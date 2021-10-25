Враг не дремлет. Шпионские страсти в Поднебесной, - К.Батанов

12:29 26.10.2021 Враг не дремлет

Шпионские страсти в Поднебесной



Константин Батанов



Директор ЦРУ Уильям Бернс 7 октября объявил о создании в США "центра миссий, связанных с Китаем" (China Mission Center, CMC). Руководство ЦРУ полагает, что такая структура необходима для ответа на "глобальный вызов со стороны Китайской Народной Республики". Бернс заявил: "Центр будет в дальнейшем укреплять нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в XXI веке, - со все более враждебным китайским правительством".



Американская сторона не скрывает того, что Центр будет работать при ЦРУ, это фактически открытый вызов Китаю, означающий, что, помимо всего прочего, США планируют активизировать разведывательную деятельность в отношении Китая. Хотя в последние годы западные СМИ часто пишут о китайских шпионах, создавая впечатление, что это только Китай пытается проникнуть в чужие секреты. В некоторой степени словосочетание "китайский шпион" стало уже устойчивым выражением.



Хотя очевидно, что все страны пытаются узнать "лишнее" о своих соседях и даже союзниках (например, Агентство национальной безопасности США на протяжении нескольких лет шпионило за канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также французскими, норвежскими и шведскими политиками), а уж про соперников и врагов даже говорить не приходится. Китай всегда притягивал внимание спецслужб всего мира, а в последние несколько десятилетий их активность на китайском направлении неуклонно растет.



Это приводит к тому, что китайские власти усиливают работу по борьбе с иностранными агентами. Иногда это выливается в громкие дела, но чаще борьба происходит скрытно, без какой-либо огласки в СМИ. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, в приоритете внешней деятельности Китая стоит обслуживание экономических интересов государства, поэтому если в Китае ловят иностранного шпиона, то стараются делать это тихо, не нанося ущерба экономическому сотрудничеству с его страной. Если у обнаруженного сотрудника спецслужб есть дипломатический иммунитет, то его просто высылают и запрещают въезд в Китай. Если дипломатического иммунитета нет, то ему придется посидеть какое-то время в китайской тюрьме. Если это китаец, работавший на иностранные спецслужбы, тогда, конечно, его ждет очень суровое наказание. Во-вторых, есть такое понятие в китайской культуре, как боязнь потери лица. То есть, если шпион долгое время эффективно работал в Китае, получается, что его вовремя не заметили и не обезвредили, что, конечно же, является позором для всех китайцев, не исключая и руководство страны. Поэтому такие случаи стараются особо не муссировать.



Наибольшую активность проявляют агенты союзников США: Канады, Австралии, Японии. Иностранные спецслужбы интересует самая разная информация: от топографической съемки и картографии до экономической и военной разведки. По разным оценкам, в Китае может действовать до 100 тыс. лиц (иностранцев и китайцев), занимающихся шпионажем в пользу зарубежных стран.



Пару лет назад в Синьцзяне были задержаны японцы, которые вели незаконную фотосъемку и составляли карты. В геодезии и картографии есть специальные системы координат и отправные точки, которые являются совершенно секретными. Иностранцев интересуют местоположения и объемы запасов полезных ископаемых, себестоимость их добычи и другая информация, которая может быть полезна для поиска уязвимых мест в экономике страны.



Так как некоторые страны часто позволяют себе недружественные выпады в отношении Китая на политическом уровне, то и отношения с ними периодически впадают в кризисное состояние, беречь их не получается - в прессу просачиваются подробности шпионских скандалов. Одним из последних нашумевших стало "дело Чэн Лэй".



Она родилась в небольшом городке провинции Хунань в 1975 году. Когда ей исполнилось десять лет, она вместе с родителями иммигрировала в Австралию. По мнению некоторых журналистов, переезд в столь раннем возрасте стал одной из причин, почему она, повзрослев, "пошла по кривой дорожке". Так как "она в раннем возрасте получила западное образование, а родители не учили ее чувству патриотизма, она ничем, кроме разницы в цвете кожи и внешности, не отличается от австралийцев".



Чэн Лэй с детства мечтала стать репортером, но жизнь, как водится, внесла коррективы, и в начале ее трудовой деятельности ей пришлось работать бухгалтером, так как она окончила факультет бизнеса Квинслендского университета. Чэн работала в австралийских и международных структурах. Позже, когда ей исполнилось 25 лет, благодаря своему знанию китайского и английского и богатому опыту работы она стала работать финансовым директором китайско-австралийской логистической компании. Это был первый раз, когда она "соприкоснулась" с китайским бизнесом во взрослом возрасте и увидела Китай по-новому: не ту бедную страну, которую она покидала в детстве, а мощное государство с бурно развивающейся экономикой.



