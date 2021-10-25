Не прошло и полгода. Уволено разом все руководство КыргызТаможни

17:24 26.10.2021

Сменилось все руководство таможенной службы КР - кто назначен



БИШКЕК, 26 окт - Sputnik. В Государственной таможенной службе КР сменилось все руководство, сообщила пресс-служба ведомства.



Сегодня председатель кабмина Акылбек Жапаров представил нового главу таможенной службы - им стал Адилет Кубанычбеков

Ранее стало известно об отставке главы ГТС Самата Исабекова. Теперь выяснилось, что освобождены от должностей его заместители Кубанычбек Шатемиров и Кыялбек Мукашев. Причина отставок - переход на другую работу.



Сегодня председатель кабмина Акылбек Жапаров представил нового главу таможенной службы - им стал Адилет Кубанычбеков. Представлены и его заместители - Эрик Ирискулбеков и Азамат Абдыкалыков.