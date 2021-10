Байден может уйти до срока – кто вместо него? - Дм.Минин

08:14 26.10.2021

ДМИТРИЙ МИНИН | 23.10.2021



Доверие к президенту США стремительно падает



По последним данным, политику главы Белого дома одобряют всего 37% американских избирателей.



Аналитики все чаще пишут, что президент оказался в системной "ловушке", выхода из которой не видно. Не исключается его добровольная отставка из-за отсутствия сил и здоровья. Многим кажется, что президент уже сам тяготится непосильной ношей, которую на него взвалили.



Сильно повлияло на падение популярности Байдена бегство США из Афганистана. Однако американцев больше беспокоит даже не это, а появление на их территории десятков тысяч афганских беженцев, которых они поголовно считают скрытыми алькаидовцами*. Ведь союзники по НАТО отказываются принимать афганцев в значительных количествах. Трещит по швам "трамповская стена" на границе с Мексикой, откуда возрос иммиграционный поток (до 200 тыс. в месяц). Властями недовольны также из-за хромающей экономики, из-за неспособности справиться с "пандемией". Не удается заглушить коррупционные скандалы вокруг сына президента – Хантера…



Джо и Хантер Байдены



Значительная часть американских СМИ, ранее поддерживавшая Байдена в его противостоянии с Трампом, разочарована. New York Post, например, настойчиво требует себе Пулитцеровскую премию за разоблачение Хантера Байдена. The American Spectator называет Байдена "слабоумным седовласым президентом-неудачником, хуже коронавируса". The American Thinker перечисляет замеченные им у Байдена "симптомы Альцгеймера".



А впереди маячит уход американцев из Ирака и Сирии. Договоренность об этом была достигнута с Багдадом еще в начале года. Вашингтон был бы не прочь повременить с выводом или сохранить там какую-то часть сил, но победивший на иракских парламентских выборах 10 октября националистически настроенный религиозный лидер Муктада ас-Садр, как и его возможные партнеры по правительственной коалиции, требуют строгого выполнения Белым домом имеющегося соглашения. Ведь Багдаду судьба Кабула не грозит, он способен громить разрозненные отряды запрещенной в России группировки ИГ* самостоятельно. А вот развалиться в этом случае могут созданные при американской поддержке протогосударственные курдские образования в Ираке и Сирии. То есть следующей жертвой американцев, по всей видимости, станут курды. Появление в США десятков тысяч еще и этих новых беженцев нанесет дополнительный удар по репутации Байдена.



Муктада ас-Садр



Муктада ас-Садр



Положение демократов усугубляется тем, что 8 ноября 2022 года должны состояться промежуточные выборы в конгресс. Будут оспорены все 435 мест в палате представителей и 34 из 100 мест в сенате. Сейчас контроль над конгрессом держат демократы, но в палате представителей их перевес невелик (8 человек), а в сенате места между двумя партиями делятся поровну. Считается, что верхняя палата конгресса все-таки за демократами, поскольку к этой партии добавляется голос возглавляющей сенат вице-президента Камалы Харрис.



При сохранении этих тенденций вероятность того, что в результате промежуточных выборов республиканцы получат большинство в обеих палатах и своего спикера палаты представителей, довольно высока. Продолжающий колесить по стране и собирать большие митинги Д. Трамп не щадит ради этого сил, мстя, таким образом, за допущенные по отношению к нему, по его мнению, несправедливости.



Камала Харрис



В случае ухода Байдена после ноября 2022 г., когда Камала Харрис займет его пост, может сложиться ситуация, при которой ее прежнее место займет республиканский спикер палаты представителей. Он в соответствии с конституционной очередностью преемственности президентства является третьим в этом ряду (четвертый – госсекретарь).



Нечто похожее в американской истории уже происходило. В 1973 году республиканец Джеральд Форд с места спикера в палате представителей был кооптирован президентом Никсоном на должность вице-президента вместо проворовавшегося и отправленного в отставку Спиро Агню. А в 1974 году Форд занял место Никсона после ухода того из-за Уотергейтского дела. Правда, тогда все происходило в республиканском кругу, причем через пару месяцев "слоны" после перевыборов потеряли большинство в палате представителей, но Форд уже стал президентом.



Джеральд Форд



Джеральд Форд



В Америке его нередко называют "худшим" главой Белого дома за всю историю. Но это скорее относится к механизму назначения, в котором виновата американская конституция. На деле Форд санировал чудовищный внутренний кризис после Уотергейта, прекратил Вьетнамскую войну и достаточно уверенно шел по пути разрядки с СССР. Сменивший его демократ Джимми Картер был гораздо слабее.



Дж. Форд и Л. Брежнев



Соблазн повторения "стратагемы Форда" на этот раз в исполнении демократов велик, причем до ноября 2022 г., когда спикером палаты представителей может стать республиканец. Став в случае ухода Байдена вице-президентом и имея за спиной конгресс, этот политик-республиканец будет в состоянии парализовать президента-демократа, да еще такого, как Харрис. Выдвинутая в основном не по заслугам, а для успешного прохождения электорального цикла (женщина, да еще афро-азиатского происхождения), она не проявила никаких способностей к управлению государством. Сказать, что К. Харрис "подставляет плечо" Байдену, было бы большой натяжкой. Во всех сложных и сомнительных ситуациях вице-президент предпочитает куда-то исчезать и не брать на себя никакой ответственности. К ней нужно крепкое "второе лицо".



Пока на эту роль может претендовать только демократический спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Женщина своеобразная и амбициозная, но едва ли способная помочь К. Харрис в деле государственного управления, в том числе по причине преклонных лет (81 год, она старше Байдена). Связка двух женщин может привести Америку к еще большему хаосу и лишить демократов каких-либо шансов на президентских выборах 2024 года.



Нэнси Пэлоси



Демократам было бы предпочтительней в скорейшие сроки найти на место Пелоси кого-то другого. Но заменить ее кем-то более подходящим до промежуточных выборов в конгресс непросто. Оставить пост, чтобы его занял кто-то другой, совсем не в характере Нэнси. У демократов возникает классический цугцванг.



Республиканцев же сложившаяся ситуация устраивает. При этом выдвигать на второй срок в 2024 году Дональда Трампа, который потом может повторить вероятную судьбу Байдена, им не очень хочется. Они используют его потенциал с прицелом на выборы в конгресс 2022 года. И если им удастся заполучить в конгрессе своего спикера палаты представителей, который затем станет вице-президентом, то в 2024 г. он поведет республиканскую президентскую кампанию. Так можно было бы элегантно избавиться и от Трампа.



Наиболее высоки шансы выдвижения республиканцами после возможной избирательной победы на должность спикера палаты представителей, а затем и вице-президента лидера республиканского меньшинства в этой палате Кевина Маккарти. Он был последовательным сторонником Трампа и оспаривал результаты избрания Джо Байдена. У Маккарти, как и у Байдена, ирландские корни. Выходец из Калифорнии, Маккарти способен подорвать многолетнее доминирование демократов в этом ключевом штате. Против него, возможно, не будет возражать и Трамп. Калифорниец вполне в состоянии оттеснить К. Харрис от власти.



Кевин Маккарти (56 лет)



Однако должность спикера палаты представителей при победе Республиканской партии на довыборах может возжелать и председатель ее национального комитета, то есть формальный нынешний лидер Ронна Ромни Макдэниэл из еще одного важнейшего штата – Техаса.



Ронна Ромни Макдэниэл (48 лет)



Она племянница известного политика, не раз баллотировавшегося в президенты, Митта Ромни (Макдэниэл – по мужу). Вот уж она точно "перекусит все косточки" Камале Харрис.