В 2002 году Чэн Лэй случайно узнала, что китайский государственный телеканал CCTV набирает ведущих финансовых новостей, и вспомнила свою детскую мечту. Она успешно прошла отбор, получила вожделенную должность и переехала в Китай. За 18 лет, прошедших с тех пор, она вела множество программ, таких как "Финансы и экономика Китая", "Финансовый обзор", "Финансовый бюллетень Китая" и другие. Она давала комментарии о международном фондовом рынке для западных телепередач и даже получила международную бронзовую награду на Нью-Йоркском телевизионном фестивале за свой специальный репортаж об Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Она взяла интервью у более чем 200 всемирно известных предпринимателей и экономистов, общалась со многими высокопоставленными лицами. Чэн Лэй добросовестна и скрупулезна, и ее отличные деловые способности были единодушно признаны аудиторией и руководством.



Кончилось все внезапно. Во время одного из интервью в середине 2020 года она произнесла: "Соединенные Штаты и Австралия уже владеют информацией о динамике экономического развития Китая". Она произнесла это предложение взволнованным тоном, и было очевидно, что она знает, что говорит. У некоторых телезрителей и ее коллег возник вопрос: "Откуда она знает, какой информацией располагают Соединенные Штаты и Австралия?"



После этого соответствующие китайские ведомства взяли ее "под колпак" и плотно наблюдали за ней полгода. В процессе выяснилось, что она использовала свое служебное положение и наработанные связи для сбора важных данных об экономике Китая и передавала информацию австралийским спецслужбам.



5 февраля этого года телезвезда была арестована, что вызвало серьезный резонанс в китайском обществе. Ее поклонники были ввергнуты в шок, в Интернете стали обсуждать ее арест, часто задавая вопрос: "Почему любимая ведущая стала предателем?" Если в китайском поисковике "Байду" (аналог российского "Яндекса") ввести в поисковое поле "Чэн Лэй шпион", то количество результатов поиска превысит 1 млн 50 тыс.



Другой "оступившийся" - Чэнь Вэй - работал сетевым администратором в компании, созданной при одном из китайских военно-инженерных НИИ. В 2015 году был арестован агентством государственной безопасности за предоставление секретных военно-промышленных документов зарубежным разведывательным структурам. Так как дело имеет отношение к ВПК, то подробности засекречены, известно только, что Чэнь Вэй украл и передал иностранным разведчикам более 5500 документов своего НИИ, в том числе 146 совершенно секретных и 1753 секретных. В марте 2019 года Пекинский муниципальный народный суд средней инстанции № 2 приговорил Чэнь Вэя к пожизненному заключению и лишению политических прав.



Чжан Сянбинь родился в 1970 году. В 1992 году окончил университет и поступил на работу в министерство иностранных дел, где выполнял функции переводчика. В 1996 году его направили на работу в посольство в одну из западных стран. Во время своего пребывания за границей Чжан Сянбинь нарушал дисциплину, посещал проституток, поддерживал "ненормальные" отношения с иностранками и даже завел двух внебрачных детей. Это дало возможность иностранным спецслужбам шантажировать его, параллельно ему было предложено высокое вознаграждение. Чжан Сянбинь согласился с ними сотрудничать и в течение нескольких лет передавал десятки секретных документов и дипломатических материалов, в том числе 14 сверхсекретных и конфиденциальных документов. В 2016 году он был задержан. В феврале 2019 года Чжан Сянбинь был приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора.



Цю Дэгуй, родившийся в 1990 году, был репортером новостного центра отдела пропаганды комитета партии одного из уездов. Ему присылали новости со всей провинции, он выбирал и дорабатывал те, которые подходили для публикации на сайте. Однажды в 2018 году, когда он проверял рабочую почту, он обнаружил письмо от незнакомца, который просил предоставить некоторую информацию и новостные материалы, содержащие негатив о его провинции. Из любопытства Цю Дэгуй отправил этому человеку свой личный адрес электронной почты и через несколько дней получил второе письмо, в котором сообщалось, что если Цю Дэгуй сможет предоставить требуемые материалы, то получит щедрое вознаграждение.



Цю Дэгуй нашел негативные новости, используя поисковик "Байду", главным образом о домашних драках и убийствах и отправил их своему новому другу. Однако другая сторона ответила, что новости, которые Цю Дэгуй нашел в Интернете, бесполезны. Другой стороне нужны были документы организации, в которой он работал, то есть Отдела пропаганды парткома. Цю Дэгуй воспользовался служебным положением, отправил то, что у него просили, и получил оплату в размере 11 тыс. юаней (1 юань = 11 рублям). Человек, который обменивался электронными письмами с Цю Дэгуем, оказался сотрудником иностранной военной разведки. Позже выяснилось, что из переданных Цю Дэгуем документов один был сверхсекретным, а 5 - секретными. В июне 2018 года Цю Дэгуй был приговорен к четырем годам тюремного заключения и лишен политических прав на один год.



