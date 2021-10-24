Жапар-хан переподчинил себе 40 кыргызских беков/акимов

10:29 26.10.2021

Президент подчинил себе 40 акимов. Фамилии

Кадры



- Президент Садыр Жапаров 21 октября подписал закон "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления".



Как сообщала пресс-служба Администрации президента, закон подписан в целях повышения ответственности глав местных государственных администраций - акимов, органов местного самоуправления в решении социально-экономических задач местного значения. Закон "О местной государственной администрации" и закон "О местном самоуправлении" были консолидированы.



Аким назначается на должность и освобождается от должности президентом на основании представления председателя кабинета министров по консультации с полномочным представителем президента в области.



Кроме того, аким наделен полномочиями назначать на должность и освобождать от должности глав исполнительных органов местного самоуправления айыльных аймаков и городов районного значения.



Turmush решил узнать, кто из нынешних глав государственных районных администраций является самым молодым. В Кыргызстане 40 районов.



Самому молодому акиму - 33 года, самому старшему - 67 лет. Среди глав государственных администраций нет ни одной женщины.



_______________________



Аким Тонского района Иссык-Кульской области - Астанакулов Байышбек Кахроманович, родился 13 марта 1988 (33 года)



Аким Чон-Алайского района Ошской области - Абыкеев Темирболот Асаналиевич, родился 25 декабря 1984 года (36 лет)



Аким Ала-Букинского района Жалал-Абадской области - Сатаров Нурбек Бейшеналиевич, родился в 1984 году (37 лет)



Аким Джети-Огузского района Иссык-Кульской области - Мейматкулов Руслан Маматибраимович, родился 10 июля 1983 года (38 лет)



Аким Ак-Суйского района Иссык-Кульской области - Насиров Мунарбек Жумабаевич, родился 20 марта 1980 года (41 год)



Аким Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области - Жумадылов Калыбек Аманатович, родился 22 октября 1980 года (41 год)



Аким Алайского района Ошской области - Апбасов Каныбек Сагынбекович, родился в 1980 году (41 год)



Аким Таласского района Таласской области - Нармырзаев Нургазы Жакыпович, родился 9 января 1979 года (42 года)



Аким Чуйского района Чуйской области - Шакиев Жыргалбек Тургунбекович, родился 19 января 1979 года (42 года)



Аким Аксыйского района Жалал-Абадской области - Сыдыков Замирбек Бейшенович, родился в 1979 году (42 года)



Аким Ноокенского района Жалал-Абадской области - Ишенбеков Таалай Ишенбекович, родился 19 января 1978 года (43 года)



Аким Кара-Кульджинского района Ошской области - Кулубаев Дамир Садырбекович, родился 5 марта 1978 года (43 года)



Аким Сузакского района Жалал-Абадской области - Сыдыкназаров Баратбек Жалалбекович, родился 18 августа 1978 года (43 года)



Аким Ноокатского района Ошской области - Иманалиев Данир Белекович, родился 25 апреля 1977 года (44 года)



Аким Кадамжайского района Баткенской области - Шакиров Кутпидин Абдырахманович, родился 6 июня 1977 года (44 года)



Аким Панфиловского района Чуйской области - Алияскаров Маил Алияскарович, родился 20 июля 1977 года (44 года)



Аким Тогуз-Тороуского района Жалал-Абадской области - Карагулов Мирлан Кынатбекович, родился 29 сентября 1979 года (44 года)



Аким Жумгальского района Нарынской области - Матанбаев Жамшит Кадырович, родился 20 февраля 1976 года (45 лет)



Аким Чаткальского района Жалал-Абадской области - Сенирбаев Алтынбек Жыргалбаевич, родился 5 мая 1975 года (45 лет)



Аким Баткенского района Баткенской области - Жоробаев Учкунбек Имамалиевич, родился 29 сентября 1975 (46 лет)



Аким Кара-Бууринского района Таласской области - Сагымбаев Бектур Абдыразакович, родился 24 января 1974 года (47 лет)



Сагымбаев Бектур Абдыразакович

●●●

Сагымбаев Бектур Абдыразакович

⇳

Аким Лейлекского района Баткенской области - Рахманкулов Алмазбек Рахманкулович, родился 8 июня 1974 года (47 лет)



Аким Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области - Сатыбалдиев Джанысак Манасбекович, родился 23 июня 1973 года (48 лет)



Сатыбалдиев Джанысак Манасбекович

●●●

Сатыбалдиев Джанысак Манасбекович

⇳

Аким Узгенского района Ошской области - Раматов Мурат Садинович, родился 15 августа 1973 года (48 лет)



Аким Сокулукского района Чуйской области - Айтибаев Курбанбек Гайыпбекович, родился 26 января 1972 года (49 лет)



Аким Кочкорского района Нарынской области - Камчыев Курбанбек Камчыевич, родился 23 февраля 1972 года (49 лет)



Аким Араванского района Ошской области - Кулубаев Сейтек Дөлөтбекович, родился 19 марта 1971 года (50 лет)



Аким Тюпского района Иссык-Кульской области - Адиев Каныбек Маматбекович, родился 1 апреля 1971 года (50 лет)



Аким Ак-Талинского района Нарынской области - Жапаров Жумадилла Курсанбаевич, родился 17 июня 1971 года (50 лет)



Аким Кара-Суйского района Ошской области - Ногоев Турусбек Молдобекович, родился в 1970 году (51 год)



Аким Нарынского района Нарынской области - Мадимаров Нуридин Султанович, родился 26 января 1968 года (53 года)



Аким Кеминского района Чуйской области - Жумаев Алайбек Мусаевич, родился 12 февраля 1968 года (53 года)



Аким Бакай-Атинского района Таласской области - Имаров Алгынбай Торалиевич, родился 6 апреля 1967 года (54 года)



Аким Московского района Чуйской области - Козуев Ниязбек Эгемкулович, родился в 1967 году (54 года)



Аким Аламединского района Чуйской области - Анаркулов Бактибек Кочкорович, родился 3 мая 1965 года (56 лет)



Аким Манасского района Таласской области - Жээнбеков Досмамбет Аматович, родился 21 апреля 1964 года (57 лет)



Аким Ат-Башинского района Нарынской области - Абдыкадыров Эмилбек Ысыкулович, родился 1 сентября 1964 года (57 лет)



Аким Токтогульского района Жалал-Абадской области - Тюкебаев Акылбек Алиякунович, родился 20 октября 1964 года (57 лет)



Аким Жайылского района Чуйской области - Туркбаев Торогелди Калыбекович, родился 31 марта 1960 года (61 год)



Аким Иссык-Атинского района Чуйской области - Курмантаев Нуралы Шакенович, родился 15 октября 1954 года (67 лет)