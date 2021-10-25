В КирПравительстве восстановили ранее разогнанное ввиду ненужности Минцифры. Министр прежний - киндер-обормот Догоев

17:17 26.10.2021

26 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Дастана Догоева вернули в состав кабмина



Дастана Догоева вновь назначили исполняющим обязанности министра цифрового развития. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.



Напомним, ранее на пресс-конференции глава государства пообещал вернуть Министерство цифрового развития. Сегодня он вернул ведомство в состав кабмина для разработки и реализации государственной политики в сфере цифровизации и электронного управления.



Указом также постановляется внести кандидатуру Дастана Догоева на согласование в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра цифрового развития.