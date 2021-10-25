 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.10.2021
00:34  Узбекский улов: кого граждане выбрали президентом страны, - М.Ходыкин
00:31  Новая глобализация. Китай и Азия побеждают, - А. дель Валле
00:30  Турция в сером списке: финансирование терроризма
00:29  Падение дуумвирата: из-за чего в Судане произошел переворот
00:21  В Москве вышла книга Павла Аптекаря "Красное Солнце. Секретные восточные походы РККА".
00:09  Кибербезопасности в мире не будет? - А.Потеряйко
Понедельник, 25.10.2021
19:01  Таджикистан требует от Киргизии "большой кусок" Баткена (73 тыс. га)

17:55  Лаптем в щи. Путин дал Росгражданство Наталии Орейро ("Дикий ангел")
17:46  Эрдоган балансирует на грани серьезного конфликта с Западом, - Г.Петров
17:36  УзбЦИК: Мирзиеев - 80,1%, Ворисова - 6,6%, Кадыров - 5,5%, Обломуродов - 4...
16:47  Салям, бушмены-папуасы. Директором РосИнститута Дальнего Востока назначен африканист Бабаев
16:27  Дай в почку. В Бишкеке митинговали пациенты с пересаженными органами
16:18  Сыну предлагали возглавить политорганизацию "Эл умуту", но я - запретил, - президент Жапаров
15:46  Ракеты в Сальвадоре. Китай оккупировал "задний двор" США, - Геворг Мирзаян
15:44  России не с кем идти в ногу в будущее, - Игорь Караулов
14:39  Вот тебе и уулу... Итоги выборов мэра кыргызского Нарына отменены. У Сталбека уулу отняли кресло
14:10  Чего мелочиться.. Путин до объявления предварительных результатов поздравил Мирзиеева с "убедительной победой"
14:07  УзбЦИК опроверг сообщение телеканала Euronews о победе Мирзиеева на през-выборах с 90% голосов. Мало?
13:45  Как живут афганские беженцы в Москве, - рассказ школьницы Асмы
13:40  "Считаю Казахстан своей второй родиной". Истории российских казахов из Адамовки
12:47  Об одном питомнике глобальной элиты, или Кадры решают все, - В.Катасонов
12:32  Узбекистан продлит эпоху ренессанса, - К.Кривошеев
12:27  Один против "Талибана". Зачем Таджикистан конфликтует с новыми властями Афганистана, - Т.Умаров
12:23  Может ли Россия спасти Европу от энергетического кризиса. Оно ей надо? - М.Салихов
12:20  Выборы губернатора Вирджинии станут референдумом доверия Байдену. Спи спокойно "сонный Джо"
12:15  Жапар-хан объявил персональный состав "Антикоррупционного делового совета" при самом себе
11:07  Талибы опровергли казнь волейболистки Махджубин Хакими. Это не мы
10:53  Дело языковых патрулей в Казахстане развивается, - В.Прохватилов
10:24  Кабул и ветра американо-российской "оттепели", - С.Тарасов
10:04  Иного не дано. С талибами* за столом переговоров, - Томас Авенариус
09:55  РосКрысы бегут с Рублевки. Владельцы элитной недвижимости перебираются за границу
09:44  Тайвань: остров Третьей мировой войны? На горизонте маячат ядерные грибы, - В.Овчинский
08:40  КырВыборы-2021. Зарегистрированы списки кандидатов в депутаты шести партий
08:20  В Судане опять военный переворот. Премьер и министры арестованы офицерами заговорщиками
01:12  Некоторые особенности Российской империи, - С.Сокуров
00:43  Новые обещания на старый лад. Чего добивается Шавкат Мирзиеев? - Брюс Панниер
00:38  Заговор послов. Устранение Эрдогана - вопрос решенный?
00:19  ЕС возобновляет работу своего постпредства в Кабуле
00:06  Российский "Газпром" вырубает газовые поставки в Молдову. Топим мамалыгу
Воскресенье, 24.10.2021
21:37  Три тысячи пациентов "ковидных" больниц проголосовали на выборах в Узбекистане
21:31  ПодЕлбасиновик улетел с госвизитом к Аркадагу. В программе...
20:48  Суши штаны. Мэра литовской Клайпеды Маркаускаса выловили в российских территориальных водах
20:38  Трамп заявил, что Соединенные Штаты "погибают" из-за проблем с миграцией
19:18  На президентские выборы в Узбекистане пришло и проголосовало 71,8% избирателей
19:16  УзбХокимы, одновременно, возглавят региональные антикоррупционные советы
16:28  Умер питерский кинорежиссер Рогожкин ("Особенности национальной охоты")
16:19  "Батько наш - Бандера". Как украинскую школоту превращают в нациков, - Ю.Вишневский
14:10  Война Израиля с Ираном неизбежна, - Авигдор Либерман
13:57  Кабульский салон красоты оказывает сопротивление талибам*, - Камилла Ламбло
13:39  Жесткие последствия "мягкой силы", - Б.Курбанов
13:25  Мирзиеев проголосовал на выборах президента Узбекистана (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Узбекский улов: кого граждане выбрали президентом страны, - М.Ходыкин
00:34 26.10.2021

