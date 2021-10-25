 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Финт ушами. Эрдоган отменил высылку западных послов
14:45 26.10.2021

Эрдоган передумал высылать из Турции послов 10 стран после их заявления

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от намерения объявить послов нескольких западных государств персонами нон грата, сообщает zakon.kz.

Главы диппредставительств "пошли на попятный" и "будут осторожнее в заявлениях", – заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре вечером 25 октября. Он добавил, что прежние заявления послов были направлены "против Турции и ее суверенитета", и заверил, что в планы Анкары не входило разжигание кризиса, – пишет РБК.
Посольства десяти западных стран распространили заявление, в котором указали, что не намерены вмешиваться во внутренние дела Турции в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. В демарше участвовали посольства США, Германии, Франции, Канады, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Новой Зеландии и Нидерландов.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал Министерству иностранных дел страны объявить 10 послов персонами нон грата. Соответствующее поручение было дано в ответ на призывы освободить турецкого активиста Османа Кавалу.

Источник - zakon.kz
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