Подобных историй много: когда китайские граждане по разным причинам начинали работать на иностранные спецслужбы. Но иностранцы тоже не отстают.



Летом прошлого года в СМИ прошла информация о том, что в Китае арестованы два канадца: Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор. Ковриг, бывший канадский дипломат в Китае, также работал консультантом неправительственной организации под названием Международная кризисная группа. Он побывал во многих местах Китая под личиной бизнесмена, собрал закрытую информацию, связанную с национальной безопасностью Китая.



Ковриг курировал работу Спэйвора, который фотографировал и снимал на видео китайскую военную технику, а также собирал другую секретную информацию.



Результаты своей работы они передавали в Генконсульство США в Чэнду - крупном городе на юго-западе Китая. "Нью-Йорк Таймс" и другие американские СМИ называли американское Генконсульство в Чэнду "самым ценным" дипломатическим форпостом Соединенных Штатов в китайском Тибете и Синьцзяне. С учетом напряженности в этих регионах, а также попыток западных стран раскачать там ситуацию, сыграв на сепаратистских настроениях уйгуров и тибетцев, информация от Коврига и Спэйвора действительно имела важное значение.



На самом деле они были арестованы раньше, еще в конце 2018 года. Но говорить о них стали больше всего именно прошлым летом в связи с обострением торговой войны между США и Китаем. По мере роста взаимных претензий ситуация накалилась, и в декабре 2018 года в Канаде была задержана финансовый директор компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу. Через полторы недели в Китае арестовали Коврига и Спэйвора.



Западные СМИ пытаются представить их арест как месть китайцев за Мэн Ваньчжоу, в то время как китайская сторона настаивает, что эти события не связаны между собой. Можно предположить, что, скорее всего, действия китайских госбезопасников имели под собой основания, ведь канадская сторона не приводила особых доводов в пользу невиновности задержанных. Одновременно китайские эксперты отметили, что после ареста этих канадских граждан неожиданно в Чэнду закрылась Американская торговая палата, членами которой они являлись. Китайцы делают косвенный вывод: если бы палата занималась исключительно содействием развитию китайско-американских бизнес-контактов, как официально заявлялось, то она работала бы до сих пор.



Китайские аналитики отмечают, что наибольшую угрозу для Китая представляют США, при этом нелегальная деятельность на территории Китая часто ведется не американцами, а их союзниками. Например, как в вышеописанных случаях, Канадой и Австралией. После антикитайских заявлений канадского лидера Трюдо и поимки Коврига и Спэйвора китайцы на разных уровнях отмечают, что стремление Канады влиться в западное разведсообщество вызывает недоумение. Китайцы считают, что за этим стоит всего лишь желание угодить Соединенным Штатам, потому что в силу географического положения Канады и ее особых отношений с США, проблем национальной безопасности в этой стране вообще нет, Канада всегда была сателлитом Соединенных Штатов и не имеет серьезного мнения по международным делам.



Китайские власти констатируют факт, что США поставили перед собой задачу "взять Китай в кольцо". Естественно, большую роль в выполнении этой задачи - похищении секретной информации, организации пропагандистско-подрывной деятельности - будут играть разведсообщества как США, так и их союзников, а значит, китайским органам контрразведки предстоит большой объем работы по нейтрализации возможного вреда.



К настоящему времени подготовлена существенная законодательная база. На 11-м заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва 1 ноября 2014 года был принят Закон Китайской Народной Республики о контрразведке. В то же время был отменен Закон Китайской Народной Республики о национальной безопасности, принятый 22 февраля 1993 года. В новом законе содержится ряд уточнений, касающихся прав и обязанностей граждан, имущества лиц и организаций, оказавшихся задействованными в контрразведывательной деятельности, работы с полученной информацией; определена сфера применения специального оборудования, дано подробное описание того, что подпадает под "шпионскую деятельность".



Серьезная роль в борьбе со шпионами отводится простым людям. Изданы методички с описанием, какое поведение подпадает юридически под подозрительное и каким образом на него следует реагировать. Такие методички находятся в свободном доступе в Интернете, их также распространяют в напечатанном виде на соответствующих мероприятиях. Цитата из такой методички: "Если мы хотим поймать всех шпионов и предателей, скрывающихся в Китае, мы не должны полагаться только на силу Министерства национальной безопасности. Мы, простые люди, также должны участвовать в этом, чтобы шпионам было негде спрятаться, и только если им будет трудно, в мире Китай сможет жить хорошей жизнью".



