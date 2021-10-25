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|КазХоккейКлуб "Барыс" тратит на зарплаты почти 3 миллиарда тенге. Оно того стоит?
19:51 26.10.2021
Экспресс К
Валерий КАЛИЕВ
Один из спортивных российских порталов обнародовал большой инсайд о зарплатных ведомостях всех 24 клубов КХЛ, в числе которых есть и казахстанский "Барыс", передает ЭК.
По информации sport24, бюджет "Барыса" на зарплаты далеко не самый низкий в лиге. По финансовым аппетитам казахстанский клуб обошел сразу 10 команд.
Почти в два раза больше, чем "Барыс", на материальное вознаграждение хоккеистов тратят уфимский "Салават Юлаев" и омский "Авангард" - по 5,4 миллиарда тенге.
Самый низкий объем выплат у "Адмирала" из Владивостока, который занимает предпоследнее место в Восточной конференции, - 1,6 миллиарда тенге.
Сопоставимый с "Барысом" бюджет у "Торпедо" из Нижнего Новгорода.
Всего же клубы КХЛ тратят на зарплаты почти 88 миллиардов тенге в год.
Ранее стало известно, что зарплата капитана "Барыса" Даррена ДИЦА составляет 600 млн тенге. Таким образом, один игрок получает чуть больше 20% от общего зарплатного бюджета столичного клуба.
ЭК также рассказывал, что расходы бюджета на содержание профспортклубов в Казахстане сократились.