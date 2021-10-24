Олигархия - против капитализма? Бардак в "кремлевских" головах, - Ю.Болдырев

10:08 26.10.2021 Олигархия - против капитализма?

Юрий Болдырев - за минимальный порядок в головах

Юрий Болдырев



На фоне триумфа властей в связи с массовым выявлением страшных и ужасных "иностранных агентов" среди сколько-нибудь не только противников, но даже и просто критиков нынешнего режима, а также неустанного телеразоблачения западного капитализма, который в кризисе и нам совсем не подходит, невольно хочется робко попросить.



А именно: а нельзя ли, чтобы "иностранных агентов" из числа оппозиционеров и критиков режима выявляли и публично клеймили хотя бы не оффшорные "патриоты", а также еще в совсем недавнем прошлом самые известные "грантоеды", поедавшие эту похлебку из рук самых известных иностранных фондов? И еще: а нельзя ли, чтобы против капитализма на наших центральных телеканалах выступали бы хотя бы не новые явные феодалы и/или их очевидные пособники - сытно прикормленные лакеи?



Сами подумайте: хорошо, наверное, вполне даже прогрессивно, если капитализм критикуют с позиций движения вперед - необходимости его социализации на пути к более справедливому обществу. Но это вовсе не априори. Не автоматически. Вполне не только возможно, но и давно известно противоположное. А именно: зачем нам капитализм? Мы - бояре, вместе с нашими крепостными - ни в каком таком новомодном на западе капитализме не нуждаемся…



Понятно, что ни сами новые бояре, ни новые крепостные перед нами не распинаются. Боярам - извините, просто "в лом" перед нами распинаться. Крепостных же до микрофонов телепропаганды просто не допускают, да и не горазды они красиво говорить, расписывать прелести своего рабского счастья.



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А вот лакеи при боярах - эти и говорить горазды, и совестью не слишком обременены. И главное: если выступать против капитализма - так, вроде, даже и совесть мучить не должна, ни дать, ни взять - прогрессист.



А что умалчиваешь, что выбор сейчас отнюдь не между капитализмом как прошлым и социализмом-коммунизмом как будущим, а между тем же самым капитализмом более или менее социализируемым или же - как у нас ныне - его дикой, буквально, первобытной версией, тяготеющей и фактически возвращающей нас обратно в принципиально несправедливое примитивное сословное общество, самый что ни есть феодализм? Так умалчивание, вроде как - не есть прямой обман. Во всяком случае, совесть, если ее тщательно укутать, а лучше припрятать подальше, мучить не будет…



А тут еще и "непонятки" с так называемым "электронным голосованием". Почему я беру это голосование в кавычки? Да потому, что оно, очевидно, не удовлетворяет базисным требованиям к голосованию на любых выборах. Начиная с того, что даже исходно его организатором, как минимум, в Москве, практически осуществлявшим учет избирателей и выдававшим электронные аналоги бюллетеней, был явно не уполномоченный орган. Не избирательные комиссии, на то уполномоченные, осуществляли всю эту работу от начала и до конца.



А проникновение в процесс и взятие под свой контроль любого этапа процесса любым иным органом или лицом хотя бы на одну минуту - это уже основание для полного недоверия всему процессу и его, как известно, совершенно загадочным результатам. Результатам, как минимум, совершенно противоположным результатам голосования вручную - хоть сколько-нибудь наблюдаемым и контролируемым. Разве это не очевидно? Разве одного этого недостаточно для того, чтобы иски проигравших именно в электронной части прошедшего голосования были удовлетворены?



Но суды, как известно, истцам отказывают. Отказывают так, как будто они обязаны доказать каждый факт нарушений и всю полную совокупность фактов. Как будто не достаточно установить, что сама система голосования не обеспечила прозрачность, наблюдаемость и подконтрольность - гарантии невмешательства извне, а, значит, не позволяет в принципе установить истинное волеизъявление граждан.



Прямо об этом по телевизору еще, слава богу, не говорят. Но подразумевают: главное - не истинный результат голосования, но необходимость нам что-то такое очень наше защитить, пусть и путем "подкручивания" результатов. Ради этого и массированный прямой недопуск на выборы наиболее ярких и известных противников режима - под предлогом "экстремизма" и т. п. Допускаю, что кто-то на это мошенничество ловится - соглашается, что "плохих" на выборы допускать нельзя, якобы ради нашей же пользы. Но только что же такое сокровенное наше хорошее таким образом защищается? И вот на тебе: чуть ли не снова против западного загнивающего капитализма - мы одни, в полный рост, бесстрашно не кланяясь каждой вражеской пуле. Но если против западного капитализма - то с чем своим, альтернативным?



