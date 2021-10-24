Встали в стройку: Россию захлестнет новая волна миграции из ЦА, - "Известия"

08:23 26.10.2021

Встали в стройку: власти ждут рекордного прироста миграции за 25 лет

Как восстанавливается этот показатель на фоне пандемии

Евгений Кузнецов



Правительство РФ почти вдвое повысило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году - с 14,3 до 27,3. Таким образом, число иностранных рабочих в России может увеличиться на 398 тыс. человек, что станет рекордным показателем за последнюю четверть века - соответствующие расчеты провели "Известия" на основе данных, приведенных в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на период до 2030-го. Опрошенные "Известиями" демографы из НИУ ВШЭ и МГУ им. М.В. Ломоносова подтвердили корректность вычислений. По мнению специалистов, резкий пересмотр прогноза мог быть вызван расчетом на компенсационный рост в связи с сокращением в 2020 году из-за закрытых границ или изменениями в соответствии с итогами переписи населения. При этом демографы назвали прогноз правительства весьма оптимистичным.



Двукратный скачок

В финальной версии Единого плана по достижению национальных целей развития коэффициент миграционного прироста в нынешнем году составил 27,3. В промежуточном рабочем варианте (на 1 сентября) он равнялся 14,3. В то же время прогнозы кабмина на период 2022–2024 годов даже незначительно снизились.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Коэффициент миграционного прироста рассчитывается Росстатом по следующей формуле: ((число прибывших – число выбывших) / общее население) × 10 000. К прибывшим статистика относит лиц, въехавших в РФ и зарегистрировавшихся по месту пребывания на срок от девяти месяцев, а к выбывшим, соответственно, тех, чей срок регистрации истек. А сам миграционный прирост представляет собой сальдо между общим число прибывших и выбывших и является показателем долгосрочной, а не кратковременной миграции.



По подсчетам "Известий", основанным на методике Росстата и прогнозе по численности населения из Единого плана, в 2021 году прирост мигрантов составит 398 тыс., в то время как ранее ожидалось, что он едва превысит 200 тыс. Достоверность указанных расчетов подтвердили демографы из НИУ ВШЭ и МГУ им. М.В. Ломоносова. В Минэке, Минтруде и аппарате правительства на вопросы "Известий" не ответили, посоветовав обратиться в МВД. "Известия" направили запрос в ведомство.



мигрантФото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев



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Согласно расчетам, в 2022 году миграционный прирост должен достичь 212 тыс., а в 2023–2024 годах - по 235 тыс. Причем, несмотря на положительный баланс миграции, население России к 2025 году сократится более чем на 1,6 млн человек, прогнозируют в правительстве.



По данным Росстата, в последний раз миграционный прирост превышал 400 тыс. в 1996 году. По итогам 2020-го этот показатель составил 106 тыс., а за семь месяцев 2021-го (январь–июль) - 161 тыс. Подавляющее большинство из них (155 тыс.) приходится на страны ближнего зарубежья. В числе лидеров - Таджикистан (38 тыс.), Украина (26 тыс.) и Армения (20 тыс.).



В сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин сетовал на нехватку рабочих рук на стройках из-за закрытия границ и невозможности привлечь иностранцев. Минстрой, в свою очередь, оценивал дефицит рабочих в этой сфере в 100 тыс. человек. Власти в этом году уже неоднократно делали послабления для приезжих, а также объявили "миграционную амнистию" в отношении 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд в Россию. Это не касается тех, кого депортировали из РФ на основании решений судов.



Завышенные ожидания

Опрошенные "Известиями" эксперты призывают к более осторожным оценкам и полагают, что реальный миграционный прирост по итогам года не превысит 300 тыс. человек.



- Думаю, миграционный прирост удержится в рамках 300 тыс., если не произойдет резкого роста прибытий до декабря, - прогнозирует ведущий научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Никита Мкртчян.



По его мнению, резкий пересмотр прогноза мог быть вызван расчетом на компенсационный рост или корректировку в большую сторону в соответствии с итогами переписи населения. Аналитик напомнил, что основным миграционным "донором" для России в последние годы служит Таджикистан, на втором месте - Украина, далее - Армения и Казахстан.



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Оптимистичными ожидания властей считает и заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. По ее словам, низкая база 2020-го обусловлена ограничениями передвижений, а в нынешнем году наблюдается умеренный компенсаторный рост из-за открытия границ, частично восстанавливаются миграционные потоки из Таджикистана и Узбекистана. По ее мнению, резкий скачок осенью маловероятен, поскольку большинство трудовых мигрантов приезжают в страну в первой половине года. Ситуация с их дефицитом постепенно улучшается, но нехватка иностранной рабочей силы пока остается ощутимой, указала она.



Вместе с тем эксперт обратила внимание на серьезные недостатки существующей методики оценки миграции. Абсолютное большинство выбывших считаются таковыми автоматически по истечении срока регистрации, а не в связи с реальным выездом из России, заметила она. В статистику долгосрочной миграции попадает значительное число лиц с временной регистрацией. Но многие из них - это "виртуальные" мигранты, потому что технически невозможно отследить, как долго они действительно находятся в России. Выбытия до истечения срока регистрации не учитываются, и если гражданин другой страны в этот период снова приехал и был зарегистрирован, то произойдет двойной счет одного и того же человека, пояснила Ольга Чудиновских.



Пересмотр прогноза во многом обусловлен низкой базой 2020 года, а в 2021-м на фоне постепенного открытия границ миграционные потоки стали восстанавливаться, отметила советник направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР Елена Хейфец. Она считает, что корректировка ожиданий связана с упрощением процедуры ввоза рабочих, занятых в строительстве и модернизации инфраструктуры, а также с запуском пилотного проекта по привлечению рабочих из Узбекистана. 10 тыс. строителей из этой страны допустят в РФ при условии их вакцинации от коронавирусной инфекции или наличия у них документа о перенесенном не ранее чем за пять месяцев до прибытия в Россию заболевании.