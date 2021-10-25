Китай объявил о грядущем дефиците редких металлов, - "НГ"

18:11 26.10.2021 Зеленая энергетика обостряет войну за ресурсы

Ольга Соловьева



Миру грозит дефицит редких металлов, заявляет Пекин. Потребление лития, олова или никеля растет, а их добыча – нет. Без лития и кобальта невозможен полноценный переход к зеленой энергетике. Россия имеет запасы редких и редкоземельных металлов, но пока предпочитает не закрывать потребности своими разработками, а импортировать редкие металлы. Если цены на такие ресурсы будут расти, то РФ сможет выиграть от гонки за редкоземельное сырье, считают эксперты.



О возможном дефиците было объявлено в рамках 23-й Китайской конференции горнодобывающей промышленности. Центр стратегических исследований глобальных минеральных ресурсов при управлении геологической разведки КНР опубликовал доклад об оценке запасов важных минеральных ресурсов: лития, кобальта, никеля, олова и сильвина.



Свои выводы китайцы основывают на анализе 3168 горнодобывающих проектов во всем мире.



По состоянию на 2020 год мировые запасы лития и кобальта оцениваются соответственно в 128 млн т и 6,7 млн т. Глобальные запасы олова и сильвина составляют 3,3 млн т и 13 млрд т соответственно. При этом только в прошлом году потребление кобальта в мире достигло 170 тыс. т. То есть запасы кобальта будут исчерпаны уже через три десятка лет. А запасы олова закончатся быстрее, чем за 10 лет.



Редкие и редкоземельные металлы необходимы для зеленой энергетики, что провоцирует рост спроса на них. К 2030 году глобальный спрос только на литий, который необходим для современных аккумуляторов, которые устанавливают в том числе на электромобилях, вырастет в три раза, до уровня 1,8 млн т эквивалента карбоната лития. К 2024 году спрос на этот редкий металл увеличится в 2,5 раза. А по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) к 2040 году востребованность лития на рынке вырастет в 40 раз.



Для производства электромобилей нужен не только литий, но также кобальт, графит, марганец и ряд редкоземельных элементов для их двигателей и батарей. Кобальт при этом входит в состав электродов литиевых аккумуляторов, которых в свете зеленых инициатив во всем мире будет требоваться все больше и больше. МЭА прогнозирует рост спроса на кобальт и графит в 30 раз в случае замены автомобилей с масляным приводом на электромобили.



В результате мир может столкнуться с серьезной нехваткой критически важных материалов и существенными колебаниями цен на них. Проблема также и в том, что зачастую производство редких металлов сконцентрировано на небольшой территории. По данным МЭА, 80% мирового кобальта поставляет Демократическая Республика Конго (ДРК), 70% редкоземельных металлов – Китай. Литиевая промышленность в настоящее время наиболее развита в Австралии – страна ежегодно производит около 18 тыс. т лития в год. В число крупнейших производителей редкого металла также входят Боливия, Китай, Аргентина, Чили. Еще четыре страны – Аргентина, Чили, ДРК и Перу – обеспечивают большую часть меди на рынке.



Нехватка отдельных элементов наблюдается уже сегодня. К примеру, Китай из-за энергокризиса существенно затормозил поставки магния. При этом Евросоюз на 95% зависит от КНР в сфере поставок магния, и его нехватка влияет на работу предприятий ЕС, занимающихся производством алюминия, железа и стали, а также предприятий, использующих данные металлы в своем производстве. Европейская ассоциация сталелитейных компаний Eurofer сообщает, что запасы магния в Европе будут исчерпаны к середине ноября.



Американская геологическая служба также оценивала резервы редкоземельных элементов на планете. Согласно их данным, возможные запасы таких элементов составляют около 120 млн т. Они относительно обильны в земной коре, но минимальная концентрация залежей для экономически обоснованной добычи меньше, чем в случае с другими рудами. При этом КНР располагает самыми большими разведанными запасами РЗЭ (44 млн т) и самым большим их производством (132 тыс. т в год). Для сравнения: общемировое производство составило 210 тыс. т в 2019 году, а мировые запасы – 120 млн т. Россия и Индия, по их данным, произвели менее 3 тыс. т за 2019 год.