Этот же тезис отражен в Законе о контрразведке: "В своей контрразведывательной работе органы государственной безопасности должны полагаться на поддержку народа, чтобы мобилизовать и организовать людей для предотвращения и пресечения актов шпионажа, которые угрожают национальной безопасности". В законе также отмечено, что "Государственные органы и организации, а также иные организации должны обучать свой персонал вопросам обеспечения национальной безопасности, а также мобилизовывать и организовывать свой персонал для предотвращения и пресечения шпионажа".



26 апреля этого года Министерство национальной безопасности КНР выпустило Положение о работе по предотвращению разведывательной деятельности, которое привлекло широкое внимание в стране и за рубежом. В Положении традиционно содержатся требования уделять внимание обеспечению безопасности от внешних и внутренних угроз, уточняются конкретные обязанности различных субъектов, таких как органы, группы, предприятия, учреждения и другие общественные организации, в контрразведывательной работе. Также отмечается, что "компетентные отраслевые департаменты должны создать и совершенствовать механизмы сотрудничества с органами государственной безопасности и отвечать за надзор и управление работой по предотвращению разведывательной деятельности в отрасли в соответствии со своим кругом ведения".



Кроме того, в правилах также подчеркивается важность поддержания сетевой безопасности и безопасности данных и разъясняются особые обязанности ключевых операторов информационной инфраструктуры. Вот несколько цитат: "Органы государственной безопасности совместно с соответствующими ведомствами организуют и мобилизуют местные (сельские) народные комитеты для проведения массовой пропаганды и просвещения по вопросам контрразведки и предотвращения угроз безопасности в соответствии с местными реальными условиями"; "Органы государственной безопасности совместно с компетентным отделом по связям с общественностью координируют и направляют радио, телевидение, газеты, Интернет и другие средства массовой информации для проведения мероприятий по пропаганде контрразведывательной безопасности, а также производят, публикуют и транслируют рекламу государственных услуг по предотвращению разведывательной деятельности, типичные случаи, рекламные и образовательные программы или другие рекламные материалы для повышения осведомленности общественности о предотвращении разведывательной деятельности".



Другими словами, делается серьезный упор на работу с населением. Китайским гражданам разъясняют, что надо быть осторожными во время контактов с незнакомцами (особенно иностранцами) в Интернете, обращать внимание, не пытаются ли они выудить конфиденциальную и служебную информацию. Отмечается, что чаще всего такие утечки происходят, когда китайцы пытаются найти работу за рубежом: потенциальные работодатели-иностранцы задают много самых разных вопросов, а жаждущий получить работу соискатель пытается им понравиться, хочет показаться полезным и выкладывает все то, что следует держать при себе.



Второй момент, на который гражданам рекомендуют обратить внимание: нельзя легкомысленно фотографировать военные объекты, правительственные здания и т.д. И тем более не следует распространять такие фото в Интернете.



В-третьих, если китайские граждане выезжают за границу, то им рекомендуют соблюдать законы страны, в которую они едут, сохранять моральный облик и не играть в азартные игры, чтобы не стать объектом манипуляций иностранных спецслужб.



Любопытно, что подобные рекомендации звучат в наше время в стране - столпе государственной политики "открытости внешнему миру". Иными словами, китайские власти готовы всячески сотрудничать с другими странами в любых сферах и поощряют это, но призывают своих граждан "держать ухо востро" и "соблюдать дистанцию".



Интересная мера по борьбе со шпионами - материальные вознаграждения граждан. В 2018 году Пекинским муниципальным бюро госбезопасности было объявлено, что в случае предоставления гражданами ценной информации о шпионских действиях, они могут быть вознаграждены суммой до 500 тыс. юаней. Ложные обвинения при этом караются в соответствии с законом.



Китайские эксперты утверждают: "Линия масс" - это жизнь всех видов работы. Если отойти от масс, то независимо от того, насколько плотна защита, будет много дыр. Точно так же, как и в борьбе с терроризмом, сотня устройств наблюдения не может сравниться с острым зрением людей". Поэтому в статьях на соответствующую тематику предлагается усилить популяризацию и публичность знаний в области обеспечения государственной безопасности, например, путем установления пропагандистских плакатов по борьбе со шпионами в общественных местах, на предприятиях, в университетах и т.д., введения квалификационных экзаменов для журналистов и чиновников.



Исходя из вышеизложенного, можно сделать несколько выводов.



По мере обострения международной обстановки Китай готовится к "шпионской осаде", вводя новые правила и законы, проводя инструктаж населения. В работе с гражданами делается упор на патриотическое воспитание. Характерно, что китайцы избегают крайностей, возводя новые заслоны от шпионов. Китай остается страной, открытой для бизнеса, инвестиций, гуманитарного и научно-технического сотрудничества. Возможно, какие-то из методов, используемых китайскими властями, достойны изучения российскими профильными ведомствами. Источник - Завтра

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