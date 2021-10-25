Узбекский улов: кого граждане выбрали президентом страны, - М.Ходыкин

00:34 26.10.2021

Узбекский улов: кого граждане выбрали президентом страны

И как это отразится на отношениях с Россией

Максим Ходыкин

25 окт. 2021



Президентом Узбекистана на ближайшие пять лет останется действующий лидер Шавкат Мирзиеев, набравший в первом туре выборов более 80% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные итоги, которые огласил Центризбирком страны 25 октября. Как сообщили "Известиям" в миссии наблюдателей от СНГ, процесс голосования прошел на "высоком организационном уровне" при соблюдении всех антиковидных мер. При действующем президенте Узбекистан провел большую работу по укреплению отношений с Россией, которую в Ташкенте видят основным партнером по обеспечению безопасности страны, отметили опрошенные "Известиями" эксперты. В Совфеде, в свою очередь, посчитали важным укрепление взаимодействия двух государств в рамках ОДКБ. Владимир Путин и другие лидеры СНГ поздравили своего узбекского коллегу с убедительной победой.



Высокий уровень

Президентские выборы в Узбекистане, прошедшие 24 октября, признаны состоявшимися, явка на них превысила 80%. Об этом в Центризбиркоме страны сообщили в воскресенье. К слову, необходимый порог в 33% был преодолен спустя всего несколько часов после открытия почти 10 тыс. участков во всех регионах. Для того чтобы проголосовать, люди выстраивались в длинные очереди. Причем такая ситуация наблюдалась не только в Узбекистане, но и на зарубежных участках. Например, несмотря на моросящий дождь, перед зданием посольства страны в Москве вчера тоже можно было увидеть большое количество людей, желающих отдать свой голос. Так, выразить свое мнение граждане постсоветского государства могли и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.



За избирательным процессом в Узбекистане следило около тысячи представителей иностранных государств, которые в день выборов активно посещали участки. В делегации наблюдателей от СНГ "Известиям" рассказали о соблюдении всех необходимых правил и отсутствии серьезных нарушений.



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- Все наши наблюдатели отметили, что выборы прошли на высоком организационном уровне. Везде были указатели, принимались все антиковидные меры: измерение температуры, маска, перчатки, социальная дистанция при возникновении очередей. Наши наблюдатели не зафиксировали ни одного проблемного случая с избирателем, который бы не нашел себя в списках, - отметил член делегации, глава комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.



Он также подчеркнул, что на выборы пришло много молодежи. Тем не менее граждане не смогли увидеть результаты сразу после закрытия участков. Предварительные итоги, которые, впрочем, мало кого удивили, объявили на следующий день.



Победу ожидаемо одержал действующий лидер страны Шавкат Мирзиеев, который получил около 80% голосов. Такие данные представил председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев 25 октября в 16:00 по местному времени. Второе место у Максуды Варисовой (6,6%), а третью позицию занял Алишер Кадров (5,5%). Другие кандидаты набрали менее 5% голосов.



С убедительной победой нынешнего президента Узбекистана поздравил Владимир Путин.



- Вы вносите большой личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать практическое сотрудничество в различных сферах, конструктивно взаимодействовать в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, - отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.



Свои поздравления также передали лидеры Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



Рациональный характер

Впервые Шавкат Мирзиеев стал президентом страны по итогам внеочередных выборов в 2016 году, после смерти предыдущего лидера государства Ислама Каримова. Итоги нынешней кампании были ожидаемы, а Мирзиеев продолжит линию на "осторожное и неторопливое сближение с Россией", отметил в разговоре с "Известиями" заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.



- Его сближение носит рациональный характер, а не эмоциональный, как это было у его предшественника Каримова. Узбекистану выгодно взаимодействие с Россией, и в этом направлении в последние годы была проведена огромная работа. В частности, они диверсифицировали структуру своего сельского хозяйства - ушли от монохлопковой культуры и стали мощным производителем овощей и фруктов. Это как раз необходимо России, - отметил эксперт.



Кроме того, Владимир Жарихин добавил, что Узбекистан имеет большие запасы цветных металлов, которые страна самостоятельно "поглотить" не может. Причем эти металлы необходимы для промышленности России, добавил специалист. Важно и взаимодействие наших стран в решении вопросов безопасности, которые обострились после вывода американских войск из Афганистана.



В Совете Федерации также отметили важность военно-политического сотрудничества стран в рамках имеющихся международных организаций. "Должны быть выстроены более тесные связи в формате ОДКБ. Конечно, активное участие Узбекистана в деятельности организации очень важно", - отметил в беседе с "Известиями" член Совфеда Вадим Деньгин. Он также добавил, что результаты выборов показывают поддержку того курса, который сейчас проводится в стране.