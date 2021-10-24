Соучредился "Высший совет национального сопротивления Афганистана": Дустум, Нур, Кануни, Мохакик, Саяф...

10:15 26.10.2021

ДУСТУМ И НУР УЧРЕДИЛИ "ВЫСШИЙ СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ АФГАНИСТАНА" (ВСНСА)

"Высший совет национального сопротивления Исламской Республики #Афганистан" объявил о своем учреждении. В его составе такие политические деятели, как Абдураб Расули Сайяф, Мухаммадюнус Кануни, Ата Мухаммад Нур, Абдурашид Дустум, Мухаммад Мухаккик.

Дустум и Нур учредили "Высший совет национального сопротивления Афганистана" (ВСНСА)

В заявлении совета говорится, что афганское государство рухнуло в результате царивших в нем неадекватности, монополии и коррупции.



Члены Совета хотят решить проблему Афганистана мирным путем. Однако подчеркивают, что если "Талибан"* и его последователи не согласятся с таким решением, оппозиционеры будут вынуждены перейти к боевым действиям.



Приветствуя позицию некоторых стран относительно статуса "Талибана"*, ВСНСА призвал ООН и другие страны не признавать правительство "Талибана"*.



В заявлении подчеркивается, что "Талибан" игнорирует интересы некоторых этнических групп, женщин, представителей других религий, а некоторые его руководители находятся под санкциями ООН.



Также ВСНСА призвал талибов воздерживаться от преследования людей, принудительной миграции, захвата собственности и насилия в отношении граждан страны и начать прямые и конструктивные переговоры с Высшим советом национального сопротивления Исламской Республики Афганистан.



Совет призвал афганский народ подготовиться к сопротивлению. После объявления о создании Совета, Дустум написал в своем Твиттере, что если талибы откажутся сформировать правительство путем выборов, ВСНСА будет бороться против них.



Дустум подчеркнул, что создание Высшего совета национального сопротивления – это призыв к примирению и прекращению 40-летней войны в Афганистане.



Члены Высшего совета.



Ато Мухаммад Нур: таджик, бывший губернатор провинции Балх (2004-2018). Его называют так же "Королем Севера", так как он контролировал почти весь Север страны. Он считался одним из самых богатых и влиятельных лиц Афганистана, его личная армия составляла 60 тыс. бойцов, а также он имел три мощные милицейские группировки численностью до 12 тыс. человек. Несмотря на свое обещание не покидать страну в случае ее захвата талибами, он бежал из Афганистана и его местонахождение точно не известно. По некоторым данным сейчас он находится в Дубае, по другим – в Узбекистане.



Легендарный генерал Абдул-Рашид Дустум: узбекский лидер Афганистана, лидер "Национального исламского движения Афганистан". В период правления Наджибуллы он воевал против сил Северного Альянса, но потом присоединился к ним.



Занимал различные государственные должности. В частности, с 2014 по 2020 год он был вице-президентом страны. Также имел свою армию и входил в число самых богатых и влиятельных людей Афганистана. В 2020 году получил звание маршала.



Мохаммад Юнус Кануни: этнический таджик, которого считают одним из самых влиятельных политиков Афганистана.



В разные периоды занимал высокие посты в афганском правительстве. В частности, должность вице-президента страны в 2014 году. В 2004 году баллотировался в президенты, а после поражения на выборах, создал свою партию "Новый Афганистан".



Экс-спикер нижней палаты афганского парламента 2005-2010 годов. Возглавлял политическую коалицию "Фронт национального понимания Афганистана", в которую вошли двенадцать оппозиционных партий Афганистана, первый вице-президент исламской республики в 2014 году.



Мухаммад Хан – в прошлом первый заместитель председателя правительства в 2014-2020 годах, один из лидеров "Исламской партии Афганистана".



Мохаммад Мохакик – второй заместитель главы председателя правительства страны в 2014-2019 годах, лидер "Партии исламского единства афганского народа".



Абдулхади Аргандиваль – бывший министр финансов исламской республики в 2020-2021годах, один из лидеров "Исламской партии Афганистана".



Абдурраб Расул Саяф – руководитель партии "Исламский призыв".



автор:

Александр Бочаров