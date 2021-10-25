США могут оставить Персидский залив без оружия, - И.Субботин

18:17 26.10.2021

США хотят оставить Персидский залив без оружия



Катар обеспокоен игнорированием его оборонных потребностей со стороны заокеанского союзника

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

25.10.21

Власти Катара разочарованы медлительностью администрации президента Джозефа Байдена в процессе рассмотрения их запроса на приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B Predator. Несмотря на то что эмират оказал американской стороне не только дипломатическую, но и техническую помощь во время эвакуации из Афганистана, а также регулярно поддерживал ее контртеррористические операции на Ближнем Востоке, одобрения контракта он дожидается уже около года.

О том, что Катар недоволен темпами рассмотрения американской стороной его запроса, изданию Wall Street Journal сообщили источники в Дохе. По их словам, больше года назад правящий дом направил официальную заявку на приобретение четырех БПЛА MQ-9B Predator и с тех пор не получил внятного объяснения, почему процесс затянулся. Не исключено, что эта тема будет поднята на встречах на высшем уровне. Как ожидается, в следующем месяце состоится визит в Вашингтон катарского эмира Тамима бин Хамада аль-Тани.



Сделка, размер которой оценивается в 600 млн долл., может существенно увеличить оборонительные возможности катарцев в регионе, говорят американские официальные лица. Кроме того, это, по их оценкам, способ предотвратить предполагаемые угрозы, исходящие от Ирана. На этом фоне нерешительность в процессе верификации сделки кажется еще более удивительной. Неприятное ощущение создает и то, что администрация президента США удовлетворила аналогичные запросы со стороны других союзников, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).



"Наше разочарование объясняется тем, что до сих пор нет четких указаний, почему задерживается наш запрос, – говорит катарский источник Wall Street Journal. – Недавние операции по эвакуации из Афганистана демонстрируют, что Катар всегда готов поддержать своих союзников ради сохранения безопасности и стабильности". Кроме того, в Дохе выражают недоумение в связи с тем, каким именно образом администрация Байдена хочет сохранить свое влияние в Персидском заливе и предотвратить его дрейф к Китаю, если у нее есть очевидное желание сократить присутствие в этом регионе.



Катарское руководство в свое время мотивировало намерение приобрести БПЛА MQ-9B Predator необходимостью мониторить ситуацию на своих газовых месторождениях. Кроме того, в Дохе отмечали, что в следующем году эмирату предстоит принять чемпионат мира по футболу, который, по мнению местных властей, требует особой бдительности. Дроны увеличили бы возможности страны в сфере разведки. Америке же эта сделка могла бы дать шанс сохранить политическое влияние в регионе, отмечает бывший глава Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США Джозеф Вотел.



Несмотря на то что США и Катар поддерживают достаточно прочные союзнические связи, американские официальные лица в прошлом выражали обеспокоенность тем, что эмират сохраняет контакты с организацией "Братья-мусульмане" (запрещена в России) и палестинской группировкой ХАМАС. Последняя пользуется посредническими возможностями Катара при любых военных обострениях с Израилем. Кроме того, Доха с молчаливого согласия израильтян спонсирует администрацию Газы. На этом комплексе обвинений играли соперники Катара в регионе, в 2017 году установившие экономическую, транспортную и дипломатическую блокаду эмирата.



Задержка с рассмотрением контракта на поставку катарской стороне беспилотников поднимает вопрос о том, не захочет ли аравийский союзник США обратиться за приобретением соответствующей оборонной продукции к российскому производителю. Как пояснил "НГ" приглашенный исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, несмотря на довольно активную маркетинговую кампанию со стороны России по продвижению на рынок своих БПЛА, вряд ли можно ожидать от Катара активного интереса "к подобной номенклатуре".



"Скорее в случае подтверждения информации о задержке Вашингтоном продаж беспилотников можно ожидать какой-то срочной закупки Катаром турецких дронов, если в этом действительно есть оперативная необходимость перед чемпионатом мира, – сделал предположение аналитик. – Вопрос заключается лишь в том, насколько Дохе вообще нужен подобный демарш, и не ограничится ли этот скандал публикациями в газетах с участием полуанонимных источников, потому что подобные контракты в первую очередь важны для подтверждения союзнических отношений между Катаром и США".