 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган завершил один громкий конфликт и начал новый, - Г.Петров
00:34 27.10.2021

Едва помирившись с Западом, турецкий президент ссорится с Израилем
Геннадий Петров
26.10.21
Турецкий президент давно считает себя главным защитником палестинцев и вот теперь решил поссориться с Израилем всерьез.
Так же неожиданно, как начался, завершился конфликт между Турцией, с одной стороны, и ЕС и США – с другой. Реджеп Тайип Эрдоган отменил свое решение о высылке 10 послов западных государств, выступивших против суда над турецким правозащитником Османом Кавалой. Однако на глазах разгорается другой конфликт Турции – на этот раз с Израилем. Он связан с предполагаемым арестом агентов "Моссада" в стране.
Во вторник окончательно завершился кризис, вызванный намерением Эрдогана выслать из страны 10 послов Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии, Новой Зеландии и США, заступившихся за Кавалу. Инициатором завершения кризиса выступил Вашингтон. В понедельник вечером посольство США опубликовало в Twitter краткое заявление, где говорится, что Соединенные Штаты остаются приверженными статье 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Она предполагает, в частности, невмешательство иностранных дипмиссий в дела государства пребывания. Это заявление разместили в своих Twitter остальные девять посольств, чьих глав президент Турции собирался выслать из страны. Последней ретвитнула американское заявление дипмиссия Германии.

Все это Эрдоган расценил как свидетельство того, что его западные оппоненты извиняются за свою поддержку Кавалы. Как он выразился, послы "выучили урок" и теперь "будут более осторожны в своих заявлениях". Вывод весьма спорный, учитывая, что Совет Европы не отозвал свое требование к Турции прекратить преследование Кавалы. Угроза отреагировать санкциями или какими-либо иными мерами воздействия, если до декабря дело правозащитника, обвиняемого в причастности к государственному перевороту 2016 года, не будет прекращено, по-прежнему остается в силе. Официальные представители 10 государств были аккуратны в своих заявлениях на протяжении всех дней, которые прошли с момента первых обещаний Эрдогана начать массовую высылку. Но председатель Европарламента Давид Сассоли, который в силу своей должности может позволить себе говорить более откровенно, чем его коллеги на дипломатической службе, оценил действия турецкого президента как свидетельство того, что правительство страны "движется к авторитаризму". "Нас не запугать! Свободу Осману Кавале!" – написал он в своем Twitter.

В самой Турции обсуждают последствия кризиса и его цену для местной экономики. Агентство Bloomberg и ряд других СМИ со ссылкой на свои источники утверждают, что в понедельник Эрдогана буквально уговаривали всем правительством не устраивать массовую высылку послов. Иначе с и так изрядно "просевшей" национальной валютой случится то же, что и с рейтингом турецкого президента. Он, судя по исследованиям центра Metropoll, за октябрь резко упал. Уровень поддержки Эрдогана снизился до 40% – самый низкий показатель за 19 лет его правления. Более того, около 53% опрошенных не верят в победу правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на парламентских выборах 2023 года. В целом большинство турок ожидают, что в ближайшее время долгое правление Эрдогана закончится.

Доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова Павел Шлыков в беседе с "НГ" отметил особенность пропаганды нынешней правящей в Турции партии: она, находясь у власти 19 лет, продолжает ту же риторику, что и при борьбе за власть. "Обычно популисты, получив рычаги управления, отказываются от популизма. ПСР, напротив, даже оказавшись у власти, продолжает искать врагов и говорить, что она – жертва политики ее оппонентов", – говорит эксперт.

Интересно, что в день отказа Эрдогана от высылки послов перед страной замаячила перспектива нового межгосударственного конфликта. Проправительственная официозная газета Sabah опубликовала фотографии – правда, с заштрихованными глазами – некоторых задержанных за шпионаж в пользу Израиля. О разоблачении неких шпионских ячеек "Моссада" и аресте в связи с этим 15 человек в турецкой прессе сообщалось еще 22 октября. Однако официальных заявлений по этому поводу ни со стороны Турции, ни со стороны Израиля не было, равно как и не сообщались подробности расследования. Из этого многие эксперты заключали, что дело спустят на тормозах.

Но теперь подробности появились. По данным Sabah, шпионскими ячейками руководил некий A.З., которого газета называет представителем "Моссада" в Германии. А цель шпионов, среди которых были арабы, заключалась в том, чтобы разузнать подробности контактов властей Турции с палестинцами.

Единственный комментарий этой новости со стороны Израиля – это заявление бывшего главы "Моссада" Рамы Бен-Барака. Он утверждает, что никто из указанных в публикации газеты с израильской разведкой не связан. Впрочем, Израиль редко признает, что задержанные в той или иной стране люди являются сотрудниками "Моссада". Как бы то ни было, после публикации Sabah продолжения скандала на государственном уровне вряд ли удастся избежать. Пока турецкие власти молчат. Но едва ли это молчание продлится долго.

Источник - ng.ru
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