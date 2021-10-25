 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.10.2021
10:29  Жапар-хан переподчинил себе 40 кыргызских беков/акимов
10:15  Соучредился "Высший совет национального сопротивления Афганистана": Дустум, Нур, Кануни, Мохакик, Саяф...
10:12  Простые выборы, сложный срок. Чего ждать от Узбекистана в ближайшие пять лет, - Темур Умаров
10:08  Олигархия - против капитализма? Бардак в "кремлевских" головах, - Ю.Болдырев
09:49  Задержанный в Турции туркменский активист Ахмет Рахманов объявил голодовку
09:47  "Нам пришлось продать дочь": массовый голод в Афганистане, - "РО"
09:26  Аркадаг подарил ПолЕлбасы коника и щеночка

08:32  Черный господин из США инспектирует американские протектораты в Европе, - С.Князев
08:23  Встали в стройку: Россию захлестнет новая волна миграции из ЦА, - "Известия"
08:17  Армения потеряла смысл существования, - Евгений Крутиков
08:14  Байден может уйти до срока – кто вместо него? - Дм.Минин
00:34  Узбекский улов: кого граждане выбрали президентом страны, - М.Ходыкин
00:31  Новая глобализация. Китай и Азия побеждают, - А. дель Валле
00:30  Турция в сером списке: финансирование терроризма
00:29  Падение дуумвирата: из-за чего в Судане произошел переворот
00:21  В Москве вышла книга Павла Аптекаря "Красное Солнце. Секретные восточные походы РККА".
00:09  Кибербезопасности в мире не будет? - А.Потеряйко
Понедельник, 25.10.2021
19:01  Таджикистан требует от Киргизии "большой кусок" Баткена (73 тыс. га)
17:55  Лаптем в щи. Путин дал Росгражданство Наталии Орейро ("Дикий ангел")
17:46  Эрдоган балансирует на грани серьезного конфликта с Западом, - Г.Петров
17:36  УзбЦИК: Мирзиеев - 80,1%, Ворисова - 6,6%, Кадыров - 5,5%, Обломуродов - 4...
16:47  Салям, бушмены-папуасы. Директором РосИнститута Дальнего Востока назначен африканист Бабаев
16:27  Дай в почку. В Бишкеке митинговали пациенты с пересаженными органами
16:18  Сыну предлагали возглавить политорганизацию "Эл умуту", но я - запретил, - президент Жапаров
15:46  Ракеты в Сальвадоре. Китай оккупировал "задний двор" США, - Геворг Мирзаян
15:44  России не с кем идти в ногу в будущее, - Игорь Караулов
14:39  Вот тебе и уулу... Итоги выборов мэра кыргызского Нарына отменены. У Сталбека уулу отняли кресло
14:10  Чего мелочиться.. Путин до объявления предварительных результатов поздравил Мирзиеева с "убедительной победой"
14:07  УзбЦИК опроверг сообщение телеканала Euronews о победе Мирзиеева на през-выборах с 90% голосов. Мало?
13:45  Как живут афганские беженцы в Москве, - рассказ школьницы Асмы
13:40  "Считаю Казахстан своей второй родиной". Истории российских казахов из Адамовки
12:47  Об одном питомнике глобальной элиты, или Кадры решают все, - В.Катасонов
12:32  Узбекистан продлит эпоху ренессанса, - К.Кривошеев
12:27  Один против "Талибана". Зачем Таджикистан конфликтует с новыми властями Афганистана, - Т.Умаров
12:23  Может ли Россия спасти Европу от энергетического кризиса. Оно ей надо? - М.Салихов
12:20  Выборы губернатора Вирджинии станут референдумом доверия Байдену. Спи спокойно "сонный Джо"
12:15  Жапар-хан объявил персональный состав "Антикоррупционного делового совета" при самом себе
11:07  Талибы опровергли казнь волейболистки Махджубин Хакими. Это не мы
10:53  Дело языковых патрулей в Казахстане развивается, - В.Прохватилов
10:24  Кабул и ветра американо-российской "оттепели", - С.Тарасов
10:04  Иного не дано. С талибами* за столом переговоров, - Томас Авенариус
09:55  РосКрысы бегут с Рублевки. Владельцы элитной недвижимости перебираются за границу
09:44  Тайвань: остров Третьей мировой войны? На горизонте маячат ядерные грибы, - В.Овчинский
08:40  КырВыборы-2021. Зарегистрированы списки кандидатов в депутаты шести партий
08:20  В Судане опять военный переворот. Премьер и министры арестованы офицерами заговорщиками
01:12  Некоторые особенности Российской империи, - С.Сокуров
00:43  Новые обещания на старый лад. Чего добивается Шавкат Мирзиеев? - Брюс Панниер
00:38  Заговор послов. Устранение Эрдогана - вопрос решенный?
00:19  ЕС возобновляет работу своего постпредства в Кабуле
00:06  Российский "Газпром" вырубает газовые поставки в Молдову. Топим мамалыгу
Воскресенье, 24.10.2021
21:37  Три тысячи пациентов "ковидных" больниц проголосовали на выборах в Узбекистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Армения потеряла смысл существования, - Евгений Крутиков
08:17 26.10.2021

