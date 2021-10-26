Старая-новая "Рухани жангыру": как идет духовная модернизация в Казахстане, - В.Щекунских

00:38 27.10.2021 В список национальных проектов, которые не так давно одобрил президент #Казахстана на заседании Высшего совета по реформам, вошел "Ұлттық рухани жаңғыру" или "Национальное духовное возрождение". Про основы духовной модернизации писал еще в 2017 году первый президент РК Нурсултан Назарбаев, но, считается, что у "возрождения" не было программного содержания и плана реализации на государственном уровне. На какую почву ляжет новый "Ұлттық рухани жаңғыру" и что за эти годы уже стало пониматься в стране как "духовное возрождение" – в материале на Ia-centr.ru.



Ab ovo или все с самого начала

После многих месяцев работы осенью 2021 г. министерства Казахстана отчитались по нацпроектам. Их еще с прошлого года ожидал от кабмина и ведомств, приписанных к президенту, глава государства Касым-Жомарт Токаев. В результате правительство формально продавило свои интересы, предоставив какие-то результаты своих работ сначала Высшему совету по реформам, потом и президенту Токаеву.



В настоящее время на интернет-странице премьер-министра РК Аскара Мамина доступны девять из десяти проектов. Перечень уже утвержден указом президента.



Однако в каком виде и в какие сроки появятся и будут утверждаться сами нацпроекты – не сообщается. При этом формат доступных данных проектов критически упрощен. Концептуального, описательного подхода нет, а есть принцип "что мы можем". И так было с Кисой Воробьяниновым, который в известном фильме, репетируя свою речь у пятигорского фонтана, говорил: "Ну, это я знаю".



Для документов по узким направлениям допущение такой небрежности простительно, но речь идет о национальной идеологии, которую, как справедливо подмечают в МИОР, сформулировали в 2017 году, но не сформировали и не оформили по сей день.



"Духовная модернизация" Казахстана:ситуативное или стратегическое решение?



С другой стороны, основы "духовной модернизации" были очерчены Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Так, в 2017 году вышла его статья о "модернизации сознания", а спустя полтора года сайт Акорды опубликовал идейное продолжение – "Семь граней Великой степи".



Дело в том, что терминология и дух самой статьи Назарбаева разошлись по разным мероприятиям госорганов, однако в концепцию так и не оформились.



Удивительно, но не имея концептуальной основы как таковой, чиновники умудрились развернуть такую бурную деятельность, что первоисточник в виде теоретической и идеологической базы им оказался не нужен. Креатив в центре и на местах достиг такой формы карго-культа, когда здание можно строить без фундамента, а заодно и пренебрежительно отзываться о самом источнике культа.



Отметим, что в первой статье Нурсултан Абишевич объявил о поэтапном переводе казахского языка на латиницу. И дошло до того, что и центральные, и местные органы по инерции внедряют латиницу, не имея утвержденного алфавита.



Критики могут предположить, что первая статья из этой дилогии имела, видимо, цель заложить мину в форме образовательной диверсии и попытаться выяснить, как отреагирует Казахстан и внешние игроки на латинизацию.



Вторая статья, по сути, предложила только слоган или месседж, который при хорошей дипломатии мог быть использован как "зонтик" для тюркских культур – священный "Қара шаңырақ".



Один из обозначенных приоритетов в первой статье – культ знаний. Действительно, информационная изоляция в виде смены алфавита для поголовно образованного населения должна стимулировать молодежь, население к самообразованию.



Вроде бы, программные на момент публикации обе статьи сегодня кажутся ситуативными, то есть играющими в русле внешней политики того текущего момента. Однако за это время ничего так и не было закреплено как государственная программа. При этом – реализация контролировалась Национальной комиссией по модернизации общественного сознания. Фактически все поручения этой комиссии выполнялись, она способствовала совершенствованию работы в данном направлении.



Вот такая игра с фантомом.



Их пример – другим наука



Посмотрим на идеологическое наполнение, которым центральная власть обеспечивает Казахстан в течение этих четырех лет.



В документе, подготовленном МИОР в 2019 году, описывается международный опыт "модернизации общественного сознания".



Так, авторы ссылаются на опыт Сингапура, где действует политика приобщения к искусству и национальной культуре, направленная на увеличение аудитории в 2 раза.



Идею "культа знаний", возможно, предполагают черпать из опыта Швейцарии, где две трети выпускников средней школы получают профессионально-техническое образование и более трети молодых людей имеют степень бакалавра.



