 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шейхи травят принцев. В саудовских интригах применили "российский яд", - "НГ"
00:26 27.10.2021

Бывший разведчик угрожает наследнику престола видеокомпроматом

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
26.10.21
Длящаяся не первый год борьба между саудовским кронпринцем Мухаммедом и беглым помощником министра внутренних дел королевства Саадом аль-Джабри перешла на новый уровень. Появившись в передаче "60 минут" на американском канале CBS, бывший государственный деятель, некогда курировавший разведывательные операции, заявил, что обладает компроматными видеозаписями, которые могут ударить по репутации сына монарха. На одной из них Мухаммед за год до смерти короля Абдаллы якобы говорит, что может легко устранить правителя "кольцом с российским ядом". Эффект от интервью аль-Джабри был настолько силен, что саудовскому посольству пришлось переводить стрелки.
Аль-Джабри не стал скрывать, что хочет посредством интервью предупредить кронпринца Мухаммеда о существовании опасного для его репутации компромата. Бывший помощник главы саудовского МВД сейчас проживает на территории Канады, однако считает, что сын монарха до сих пор вынашивает планы по его устранению. Кроме того, угрожать Эр-Рияду беглеца заставляют семейные обстоятельства: в королевстве остаются двое детей доктора Саада, которые, как он предполагает, выступают в роли заложников. Ради их освобождения известный диссидент даже организовал лоббистскую кампанию в США. Он хотел, чтобы администрация Джозефа Байдена оказала давление на своего ближневосточного союзника. Правда, пока это успеха не принесло.

Компромат включает в себя данные о якобы состоявшейся в 2014 году встрече между Мухаммедом и занимавшим на тот момент пост главы МВД Мухаммедом бин Найефом. За год до смерти Абдаллы молодой принц похвастался, что может убить монарха, чтобы "освободить трон" для своего отца Салмана, который возглавляет страну в настоящий момент. Что наиболее интересно, по словам аль-Джабри, молодой принц сообщил, что "получил кольцо с ядом из России", так что для дворцового переворота хватит и одного рукопожатия. "Хвастался он или нет, но он проговорил это, и мы (разведсообщество. – "НГ") отнеслись к этому серьезно", – говорит доктор Саад. Критик правящего дома уверяет, что у него имеется видеозапись этой встречи.

На попытку ударить по репутации кронпринца пришлось реагировать саудовскому посольству в США, которое заявило, что бывший помощник министра внутренних дел нечист на руку, в связи с чем его высказывания вряд ли могут пользоваться общественным доверием. "Саад аль-Джабри – дискредитированный бывший правительственный чиновник, имеющий длительный опыт фабрикации и создания отвлекающих факторов для сокрытия совершенных им финансовых преступлений, ущерб от которых составляет миллиарды долларов", – заявила дипломатическая миссия. В своем сообщении она отметила, что аль-Джабри своей причастности к коррупционным преступлениям в Саудовской Аравии не отрицает, а оправдывает их "обстоятельствами".

Попытку получить гарантию безопасности диссидент предпринял в 2020 году, направив в окружной суд американского округа Колумбия иск, в котором утверждается, что наследный принц лично отдал приказ о его ликвидации в Канаде. "Примерно 15 октября 2018 года, как минимум через две недели после внесудебного убийства обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги, еще одна группа саудовских граждан пересекла Атлантический океан, отправившись из Саудовской Аравии в Канаду, где доктор Саад живет в изгнании, с намерением убить его, – говорится в заявлении. – Как и команда, убившая Хашогги, те, кто был послан к доктору Сааду – истец называет их "Отрядом тигров" ответчика, – также были членами личной группы наемников бин Сальмана".

Интересно, что в тексте заявления аль-Джабри также всплывает "российская тема". В частности, многостраничный документ раскрывает информацию о серии встреч, которая произошла в сентябре 2015 года между Саадом и занимавшим тогда пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Бреннаном. Как следует из текста, после одной из таких бесед истец раскрыл своему американскому коллеге положительное отношение королевского дворца к российским действиям в Сирии. Бреннан выразил тревогу в связи с такой позицией руководства аравийской монархии. Это происходило незадолго до официального старта российской операции в Арабской Республике.

Обращением аль-Джабри в суд дело не закончилось. Идея побороться в американской юрисдикции вызвала большой энтузиазм в Эр-Рияде: юридические представители Саудовской Аравии выдвинули встречные иски к аль-Джабри, апеллируя к коррупционным обвинениям. В этом году администрация президента США даже выражала опасения в связи с тем, что схватка между юридическими командами диссидента и фактического правителя королевства может на каком-то этапе привести к раскрытию конфиденциальной информации, связанной с американскими тайными операциями за границей. Министерство юстиции сочло, что разбирательство может нанести ущерб национальной безопасности, и поставило процесс на паузу.

Вероятно, интервью аль-Джабри каналу CBS свидетельствует о готовности критика Эр-Рияда продолжить конфликт в публичной плоскости.

26.10.21

Источник - ng.ru
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