Узбекский улов: кого граждане выбрали президентом страны
И как это отразится на отношениях с Россией
Максим Ходыкин
25 окт. 2021

Президентом Узбекистана на ближайшие пять лет останется действующий лидер Шавкат Мирзиеев, набравший в первом туре выборов более 80% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные итоги, которые огласил Центризбирком страны 25 октября. Как сообщили "Известиям" в миссии наблюдателей от СНГ, процесс голосования прошел на "высоком организационном уровне" при соблюдении всех антиковидных мер. При действующем президенте Узбекистан провел большую работу по укреплению отношений с Россией, которую в Ташкенте видят основным партнером по обеспечению безопасности страны, отметили опрошенные "Известиями" эксперты. В Совфеде, в свою очередь, посчитали важным укрепление взаимодействия двух государств в рамках ОДКБ. Владимир Путин и другие лидеры СНГ поздравили своего узбекского коллегу с убедительной победой.

Высокий уровень
Президентские выборы в Узбекистане, прошедшие 24 октября, признаны состоявшимися, явка на них превысила 80%. Об этом в Центризбиркоме страны сообщили в воскресенье. К слову, необходимый порог в 33% был преодолен спустя всего несколько часов после открытия почти 10 тыс. участков во всех регионах. Для того чтобы проголосовать, люди выстраивались в длинные очереди. Причем такая ситуация наблюдалась не только в Узбекистане, но и на зарубежных участках. Например, несмотря на моросящий дождь, перед зданием посольства страны в Москве вчера тоже можно было увидеть большое количество людей, желающих отдать свой голос. Так, выразить свое мнение граждане постсоветского государства могли и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

За избирательным процессом в Узбекистане следило около тысячи представителей иностранных государств, которые в день выборов активно посещали участки. В делегации наблюдателей от СНГ "Известиям" рассказали о соблюдении всех необходимых правил и отсутствии серьезных нарушений.

После митингов Бишкек отказался от договоренностей с Ташкентом
- Все наши наблюдатели отметили, что выборы прошли на высоком организационном уровне. Везде были указатели, принимались все антиковидные меры: измерение температуры, маска, перчатки, социальная дистанция при возникновении очередей. Наши наблюдатели не зафиксировали ни одного проблемного случая с избирателем, который бы не нашел себя в списках, - отметил член делегации, глава комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он также подчеркнул, что на выборы пришло много молодежи. Тем не менее граждане не смогли увидеть результаты сразу после закрытия участков. Предварительные итоги, которые, впрочем, мало кого удивили, объявили на следующий день.

Победу ожидаемо одержал действующий лидер страны Шавкат Мирзиеев, который получил около 80% голосов. Такие данные представил председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев 25 октября в 16:00 по местному времени. Второе место у Максуды Варисовой (6,6%), а третью позицию занял Алишер Кадров (5,5%). Другие кандидаты набрали менее 5% голосов.

С убедительной победой нынешнего президента Узбекистана поздравил Владимир Путин.

- Вы вносите большой личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать практическое сотрудничество в различных сферах, конструктивно взаимодействовать в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, - отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Свои поздравления также передали лидеры Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Рациональный характер
Впервые Шавкат Мирзиеев стал президентом страны по итогам внеочередных выборов в 2016 году, после смерти предыдущего лидера государства Ислама Каримова. Итоги нынешней кампании были ожидаемы, а Мирзиеев продолжит линию на "осторожное и неторопливое сближение с Россией", отметил в разговоре с "Известиями" заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

- Его сближение носит рациональный характер, а не эмоциональный, как это было у его предшественника Каримова. Узбекистану выгодно взаимодействие с Россией, и в этом направлении в последние годы была проведена огромная работа. В частности, они диверсифицировали структуру своего сельского хозяйства - ушли от монохлопковой культуры и стали мощным производителем овощей и фруктов. Это как раз необходимо России, - отметил эксперт.

Кроме того, Владимир Жарихин добавил, что Узбекистан имеет большие запасы цветных металлов, которые страна самостоятельно "поглотить" не может. Причем эти металлы необходимы для промышленности России, добавил специалист. Важно и взаимодействие наших стран в решении вопросов безопасности, которые обострились после вывода американских войск из Афганистана.

В Совете Федерации также отметили важность военно-политического сотрудничества стран в рамках имеющихся международных организаций. "Должны быть выстроены более тесные связи в формате ОДКБ. Конечно, активное участие Узбекистана в деятельности организации очень важно", - отметил в беседе с "Известиями" член Совфеда Вадим Деньгин. Он также добавил, что результаты выборов показывают поддержку того курса, который сейчас проводится в стране.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635197640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заседание депутатской группы "Өңір" прошло в Сенате
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект "Об Уполномоченном по правам человека"
- А. Мамин обсудил с послами ЕС вопросы экологически устойчивого развития экономики
- Рейтинг управленческой элиты в 3-м квартале 2021 года
- Стабилизация цен на продукты питания имеет первостепенное значение - А. Мамин
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2021 года №753
- Кадровые перестановки
- Фракция "Ак жол" предложила "отрубать руки" за ущерб средствам Нацфонда
- А. Смаилов принял участие в церемонии открытия Аллеи финансистов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  