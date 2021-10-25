Суд Амстердама признал крымское "скифское золото" собственностью Украины

14:49 26.10.2021

Суд Амстердама счел скифское золото собственностью Украины и постановил передать его Киеву



Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Киеву, сообщает ТАСС.



Председательствующая судья Паулина Хофмейер-Рюттен объяснила, что хотя скифское золото происходит из Крыма, оно является частью наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году.



Адвокат крымских музеев заявил, что экспонаты пробудут в Нидерландах еще минимум три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда.



В начале февраля 2014 года коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. В августе 2014 года, после вхождения Крыма в состав России, музей решил не передавать экспонаты ни Киеву, ни полуострову до решения суда или соглашения между сторонами.