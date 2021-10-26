 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УкрАрмия начала применять турецкие беспилотники Bayraktar в Донбассе
22:59 26.10.2021

ВСУ попали в огневой мешок и уничтожили артиллерию ДНР "Байрактаром" | Русская весна
Авторы Telegram-канала "ANNA-NEWS" прокомментировали первое применение Украиной ударных беспилотников "Байрактар".

"О первом применении Bayraktar TB2 на Донбассе

В целом похоже, что вся операция ВСУ, которую они осуществили в районе Старомарьевки, имела лишь одну цель: обкатать на практике возможности Bayraktar TB2 на этой войне.

Украинские военные действительно заняли населенный пункт, находящийся в серой зоне. Господствующие высоты над селом находятся в руках Славянской бригады.

Все снабжение украинских военных, зашедших в Старомарьевку, возможно исключительно через пешеходный мост через реку Кальмиус.

Таким образом, командование ВСУ осознанно загнало своих солдат в огневой мешок, сделав их мишенью для артиллерии Народной Милиции ДНР. При этом украинская 93-я бригада понесла потери.

Тем не менее „ловля на живца" сработала. По артиллерии ДНР, наносившей ответные удары, отработал Bayraktar TB2.

Украинское командование пожертвовало своими солдатами для очередной медийной картинки для обеспечения перемоги с применением турецкого ударного беспилотника".

Источник: https://rusvesna.su/news/1635269326

ВСУ впервые применили беспилотники Bayraktar в Донбассе

26 октября 2021, Евгения Шестак
Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.

По информации местного "5 канала", ударные дроны были применены якобы "для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области".

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Отмечается, что он управляемой бомбой уничтожил пушку противника.

"Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar", – говорится в сообщении пресс-центра генштаба в Facebook.

По данным пресс-центра, батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных в Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное, во время чего один силовик погиб и еще один был ранен.

"Украинская сторона через СММ ОБСЕ потребовала прекратить огонь, но этого не произошло, после чего был применен Bayraktar: дрон не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку, обстрелы украинских позиций прекратились", – указано в сообщении.

В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тыс. человек.

видео тут -
https://vz.ru/news/2021/10/26/1126224.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635278340
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