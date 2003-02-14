Афган-трип. Лавровско-талибские мирные загогулины, - А.Латов

10:40 26.10.2021 Афган-трип

сам факт саммита в Москве - это почти что признание суверенитета нынешнего Афганистана

Арсений Латов



Очередная смена вех свершилась 20 октября в Москве: террористический "Талибан"*, те самые густобородые афганские радикалы, что в ответе за осмеяние и общипывание американского орла, приехали в нашу столицу и уверенно сели за стол переговоров. Обильно умытый кровью - английской, русской, американской, пуштунской, таджикской, хазарейской - современный Афганистан прибыл в Россию говорить не про добрую войну, а про худой мир. Не о прошлом, но про будущее, которое для Исламского Эмирата Афганистан вновь мучительно непонятно и вместе с тем кошмарно пугающе. Как восстанавливать экономику страны после полувековой череды разрушений? Как отмыться от звания комбината опиатов? Как поддерживать репутацию мирной страны, когда обезглавливаешь собственных спортсменов? Новый Кабул пожаловал в Москву если не за ответами, то хоть за советами. И был принят как с распростертыми объятиями (обращение к "уважаемой делегации" от министра Лаврова), так и с недвусмысленным наказом: внутренний порядок поддерживать, правительство перестраивать, соседей не трогать. Строго говоря, дружественная России Средняя Азия не желает иметь по границе с Афганистаном бикфордов шнур, который готов загореться в любую минуту. Не хочет его иметь и Москва, ведь взрыв кабульской пороховой бочки отзовется тысячекратно в террористических актах по всему миру и острой радикализацией исламистов в Средней Азии и по всей России. Нынешние властители Афганистана тоже хорошо это понимают, и потому их дипломатический выход в люди - это по-восточному тонкий намек на то, что для обеспечения стабильности им необходима усиленная гуманитарная помощь и разморозка активов афганского центрального банка в размере десяти миллиардов долларов. А еще не помешала бы восстановленная инфраструктура, новейшие технологии управления, толковые специалисты, развернутые и налаженные производства чего-то кроме героина. В конце XX века афганцы называли нас "шурави", прямо переводя слово "советский". То, как они станут называть нас теперь, зависит от множества нюансов.



Московский саммит неверно было бы воспринимать вне событий, происходивших в тот же самый момент в Средней Азии. В Таджикистане, на полигоне "Харбмайдон", что располагается примерно в 20 километрах от реки Пяндж, по которой проходит граница Таджикистана и Афганистана, прошли совместные учения сил ОДКБ. На торжественном параде в день открытия генералы много говорили о важности совместных действий членов организации и значении единства политических интересов, но соотношение сил на этом параде не оставляло никаких сомнений - единственной значимой военной силой, способной сдерживать готовую поползти из Афганистана нечисть, является Россия. Именно для обоснования военного присутствия России в регионе в учениях играли свои роли и рослые таджики на зеленых танках, и стильные казахи в черном, и семеро армян. Желто-бежевые барханы российских танков, усики антенн, пики развевающихся триколоров - российская армия, бомбя горы с предполагаемым противником, окружая вымышленного врага в схематическом кишлаке, десантируясь на голову воображаемому супостату, тонко намекала на незавидную участь любого, кто рискнет пересечь Пяндж с оружием в руках. При этом следует отметить один важный момент: в официальной легенде учений враг был обозначен как "вооруженные группировки исламских радикалов, спонсируемых западной коалицией", а позиции движения "Талибан" отдельно описывались нейтральными относительно России. Очевидный намек в адрес новых властителей Афганистана не мог остаться без внимания гостей московской встречи.