Армения потеряла смысл существования
Евгений Крутиков
военный эксперт
25 октября 2021,
Как и прочие постсоветские республики, Армения отмечает череду тридцатилетних юбилеев. Месяц назад это был юбилей референдума, на котором 99,5% избирателей проголосовали за независимость при явке в 95%. Неделю назад – юбилей избрания первого президента. Будут и еще, но юбилеи это сплошь невеселые, и накануне армянам об этом напомнили вновь.

Вице-премьеры трех стран – Армении, Азербайджана и России – провели очередное заседание рабочей группы по урегулированию в Карабахе. Такому урегулированию, которое обесценивает для Армении все эти тридцать лет.

Армяне приняли декларацию о независимости в августе 1990 года – первыми в СССР, если не считать прибалтов. И именно они были в авангарде развала Союза, если говорить об инициативе снизу: пока латыши, литовцы и эстонцы выжидали, армяне открыто требовали независимости. До поры до времени прибалтам с их боязнью Центра даже не снилось то, что творилось в Ереване.

Главным стимулом для всего происходившего был Карабах. Ничто, кроме Карабаха, армян тогда не волновало. Союзное руководство не могло однозначно занять сторону Еревана в этом конфликте, и Ереван рванулся к выходу. Впоследствии удивительная военная победа легитимизировала задним числом все – от социальной катастрофы до массовой эмиграции. Все прямые последствия торопливо обретенной независимости.

После сотен лет унижений и убийств армянский народ получил нечто актуальное, чем можно гордиться. При этом неожиданный триумф выводил их родину из состояния стагнирующей, не имеющей выхода к стратегическим путям развития страны в число мировых игроков. Минский процесс по Карабаху превращал Ереван в столицу, с которой должны были считаться мировые державы-посредники – Россия, США и Франция. Новый конфликт на Южном Кавказе не был нужен никому из них.

Фото: REUTERS/Artem Mikryukov
Из-за Карабаха забылись диссиденты, боровшиеся за независимую Армению в советские времена. И слава Богу, что забылись – многие были откровенно невменяемыми персонажами, а некоторые даже взрывали бомбы в московском метро. Вместо них героями стали карабахцы. Более того, именно они в дальнейшем возглавили страну, попутно переругавшись между собой.

С 1990-х годов и вплоть до Пашиняна Армению возглавляли карабахские ветераны, отношение которых к урегулированию конфликта могло отличаться в деталях, но всегда было непримиримым. Первый президент Левон Тер-Петросян предлагал пойти на уступки Азербайджану и обменять некоторые территории. Именно за эти предложения его и снесли карабахские ветераны, не дав досидеть даже до половины второго срока.

Тотальное доминирование карабахцев доходило до крайностей. Например, те, кто штурмовал Шушу по отвесной скале со стороны старого рынка, затем получили хлебные должности в Ереване типа директора рынка – просто за что, что они герои. Это нормально для любой военизированной общины, но странно для страны с претензиями на нормальную экономику и цивилизованный политический процесс.

