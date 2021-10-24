Аркадаг подарил ПолЕлбасы коника и щеночка

09:26 26.10.2021

БЕРДЫМУХАМЕДОВ ПОДАРИЛ ТОКАЕВУ ЩЕНКА ТАЗЫ И АХАЛТЕКИНСКОГО КОНЯ

Президент #Казахстан"а находится с двухдневным государственным визитом в Ашхабаде.



Бердымухамедов подарил Токаеву щенка тазы и ахалтекинского коня

В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад состоялись переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает Tengrinews.kz



Переговорам на высшем уровне предшествовала официальная церемония встречи на площади Независимости. Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран, были исполнены государственные гимны Казахстана и Туркменистана. Затем Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций.



В ходе посещения конного комплекса в Ашхабаде Гурбангулы Бердымухамедов подарил Касым-Жомарту Токаеву чистокровного ахалтекинского жеребца. Кроме того, главе Казахстана преподнесли в подарок щенка туркменской борзой.



Ахалтекинская лошадь – верховая порода лошадей, выведенная на территории современной Туркмении предположительно около 5 тыс. лет назад. Относится к числу чистокровных пород, так как является эталонной верховой лошадью и на протяжении 5 тыс. лет не имела скрещиваний с другими породами. Стоимость одной лошади может доходить до трех миллионов долларов. Лошадей этой породы запрещено вывозить из страны. Ахалтекинец представлен на туркменском государственном гербе, почтовых и денежных знаках Туркмении.