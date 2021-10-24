 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Нам пришлось продать дочь": массовый голод в Афганистане, - "РО"
09:47 26.10.2021

Миллионы афганцев будут голодать, если не принять срочные меры, - предупреждает Всемирная продовольственная программа ООН. По ее данным, около 22,8 миллиона человек (это половина населения Афганистана) уже сталкиваются с острой нехваткой продуктов, 3,2 миллиона из них - это дети.

Корреспонденты Би-би-си нашли многодетную семью в пригороде Герата, которая продала свою новорожденную дочь, чтобы прокормить других детей.

"У нас в доме нет ни муки, ни масла. Мы были вынуждены это сделать", - рассказал отец семейства.

Девочку продали за 500 долларов, сообщает Би-би-си. На эти деньги семья сможет прожить несколько месяцев. Когда новорожденная научится ходить, ее отдадут покупателю. Он обещал женить ее на своем сыне. Но гарантий, что это правда, нет.

По словам корреспондентов Би-би-си, это не единственная семья в Афганистане, которая пошла на такие меры. "В стране один самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире, - заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли. - Дело близится к катастрофе".

В августе после вывода иностранных войск из Афганистана власть захватило радикальное исламистское движение "Талибан" (объявлено террористическим и запрещено в Таджикистане и ряде других стран). Его правление до сих пор официально не признала ни одна из стран мира.

Это лишило жителей Афганистана помощи, которая раньше поступала от стран Европы, а также из Всемирного банка и Международного валютного фонда. Доля иностранных вливаний достигала 40 процентов ВВП.

В стране усугубился продовольственный и лекарственный кризис. Стоимость продуктов резко возросла. Кроме того, уже второй раз за четыре года в Афганистане наступила сильнейшая засуха. В результате, по информации ООН, ежедневно достаточно еды получает лишь пять процентов афганских семей.

В сентябре на конференции в Женеве международное сообщество обязалось выделить более миллиарда долларов на поддержку афганцев. Треть этих денег должна пойти на реализацию Всемирной продовольственной программы. Но Всемирная продовольственная организация сообщает, что пока что получила лишь часть выделенных денег, и это "капля в море".

Источник - rus.ozodi.org
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