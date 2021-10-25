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Умер 13-й президент Южной Кореи генерал Ро Дэ У
23:31 26.10.2021

Генерал корейской демократии
Умер архитектор дипотношений Москвы и Сеула, экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У

В Сеуле в возрасте 88 лет умер экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У - один из самых заметных азиатских политиков XX века, создававший модель современного корейского государства и стоявший у истоков отношений с Россией. Пришедший в политику из армии отставной генерал Ро Дэ У стал первым демократически избранным президентом страны, правление которого завершило эпоху военных переворотов и авторитарного правления корейских силовиков. Ро Дэ У, за время своей карьеры успевший посидеть не только в кресле президента, но и в тюрьме, доказал: Южная Корея может удивить мир как экономическим, так и политическим чудом.

О смерти 13-го президента Южной Кореи Ро Дэ У стало известно во вторник: накануне ночью он был доставлен в реанимационное отделение больницы Сеульского национального университета, где умер, не приходя в сознание. Причина смерти не сообщается, однако известно, что еще в 2002 году он перенес операцию в связи с диагностированным раком простаты, а также страдал астмой и атрофией мозжечка. Решение о том, когда пройдут похороны и будут ли они государственными, будет принято в среду, когда из США в Сеул прилетит сын экс-президента.

По мистическому совпадению, тоже 26 октября, 42 года назад, ушел из жизни другой южнокорейский президент - военный диктатор Пак Чжон Хи, свержение которого дало старт политической карьере Ро Дэ У. Пришедший к власти в результате военного переворота 1961 года Пак Чжон Хи был убит в ходе другого переворота 1979 года, осуществленного двумя генералами, которые затем стали президентами. Одним из них был Чон Ду Хван, другим - его ближайший соратник Ро Дэ У, который в те решающие дни привел в столицу свою дивизию. Его действия помогли довести переворот до победного конца - установить контроль над правительственными зданиями и сломить сопротивление части армейской верхушки, которая сохранила верность бывшему президенту и не признала мятежников.

Прошедшие корейскую войну 1950–1953 годов и дослужившиеся в армии до генеральских должностей, Чон Ду Хван и Ро Дэ У совершили переворот, руководствуясь высшими интересами государства, как они их тогда понимали. К концу 70-х годов прошлого века экономика Южной Кореи пришла к стагнации, а поддерживаемая СССР Северная Корея Ким Ир Сена стала вести себя все более вызывающе по отношению к Сеулу. В этой ситуации Чон Ду Хван и Ро Дэ У решили, что дальнейшее правление Пак Чжон Хи приведет страну к полному коллапсу и поэтому они должны его убрать.

На следующий год после переворота, когда Чон Ду Хван уже был президентом, а Ро Дэ У еще оставался в армии в генеральском чине и фактически стал вторым лицом в государстве, в Кванджу произошло жестокое подавление демонстрации студентов, требовавших демократизации и отвергавших военную диктатуру. Расстреливая бунтующих студентов, Чон Ду Хван и Ро Дэ У исходили из того, что для обеспечения стабильности на тот момент 40-миллионого южнокорейского государства нужно любой ценой усмирить пару сотен несогласных, которые выдвигали лозунги демократизации и перехода к гражданскому правлению. Более того, отдав приказ стрелять в студентов, южнокорейское руководство, казалось, лишь следовало традиции: в 1929 году, еще в период японского колониального господства, в Кванджу подавляли студенческие выступления схожими методами.

Вскоре после бойни в Кванджу генерал Ро Дэ У ушел в отставку и начал карьеру политика, вначале став депутатом от правящей партии, а затем - главой МВД и вице-премьером, а также возглавлял Оргкомитет Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

Между тем требования демократизации становились все настойчивее - сдерживать прежними методами массовые выступления против диктатуры Чон Ду Хвана корейские силовики уже не могли. В итоге власти пришли к выводу, что единственным выходом может стать проведение первых в стране демократических выборов президента. Официальным кандидатом от партии власти на выборах 1987 года и стал Ро Дэ У, который сумел победить кандидатов от оппозиции и в феврале 1988 года вступил в должность главы государства.

Ро Дэ У стал первым из южнокорейских лидеров, пожавшим руку советскому руководителю.

Тогда этот пост занимал Михаил Горбачев, и произошло это на исторической встрече 1990 года в Сан-Франциско. В тот же год были установлены дипотношения между Москвой и Сеулом. А за несколько месяцев до распада СССР - в апреле 1991 года - Михаил Горбачев посетил с визитом Сеул.

В период президентского правления первого южнокорейского генерала, пришедшего к власти в ходе демократических выборов, Республика Корея также установила отношения с Китаем и другими государствами восточного блока. Кроме того, в сентябре 1991 года Южная Корея и Северная Корея одновременно стали членами ООН, что было невозможно в период противостояния США и СССР в эпоху Холодной войны. Позднее в 1991 году в Сеуле была подписана Совместная межкорейская декларация о примирении и сотрудничестве.

В 1993 году Ро Дэ У покинул пост. А в сентябре 1996 года бывшие президенты-генералы Чон Ду Хван и Ро Дэ У предстали перед судом по обвинению в совершении государственного переворота 1979 года, расстреле демонстрации студентов в Кванджу и получении взяток от южнокорейского бизнеса, исчислявшихся сотнями миллионов долларов.

В ходе процесса два экс-главы государства отвергли выдвинутые против них обвинения. Политики настаивали на том, что, убив президента Чон Ду Хвана и подавив выступления студентов, в ходе которых погибли несколько сот человек, они руководствовались "высшими интересами государства". Кроме того, они доказывали, что полученные ими от лояльных власти бизнесменов деньги ушли не на их личное обогащение, а на решение общенациональных задач. Помимо бывших президентов, на скамье подсудимых тогда оказались и топ-менеджеры промышленных групп Daewoo и Samsung. В итоге суд приговорил Чон Ду Хвана к смертной казни, а Ро Дэ У - к 17-летнему тюремному сроку и штрафу в размере 260 млрд корейских вон ($222 млн).

Оба бывших президента отказались подавать апелляцию, позиционируя себя патриотами, которые выполнили свою историческую миссию - навели в стране порядок и, в отличие от классических диктаторов и авторитарных правителей, не стали до последнего цепляться за власть. Впрочем, находиться в тюрьме экс-президентам пришлось недолго - уже в 1997 году их помиловал бывший оппозиционер Ким Ен Сам, ставший новым президентом.

Сергей Строкань

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635280260
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