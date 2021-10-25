КазХоккейКлуб "Барыс" тратит на зарплаты почти 3 миллиарда тенге. Оно того стоит?

19:51 26.10.2021

Экспресс К

Валерий КАЛИЕВ



Один из спортивных российских порталов обнародовал большой инсайд о зарплатных ведомостях всех 24 клубов КХЛ, в числе которых есть и казахстанский "Барыс", передает ЭК.

По информации sport24, бюджет "Барыса" на зарплаты далеко не самый низкий в лиге. По финансовым аппетитам казахстанский клуб обошел сразу 10 команд.



Почти в два раза больше, чем "Барыс", на материальное вознаграждение хоккеистов тратят уфимский "Салават Юлаев" и омский "Авангард" - по 5,4 миллиарда тенге.



Самый низкий объем выплат у "Адмирала" из Владивостока, который занимает предпоследнее место в Восточной конференции, - 1,6 миллиарда тенге.



Сопоставимый с "Барысом" бюджет у "Торпедо" из Нижнего Новгорода.



Всего же клубы КХЛ тратят на зарплаты почти 88 миллиардов тенге в год.



Ранее стало известно, что зарплата капитана "Барыса" Даррена ДИЦА составляет 600 млн тенге. Таким образом, один игрок получает чуть больше 20% от общего зарплатного бюджета столичного клуба.



ЭК также рассказывал, что расходы бюджета на содержание профспортклубов в Казахстане сократились.