хаос в Ираке в 2003 году. Они недооценили нарастающую мощь Китая и переоценили свои универсальные ценности, которые на самом деле - лишь прикрытие своего империализма. Крупные державы многополярного мира также возвращают на прежний уровень соотношение сил.



- Неужели Запад больше всех проигрывает от глобализации?



- Новая глобализация, в которой доминируют Китай и Азия, обернулась против своих англосаксонских создателей. Прежнее глобалистское прочтение больше не убедительно для национал-маоистского Китая, как и для национал-православной России или национал-исламистской Турции. Десуверенизированная Европа или "неопознанный геополитический объект" (OGNI), которая верит в анти-идентификационное толкование глобализации, превращается во всемирного жертвенного барана, добровольного козла отпущения, который сам себя отдает на заклание. Потому что глобализация - это арена гиперконкуренции между державами, самые сильные из которых умело выходят из самых трудных ситуаций.



- Если мы проигрываем, то кто выигрывает?



- Китай, который нарушает правила ВТО, ворует западные технологии и использует реваншизм своего российского союзника. Этот новый Китай готовит свое мировое господство с целью потеснить на этом мировом троне Америку. Вот он выигрывает больше всех. Китай и Азия нацелены на глобализацию без западной идеологии и западных ценностей. Гендерная флюидность оставляет их равнодушными.



- Возможно ли возвращение войны? Раньше ведь великие войны начинались на Западе?



- Война против Запада и на Западе уже началась. Но ведет ее не Россия, а исламисты. А гражданская война в Украине создает опасность конфликта между НАТО и Россией. Вероятно также повторение межгосударственных "конфликтов высокой интенсивности", как заявил начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции Тьерри Буркхард. Турция Эрдогана угрожает двум странам-членам ЕС: Кипру и Греции, - а также нашим французским интересам в Восточном Средиземноморье, Африке. Турция может действовать против нас и через пригороды французских городов с их преимущественно мусульманским населением. Анкара уже она использует исламистский сепаратизм, чтобы подорвать единство нашего общества.



- Вы говорите, что Европа находится плену своего универсалистского мифа. "Она рассматривается как континент, где у людей стертая национальная идентичность, а значит, и гордость за свою страну. Как местность, где защищены права человека и доминирует социал-демократия, но при этом она страдает от собственной добровольной беспомощности и чувства вины", - пишете вы. Обвинение жесткое. Требуется ли всестороннее обновление ЕС?



- У Европы есть только два стратегических решения для выживания: либо она снова станет Европой суверенных наций, за которую выступал генерал де Голля (план Фуше), либо Европа станет настоящей суверенной державой. Но в обоих случаях "связующим звеном" должна стать европейская идентичность, а ее-то как раз ЕС и отрицает! В настоящее время расширенный Евросоюз, десуверенизированная зона свободной торговли, представляет собой "умышленное бессилие", своего рода мультикультуралистскую лабораторию, в которой Европа отдается на растерзание хищникам.



- В Китае самый высокий уровень загрязнения воздуха. Однако вы говорите, что модель "зеленого роста", предлагаемая Си Цзиньпином, может обесценить вклад других крупных государств в борьбу с глобальным потеплением…



- Китайский даосизм - это союз противоположностей (инь и янь)! В своем проекте "экологической цивилизации" Си Цзиньпин обещает достичь углеродной нейтральности к 2060 году при сохранении экономического роста. Этот проект нацелен не только на очистку городов, но прежде всего на завоевание глобального рынка экологических достижений. Китай является первой державой по производству возобновляемой энергии, он имеет вдвое больше мощностей, чем все страны вместе взятые; его парк солнечных батарей в пять раз больше, чем в США. Рейтинг Европы бледнеет перед рейтингом Китая в том, что касается ветровой энергетики и высокой степени мобильности. Если краткосрочные планы Запада являются препятствием для энергетического перехода, то авторитарная система Китая быстро меняет ситуацию.



- Прав ли Джо Байден, проводя политику противостояния с Китаем?



- Его попытка сдержать Китай продолжает курс Дональда Трампа, но при этом она носит ответный, а не упреждающий характер. Антидемократический Китай Си Цзиньпина больше не боится западных стран, его транснациональные корпорации не заинтересованы в перемещении производства куда бы то ни было или в новой индустриализации Запада. Для китайского лидера тот факт, что мировая фабрика под названием Китай является монополистом в обработке 90% редкоземельных металлов, необходимых для цифровой экономики, - этот факт делает возможным "присоединение" Тайваня без объявления войны Соединенным Штатам. Одно плохо: сам Тайвань, бывшая Формоза, является мировым лидером в области полупроводников.



- Исламистская идеология будет угрожать миру на протяжении всего XXI века?



- "Зеленый" тоталитаризм представляет собой угрозу для всех мусульманских и немусульманских стран, в которых проживают радикализируемые сообщества, от Европы до Африки и от Ближнего Востока до Азии. Под прикрытием религии он распространяет идеологическим фанатизмом, исходящим от государств и известных транснациональных организаций. Мы не должны обуздывать это зло, подвергая бомбардировке население в Афганистане, Ираке, Ливии или Мали, которое возненавидит нас еще больше. Но нам нужно наложить запрет на подрывные исламистские силы, который призывают наших мусульманских соотечественников формировать контр-сообщество, враждебное "неверным" принимающим странам. Отсюда безотлагательная необходимость контролировать миграционные потоки, создать свой ислам во Франции, который был бы свободен от правил шариата. Нам нужно вернуться к старому патриотизму, который предполагал ассимиляцию мусульман во французском обществе, а не создание в стране множества не коммуницирующих друг с другом общин.



Александр дель Валле - научный сотрудник Центра политики и международных вопросов, доктор исторических наук. Специализируется на исследованиях арабо-мусульманского мира.