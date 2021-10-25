Суданный день. Нищета и родо-племенная рознь развалили страну, - М.Беленькая

18:27 26.10.2021

Суданный день

Военные отстранили от власти гражданских в отдельно взятой стране



Суданские военные решили управлять страной единолично. Они отказались от достигнутых два года назад договоренностей с гражданским обществом о разделении и транзите власти. Премьер Судана Абдалла Хамдок и еще несколько высокопоставленных чиновников задержаны, правительство распущено. В ответ на улицу вышли тысячи протестующих. Глава Суверенного совета генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения. Провал проекта демократического транзита власти серьезно обеспокоил международное сообщество - в первую очередь США, которые курировали это процесс. В МИД РФ не преминули заметить, что за отчаянное положение суданцев несут ответственность "зарубежные покровители и консультанты".



Перед арестом премьер Судана успел назвать происходящее переворотом и призвать сограждан выйти на улицу, чтобы защитить революцию. Призыв был услышан

Перед арестом премьер Судана успел назвать происходящее переворотом и призвать сограждан выйти на улицу, чтобы защитить революцию. Призыв был услышан



Вооруженные силы Судана взяли власть в свои руки, пообещав вернуть ее гражданскому правительству после парламентских выборов в июле 2023 года. Об этом заявил генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан в обращении к гражданам. С августа 2019 года он возглавлял Суверенный совет Судана, который был создан через несколько месяцев после свержения президента Омара аль-Башира. В своем выступлении генерал объявил о роспуске Суверенного совета и правительства, отставке губернаторов штатов, приостановке работы антикоррупционного комитета, а также о введении чрезвычайного положения. В Хартуме перекрыты дороги, в ряде районов отключены интернет и мобильная связь. Военные взяли под контроль здание государственного радио и телевидения, а также аэропорт.



За несколько часов до выступления генерала стало известно об аресте военными ряда высокопоставленных чиновников. Премьер Абдалла Хамдок и его жена были увезены в неизвестном направлении. Правда, глава правительства успел назвать происходящее переворотом и передать призыв к гражданам страны выйти на улицу, чтобы защитить революцию. К его словам присоединилось и объединение суданской оппозиции "Силы за свободу перемены". В заявлении говорится, что военные отбросили страну на два года назад.



Напомним, что президент аль-Башир был свергнут в апреле 2019 года в результате военного переворота, совершенного на фоне акций протеста в связи с тяжелой экономической ситуацией. Протесты не прекратились и после прихода к власти военных, что привело к новым жертвам. Под давлением международного сообщества военные и гражданская оппозиция договорились о создании Суверенного совета. Предполагалось, что 21 месяц из 39, отведенных на переходный период и подготовку выборов, советом будет управлять генерал аль-Бурхан, а затем он передаст власть гражданскому лицу. За два года сроки реализации этой договоренности сместились.



Согласно последним заявлениям, передача управления советом ожидалась в ноябре. Но военные решили иначе. Как объяснил их действия Абдель-Фаттах аль-Бурхан, конфликты внутри Суверенного совета угрожали безопасности страны.



Отношения между военными и представителями гражданского общества не сложились с самого начала. Как отмечает ведущая арабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат", "гражданские" жаловались, что военные превышают свои полномочия в отношении внешней политики, военные обвиняли своих оппонентов в бесхозяйственности и монополизации власти. Кроме того, военные пытались спустить на тормозах расследование преступлений, в которых они сами могли быть замешаны. Речь идет как об убийствах демонстрантов во время протестов 2019 года, так и о военных преступлениях в ходе вспыхнувшего в 2003 году конфликта в Дарфуре. При этом в среде военных тоже имеются острые противоречия. В сентябре суданские власти предотвратили попытку переворота, организованного группой офицеров. Кроме того, существует конфликт между армейскими силами во главе с генералом аль-Бурханом и Мухаммедом Хамданом Даклу, который руководит "Силами быстрого реагирования", выросшими из участвовавшего в войне в Дарфуре ополчения "Джанджавид".



Как суданские власти предотвратили попытку государственного переворота в сентябре

Борьба за власть между разными группировками сопровождается ухудшением экономической ситуации в стране. После падения режима аль-Башира США вычеркнули Судан из списка государств, поддерживающих терроризм. Это открывало дорогу для осуществления множества инвестиционных проектов и получения международной финансовой помощи. Новое правительство провело реформы под надзором МВФ, пытаясь привлечь иностранное финансирование и уменьшить суданский внешний долг. В результате реформ в июне годовой уровень инфляции в стране превысил 400%. Это стало поводом для новых волнений по всей стране. Уже больше месяца протестующие из "Верховного совета племен беджа" блокируют крупнейший порт страны Порт-Судан, что привело к приостановке приема нефтяных танкеров.



В последние недели разногласия во властных кругах вылились в демонстрации на улицах суданских городов. Одни добивались роспуска правительства во главе с Абдаллой Хамдоком, другие требовали передачи власти от военных к гражданским. С начала октября спецпосланник США по странам Африканского рога Джеффри Фелтман несколько раз посещал Хартум, призывая найти компромисс между правительством и руководством Суверенного совета. Он в том числе предупредил власти в Хартуме: они могут лишиться американской поддержки, если не будут соблюдать договоренности о передаче власти.



После последних новостей из Хартума в Вашингтоне потребовали немедленного освобождения арестованных и выразили "глубокую обеспокоенность происходящим". ЕС и ООН осудили действия военных. Арабские страны и Турция также выразили обеспокоенность, но не стали никого обвинять, а лишь призвали обе стороны к сдержанности.



Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала "острый системный кризис" в Судане результатом "провальной политики" последних двух лет: "Отчаяние и бедственное положение подавляющего большинства населения фактически игнорировались переходными властями и их зарубежными покровителями и консультантами. Масштабное иностранное вмешательство во внутренние дела республики привело к потере гражданами Судана доверия к переходным властям".



"Ключевой актор суданской драмы - Вашингтон. Многое зависит от того, продолжат ли США однозначно осуждать переворот или смягчат позицию. Если они решатся на возвращение санкций ради поддержки гражданских активистов, это приведет к тотальной социально-экономической катастрофе в Судане",- сказал "Ъ" доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ Сергей Серегичев. Что касается позиции России, то она, по мнению эксперта, выиграет от любого развития событий, но Москве больше выгодно, чтобы у власти остались военные, и чем меньше западного влияния будет в Судане, тем лучше.



Марианна Беленькая