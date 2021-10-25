Помимо щенка и лошадки Аркадаг наградил Каз-2-преза орденом "Bitaraplyk"

18:31 26.10.2021

25 октября президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о награждении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом Туркменистана "Bitaraplyk" ("Нейтралитет"), сообщает госинформагентство ТДХ.



Токаев награжден "за особые заслуги в признании постоянного нейтралитета независимого Туркменистана, укреплении дружественных отношений между Туркменистаном и Казахстаном, а также учитывая большой личный вклад в развитие многолетнего сотрудничества двух стран в политической, экономической, научно-образовательной и культурной сферах".



24-25 октября проходил государственный визит президента Казахстана в Туркменистан. Главной новостью стала договоренность об увеличении поставок казахской пшеницы в Туркменистан.



На совместном брифинге для СМИ Касым-Жомарт Токаев повторил, что Казахстан готов увеличить поставки продукции металлургической, машиностроительной, нефтехимической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также сельхозпродукции, прежде всего муки и пшеницы. Казахстан также готов существенно нарастить импорт туркменского газа, сообщает Акорда.



Токаев сообщил, что правительствам поручено ускорить подписание Соглашения о поощрении и защите инвестиций, а также предложил создать на границе Мангистауской области и Балканского велаята Специальную з

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