Вообще, сама идея запеть старую песню новыми устами, к той песне уж совсем никакого отношения не имеющими, впечатляет. Это же надо додуматься: в самой цитадели невиданно в современном мире дикого и варварского капитализма (в нынешней олигархической России) запеть песню о том, что наше противостояние с Западом - это не иначе, как зависть и бессильная злоба находящегося в кризисе западного капитализма по отношению к нашему российскому, каким-то загадочным образом вновь почему-то якобы более справедливому обществу?



Социализмом (в противовес западному капитализму) наше нынешнее бытие пока называть еще, вроде как, стесняются. И понятно: идейно, до самой глубины души (и сущности нутра), наша нынешняя власть - совсем не про то, хотя прописанное в Конституции "социальное государство" на словах нехотя признает. А нового названия, с одной стороны, хоть сколько-то привлекательного, но, с другой стороны, не контрастирующего уж слишком вопиюще с окружающей действительностью, все еще не придумали.



Вместо хоть какого-нибудь определения нашего якобы более здорового социума и, главное, сколько-нибудь позитивного направления движения, нам предлагают некую, мягко говоря, не слишком свежую идеологему - "здоровый консерватизм".



Ну, кто же в моем возрасте и в надежде на то, что еще в здравом уме, станет выступать против здорового консерватизма? Но только что под ним понимать?



Мне бы хотелось - сохранение и развитие трехсотлетней Российской Академии наук, финансирование науки и образования не хуже, чем в Европе и США, не уничтожение, а развитие собственной наукоемкой промышленности, не разгром под прикрытием "оптимизации", а тщательное сбережение и развитие системы здравоохранения Семашко, заботу о стариках - пенсии в доле от средней зарплаты не ниже, чем в странах ЕС…



Но ничто подобное в понимании "здорового консерватизма" нам не предлагается. Главное - делается уже не один десяток лет все в точности наоборот.



Но тогда что иное? Всем сидеть тихо и молчать. Не роптать. Мирный протест - запретить. За участие во встрече со своим депутатом - наказывать как за экстремизм. А если кто ролики с пытками в колониях обнародует - объявить во всероссийский розыск: мол, информация была "для служебного пользования".



Консервативно ли это? Если апеллировать к не самым добрым традициям прошлого, возможно.



ЗдорОво ли? Явно нет, не здорОво.



Я как-то приводил эти цифры нашего сравнения с США именно в части справедливости и несправедливости - повторю еще раз. По ВВП мы отстаем от США грубо в 10 раз. По ВВП на душу населения - грубо в пять раз (примерно вдвое меньше население). Но, с учетом существенно более низкой у нас доли ВВП, выделяемой на оплату труда (и, соответственно, более высокой доле, распределяемой на капитал), по средней зарплате мы отстаем - уже в семь с половиной раз. А если исключить паразитические накрутки в форме супер-зарплат так называемым "топ-менеджерам" (прикрытие сословных привилегий якобы зарплатой), то есть взять зарплату именно большинства, что характеризуется среднеквадратичной или медианной зарплатой, то мы отстаем уже на порядок - вдвое больше, чем это естественно предписывается нашим отставанием от США по ВВП на душу населения.



То есть, упрощенно говоря, мы - не только впятеро более бедное (на душу населения) государство, чем США, но еще и дополнительно вдвое более несправедливое общество, чем те же США. Не говоря уже о более социал-демократических обществах и государствах Европейского Союза…



Так с каким же таким "западным капитализмом", да еще и находящимся, в отличие от нас, здоровеньких и жизнерадостных, "в кризисе", мы здесь так самоотверженно сражаемся?



Почему об этом пишу? Казалось бы, пропаганда - она и есть по определению бессовестная, зачем я на нее так реагирую?



Но вот проблема: люди слышат слова, которые ласкают их слух, и забывают, кто это говорит и, главное, зачем. А отсюда недалеко и до того, чтобы угнетаемые вместе со своими угнетателями оказались в едином строю - против тех, кто выступает, так или иначе, но за освобождение… Источник - свободная пресса

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