Сам факт саммита в Москве - это почти что признание суверенитета нынешнего Афганистана. До полноценной легитимности афганской государственности далековато, но, скажем, исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки позволяет в отношении непризнания Западом де-факто талибского Кабула следующие высказывания: "Почему нас не должны признавать официально? Мы контролируем всю территорию Афганистана, и мы выполнили все условия и соответствуем всем стандартам как правительство". Муттаки упорно делает вид, будто не понимает, что Запад никогда не признает собственных ошибок. До последнего катастрофические результаты этих ошибок игнорируются и задвигаются куда-то под коврик новостной повестки, а место политической активности занимают риторические пустоты. Провал двадцатилетней антитеррористической операции на территории Афганистана, подобно взлету военного вертолета, напустил массу песка и пыли в глаза западному политическому истеблишменту, который устами пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса объяснил неучастие США в московском саммите "логистическими трудностями". Теперь любое упоминание Афганистана в американском информационном поле ведет ко все более сильному подрыву репутации администрации Байдена, которая, однако, не спешит хоть как-то обозначать свою позицию по отношению к талибскому правительству. По вашингтонской моде этого сезона, игнорирование проблемы - действенный способ ее решения.



В схожем русле действует традиционно бесполезная ООН: генсек Антониу Гутерриш пафосно называет "критически важным" настоящий момент в развитии Афганистана, но вместе с тем никак не способствует разморозке застрявших в США афганских денег. Гуманитарные миссии ООН, слабо кормящие голодный Афганистан, не запускают экономических процессов и являются временной мерой поддержки низкоразвитого аграрного хозяйства страны. Сегодня Кабулу остро нужны инвестиции и рабочие места, а не сухпайки. Чтобы обеспечить себе спасение из опиумного болота, экономике Афганистана придется вытащить из-за черты бедности свыше 54% собственного населения, запустить построенные еще в 70-х предприятия, начать планомерно возвращаться к горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Вдобавок, разрушение из-за двадцатилетней войны транспортных сооружений прервало логистические цепочки внутри страны, тем самым сводя на нет внутренние экономические связи. Если все эти проблемы не будут решены, то средний афганец будет так же беден и озлоблен, как его отец и прадед. Тогда же у него не останется выбора: следуя путем прошлых поколений, он возьмется за старый советский автомат или за новую американскую винтовку. Тем более, что уже есть готовый лидер возможного мятежа.



Ахмад Масуд-младший, сын легендарного Ахмада Шаха Масуда, воевавшего против советских сил и прошлых итераций "Талибана", в конце нынешнего лета поднял кратковременное восстание на севере Афганистана в Панджерском ущелье. Тридцатилетний полевой командир, получивший британское образование в военной и дипломатической сферах, может стать символом и причиной очередной смены власти в стране. К слову, он уже вхож в европейские элиты (чего стоит встреча с ним серого кардинала евролиберализма Бернара-Анри Леви) и выражает интересы второй по численности этнической группы Афганистана - таджиков. По данным, приходившим из Панджера в конце августа и начале сентября, ополчение Масуда было разбито талибами, а сам он козьими тропами бежал то ли в Таджикистан, то ли в Узбекистан. Он совершенно точно жив и находится вне досягаемости талибов, иначе они бы продемонстрировали всему миру обратное. При должной поддержке, какой в свое время пользовался его отец, Панджерский лев, Масуд-младший способен организовать армию сепаратистов, и вполне возможно, что он занимается этим прямо сейчас.



Словом, Афганистан даже при установившейся власти талибов до сих пор далек от стабильности. Любой порыв еще большей экономической или политической нестабильности может вновь воспламенить всю страну и сделать эту еще не остывшую точку вновь горячей. В подобном свете московский саммит становится первым шагом на пути ликвидации потенциального политического пожара: Россией, Китаем и целым рядом стран Средней Азии было принято решение взять курс на помощь в стабилизации Афганистана. А на следующий день после проведения саммита, 21 октября, о "спокойном, развивающемся" Кабуле говорил Путин на пленарной сессии в рамках заседания клуба "Валдай". "Нельзя навязывать народу Афганистана то, что пытался навязать Советский Союз. Нельзя навязывать афганскому народу то, что пытались навязать США", - подытожил президент. С учетом крушения последних империй - что советской, что американской - Афганистан выстрадал свой счастливый шанс навсегда избавиться от роли в "Большой игре" и зажить не воинствующим джихадистом-наркоторговцем, а беззаботным пастухом или рабочим.



* "Талибан", талибы, "Движение Талибан" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 Источник - zavtra.ru

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