КырСпикеру Мамытову не дали зарегистрироваться кандидатом в депутаты. Проспал сроки

20:05 26.10.2021

Центризбирком #Кыргызстан"а отказал спикеру Жогорку Кенеша (однопалатного парламента КР) Таланту Мамытову в регистрации кандидатом на предстоящих парламентских выборах, сообщает информационный портал Sputnik.

Спикеру ЖК Таланту Мамытову решением ЦИК отказано в регистрации кандидатом на выборы

Мамытов планировал избираться от одной из партий, но рабочая группа Центризбиркома, основываясь на 21-й статье закона о выборах, рекомендовала отказать ему в регистрации. Согласно закону, с момента выдвижения своих кандидатур госслужащие должны прекратить или приостановить полномочия.



Заведующая отделом правового обеспечения ЦИК Медина Кутбердиева пояснила, что Кандидатом Мамытовым не были выполнены требования статьи 21 конституционного закона. В итоге 10 членов комиссии проголосовали за отказ в регистрации Мамытова. Накануне ЦИК, по разным причинам, отказала в регистрации 13 кандидатам в депутаты по одномандатным избирательным округам.



Ранее Мамытов призывал парламентариев сделать месячный перерыв в работе на время агитационного периода выборов в ЖК, однако большинство из них не поддержали это предложение.



О Таланте Мамытове известно, что в 1998 году он закончил юридический факультет Кыргызского Национального Университета. В период с 2000 по 2009 годы занимал различные должности в прокуратуре ряда регионов Кыргызстана. В октябре 2010 года по списку политической партии "Ата-Журт" был избран депутатом Жогорку Кенеша V созыва. В 2013 году был осужден на один год по обвинению в попытке присвоения власти в стране и лишен депутатского мандата. Судимость была погашена летом 2015 года. В октябре 2015 года по списку политической партии "Республика – Ата-Журт" был избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва. 4 ноября 2020 года Талант Мамытов стал спикером Жогорку Кенеша VI созыва.



Источник фото: пресс-служба ЖК