Элементом человеческого капитала называют киберграмотность, которой в Сингапуре уделяется особое внимание со стороны государства. В качестве эталона для "модернизации сознания" выбрана Швеция, где наблюдается хороший опыт внедрения в практику школьников английского языка. По результатам исследований страна по уровню владения языком занимает третье место. В свою очередь, казахстанские авторы аналитического доклада ставят перед отечественными школьниками цель трехъязычия.



В поисках "культа знания", авторы сформулировали конструкт "знание-ориентированного общества, требующего развития и поддержки инноваций". Эта идея ссылается на концепт "Четвертой спирали", предложенный Э. Караянисом и Д. Кэмпбеллом (проф. Школы бизнеса, Школы международных отношений Университета Дж. Вашингтона). Модель говорит о том, что наряду с государством, бизнесом и гражданским обществом университеты должны стать системообразующим и преобразующим элементом в развитии местных сообществ.



Если в XIX веке его роль состояла в том, что он был обучающим, в XX веке – исследовательским университетом, то в XXI веке его роль в состоит том, чтобы быть университетом, создающим влияние (impact), вовлеченным в дела общества (engaged).



Также большой раздел посвящен опыту Финляндии в практике непрерывного образования.



В рамках популяризации образа ответственного гражданина авторы предлагают опираться на опыт США, где банки спонсируют обучение финансовой грамотности молодежи.



Что же касается критериев оценки самой модернизации, то предлагается, помимо внутренних и традиционных целевых показателей, опираться на международные оценочные инструменты. К примеру, PISA, который Всемирный банк много лет за госбюджетные деньги регулярно проводит в Казахстане.



"Полная модернизация общественного сознания возможна только через подключение институтов социализации страны, способствующих развитию человеческого капитала. Это организации образования, культуры, здравоохранения, институты гражданского общества, религиозные организации, трудовые коллективы и др.", – пишут авторы доклада.



То есть, цель сохраняется. Если раньше ориентиром был рейтинг стран ОЭСР или Всемирного экономического форума, то в таком сложном деле как модернизация сознания сограждан цель лучше размыть между десятками различных индексов – чтобы было, о чем отчитываться.



Под занавес доклад уходит зачем-то в размышления о блокчейне: "Для привлечения финансовых и иных ресурсов для поддержки проектов с массовым участием населения необходимо использовать такие инновации как блокчейн технологии, и на их основе создать платформу поддержки социальных проектов бизнес-сообществом с одновременным формированием системы лояльности для бизнеса. Принципы криптоэкономики позволяют создать избыток необходимых ресурсов в самом начале развития проекта. Для этого производится выпуск токенов проекта, можно сказать, баллов или монет, обращающихся по определенным правилам, для каждого проекта своим".

Все это и многое другое – стало уже базой для активной работы госорганов в центре и на местах. А поскольку системы как таковой нет, то хотелось бы верить, что на одном и том же месте не происходят созидание и разрушение с идеологической кашей в идейном наполнении.



Так, с 2017 года ведется работа по переходу на латинский алфавит. Потрачены человеческие и финансовые ресурсы. Но с тех пор концепция подхода к проблеме менялась несколько раз, работы сворачивались, а потом разворачивались вновь.



Новый нацпроект



Нацпроект, который, как заявлено, отличается от программы-фантома, уже наполнен содержанием. Исходя из программных статей Елбасы Назарбаева, идеологи "Рухани" говорят о том, что целью модернизации сознания является "создание единой Нации сильных и ответственных людей".



Причем, судя по отчетам за прошедший период, содержание обеспечивается года четыре. И разработчики прежнего "Рухани" уже запланировали оценку целевых индикаторов на период 2023-2032 годы.



Что касается нового нацпроекта, то его стратегией пока только называют. Хотя стоимость вполне грандиозная – 119 млрд тенге ($279 млн) на пять лет – начиная с текущего года. И это поразительно – проект еще вроде бы не был одобрен, год заканчивается, но его стоимость в 2021 году – 27,8 млрд. ($65 млн).



С другой стороны, есть показательный результат работы. За три года в краеведческий проект "Туған жер" привлечено более 274 млрд тенге ($ 643 млн) средств меценатов по всем регионам страны. Правда, страдает реализация, как отмечают в НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру"".



Вячеслав Щекунских

26.10.21 Источник - Ia-centr.ru

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