На эту тему
Как советская власть спасла армянский народ
Армения подтвердила размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном
Эксперт оценил идею размещения погранпунктов России на границе Армении и Азербайджана
Нормально не получилось – с 1991 года Армению покинули почти миллион человек при общей численности населения в том же 1991 году в три с половиной миллиона. Уехавших можно понять. Кто вспомнит – тот вздрогнет: как из каждого окна в Ереване дымились трубы печурок, а к каждой автозаправке выстраивались очереди с классическим вопросом: "А бензин чка?" ("нету?"). Ответ "чка" не устраивал. Следовал второй классический вопрос: "Ваапще чка?" Да, нету. Весь ушел на танки в Карабах.

Армения стремилась к независимости больше всех, но была подготовлена к ней меньше многих. Она вошла в нее в ходе войны, вскоре после землетрясения в Спитаке, практически на нуле своих экономических возможностей, а возглавили ее люди, не имевшие никакого опыта государственного управления. Относительная стабилизация в 2000-х: дорогие машины и очереди в рестораны Еревана сейчас не должны вводить в заблуждение. Независимость Армении никогда не была вопросом экономики. Это был вопрос выживания.

Теперь, через тридцать лет, через жизнь целого поколения, приходится все начинать сначала. То, что в начале 1990-х годов считалось главным достижением независимости, превратилось в пыль. Снобизм армянского общества, охвативший его после победы в первой войне, долгое время держал на плаву странные представления армянских политиков о том, что в рамках Минского процесса или каких-то иных переговоров можно будет зафиксировать результаты случайной военной победы, а если вдруг не получится – одержать новую.

Шушу сами взяли, Агдам сами взяли, и Баку тоже сами возьмем. Если русские хотят помогать – пусть помогают, но в общем-то мы и без них разберемся – диаспора поможет. Такая была логика. А потом дети тех, кто провозглашал независимость, погибали под Гадрутом под ударами турецких беспилотников, даже не успев понять, откуда исходит угроза. Неожиданно выяснилось, что все трагедии и лишения 1990-х годов напрасны. То, ради чего боролись за независимость, оставлено с позором. А виноватыми, в представлении многих, остались русские. Которым тридцать лет объясняли про "сами справимся".

Расчет на спюрк (диаспору) не сработал. Балансирование между несколькими точками силы на Южном Кавказе тоже себя не оправдало: быстро выяснилось, что у США нет особых интересов в этом регионе, Франция занята другими делами, а вот у Турции, напротив, опасно много энтузиазма.

К тому моменту целое поколение армян выросло на ощущении безопасности. Не с точки зрения экономики или социального обустройства – за этим ехали в Россию – а в буквальном смысле на ощущении безопасности за счет "коридоров обороны" в Карабахе. 44 дня прошлого года эту иллюзию разрушили, само понятие безопасности – основополагающее для Армении – растворилось. А без ощущения безопасности во враждебном окружении любой независимости грош цена.

Да, тридцать лет прошли зря. Настало время понять, что смысл в чем-то большем, а равно – признать свои ошибки и наконец-то избавиться от снобизма. Государствообразующая позиция Армении "Карабах – это все" не была обеспечена реалистичным представлением о своем месте в мире. Но это не значит, что у Армении нет будущего – просто его предстоит придумать заново.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635225420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят законопроект по совершенствованию системы госуправления
- А. Мамин обсудил с заместителем Премьер-Министра Венгрии М. Варгой перспективы расширения сотрудничества двух стран
- О повышении базовой ставки до 9,75%
- Хорошего врача найти трудно: Ашимбаев раскритиковал казахстанских медиков
- В Мажилисе обсудили вопросы улучшения процессов оказания государственных услуг
- Трудное детство в Туркестане
- Бауыржан Байбек проверил исполнение предвыборных обещаний в Алматинской области
- Е. Тугжанов провел совещание по вопросам развития науки
- За счет реализации национального проекта "Жасыл Қазақстан" будет создано порядка 60 тысяч рабочих мест
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  