Но уровень добычи не всегда связан с уровнем запасов. На территории Бразилии и Вьетнама, например, находятся залежи по 22 млн т РЗЭ в каждой. Однако добыча в этих странах не превышает 1 тыс. т в год. Наибольшие запасы сосредоточены в том же Китае – 44 млн т, еще 12 млн т – в России, 6,9 млн т – в Индии. В целом размер рынка редкоземельных элементов в 2019 году оценивался в 13,2 млрд долл. Ожидалось, что с постепенным ростом этот рынок увеличится до 20 млрд долл. к 2026 году.



По оценке АКРА, в России залегает также около 900 тыс. т лития. Что касается производства кобальта, то Россия в настоящее время занимает второе место после ДРК с годовым объемом производства более 6 тыс. т (по сравнению с 95 тыс. в ДРК). "При этом Россия обладает запасами, которые оцениваются примерно в 250 тыс. т. Они в основном сосредоточены в Республике Алтай", – сообщал старший научный сотрудник Финского института международных отношений Марко Сиди.



Эксперты Счетной палаты (СП) отмечали, что вопреки мнению о необъятных природных богатствах России более трети стратегических видов минерального сырья в страну импортируется. Согласно их выводам, за счет зарубежных поставок сырья покрывается 100% потребностей экономики в титане, хроме, марганце и литии, а также более 87% спроса на цирконий. Помимо этого Россия покрывает импортом почти 50% потребности в меди; две трети – в бокситах.



В декабре прошлого года сообщалось, что Россия попытается вернуться в число крупнейших мировых производителей редких и редкоземельных металлов. СМИ, в частности, писали, что стоимость программы развития добычи в РФ редких и редкоземельных металлов до 2024 года, подготовленная Минпромторгом, оценивается в 284,6 млрд руб., из них 62,67 млрд руб. должно выделить государство, 222 млрд руб. – другие инвесторы.



В денежном выражении потенциал рынка РФ оценивается в 56,9 млрд руб. в 2024 году, 264 млрд руб. – к 2030 году. Программа предполагает, что к 2024 году выпуск РМ и РЗМ должен вырасти до почти 20 тыс. т, к 2030 году – превысить 70 тыс.



Эксперты "НГ" отмечают: проблемы, на которые указывает Китай, давно известны. "Китай публикует доклад, который во многом повторяет результаты исследований, проведенных ранее МЭА. В целом проблема только одна – требуемых металлов может просто не хватить, чтобы страны, которые ставят цели прийти к нулевым выбросам, их достигли. Их просто нет в таком количестве на земле", – рассказывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



"Алюминий, литий, кобальт, медь и никель – это пятерка главных металлов, которые востребованы в производстве электромобилей и литиевых батарей, а также необходимы для производства солнечных и ветряных электростанций. И к 2030 году потребление этих металлов вырастет в десятки раз", – сообщает он. По мнению эксперта, исходя из разведанных на данный момент месторождений редких металлов, их объема может хватить только на половину этих потребностей. "То есть КНР говорит о том, что известно достаточно давно, но не транслировалось на широкую публику – планы по достижению нулевых выбросов, которые строят Европа, Китай и США, могут быть ограничены недостатком требуемых ресурсов на земле", – продолжает аналитик.



При горизонтах планирования в 50 лет, которыми оперирует в документах Китай, вопрос исчерпания некоторых природных ресурсов стоит крайне остро, говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов компании "Универ Капитал" Артем Тузов. "На первый взгляд, запасы металлов в 100 млн т при годовом потреблении в 100 тыс. т не вызывают опасения, так как на следующие 1000 лет их хватит. Но при росте спроса на любой отдельный редкий металл в десять раз за счет перехода на электрокары и солнечные панели запасов уже хватит только на 100 лет", – отмечает он.



Однако эксперт предлагает не преувеличивать фактор дефицита. "Оценка текущих запасов и месторождений не учитывает темпы прироста запасов за счет роста их стоимости и возможности добычи ресурсов в ранее нерентабельных областях. Как пример можно привести залежи полезных ископаемых в горах Афганистана. Издержки на добычу ископаемых в этом регионе слишком велики", – рассуждает экономист. В будущем дефицит и рост цен заставят осваивать нерентабельные ранее месторождения.



Любые проблемы с сырьем имеют лишь кратко- и среднесрочный временной горизонт, считает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Источник - ng.ru

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