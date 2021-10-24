Задержанный в Турции туркменский активист Ахмет Рахманов объявил голодовку

09:49 26.10.2021

Протест туркменских активистов против туркменского правительства в Нью-Йорке. Сентябрь, 2021 года



Ахмет Рахманов, туркменский активист, задержанный турецкими властями, 22 октября объявил голодовку в знак протеста против антиобщественной политики президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщил туркменский Хельсинкский фонд по правам человека.



"Я надеюсь, что международное сообщество обратит внимание на проблемы туркмен в Туркменистане и за рубежом", - сказал Рахманов источнику в Туркменском Хельсинкском фонде.



Сообщается, что в первый день голодовки в депортационном центре "Тузла" недалеко от Стамбула к 47-летнему Рахманову присоединились другие туркмены. В центре находятся граждане Туркменистана, в основном в связи с просроченными документами. Их содержат в рассчитанных на восемь человек помещениях, которые напоминают грузовые контейнеры.



"К концу дня руководство центра обещало до конца месяца "решить проблемы всех задержанных". После этого акцию продолжил только Ахмед Рахманов, сегодня пошел четвертый день. Окружающие уговаривают его хотя бы пить воду", - говорится в заявлении группы.



Рахманов был задержан в Анталии 18 октября. Он был администратором учетных записей в социальных сетях движения "Демократический выбор Туркменистана" (DWT). Ранее он открыто критиковал туркменское правительство в социальных сетях. В феврале Ахмет Рахманов дал видеоинтервью туркменской редакции Азаттыка - Радио Азатлык, в котором рассказал о проблемах с паспортами туркменских граждан за рубежом, в том числе туркменских мигрантов в Турции.



Нападения на туркменских активистов в Турции в последнее время участились. Международные правозащитные организации критикуют туркменское правительство за серьезные нарушения прав человека в стране и за подавление инакомыслия.