Чем будут заниматься китайские космонавты в ходе трехмесячной экспедиции?

12:32 26.10.2021

18 июня, "Жэньминь жибао" онлайн -- Согласно плану, в ходе полета космического корабля "Шэньчжоу-12" китайские космонавты выполнят четыре основные задачи на орбите. Во-первых, они будут заниматься ежедневным управлением основной кабины, а также испытанием на орбите базового модуля "Тяньхэ" космической станции, проверкой возобновляемой системы жизнеобеспечения, испытанием механической руки, а также обработкой материальных средств и отходов.







Во-вторых, космонавты будут выполнять работу за пределами космического корабля, включая вращение, сборку и тестирование на орбите. Они дважды выйдут в открытый космос, а также проведут сборку ящика для инструментов, подъем панорамной камеры и установку расширительного насоса.



27 сентября 2008 года китайский космонавт Чжай Чжиган при поддержке двух других астронавтов выполнил первую миссию Китая по выходу в открытый космос, он стал первым китайцем, вышедшим в открытый космос. По сообщениям Центрального телевидения Китая, в ходе нынешнего полета будут осуществлены два выхода в открытый космос, Лю Бомин и Тан Хунбо выполнят эти задачи.



В-третьих, китайские космонавты будут проводить космические и технологические эксперименты. Они будут собирать и тестировать экспериментальное космическое оборудование, в соответствии с процедурами проводить испытания в области космического применения и в аэрокосмической медицине, а также образовательные мероприятия. Они будут также следить за состоянием своего здоровья.



В-четвертых, впервые будут протестированы способности поиска и возвращения назад на посадочную площадку Дунфэн. В этот раз место посадки было перенесено из хошуна Сыцзыванци в Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия, впервые запущен нормализованный поисково-спасательный режим системы посадочного поля. Технологический прорыв и проверка способностей заложат прочную основу для последующего строительства космической станции и развития приложений, а также предоставят ценный опыт.



(Редактор:Deng Jie、Ян Цянь)