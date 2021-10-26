В Мангистаумунайгазе сменился генеральный директор Вместо Лю Цзиньчэна назначен Даулетжан Хасанов

08:34 27.10.2021

В Мангистаумунайгазе сменился генеральный директор -



Решением совета директоров АО "Мангистаумунайгаз" генеральным директором компании назначен Даулетжан Хасанов. Нового руководителя коллективу представил заместитель председателя правления национальной компании "КазМунайГаз" Жакып Марабаев, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



Жакып Марабаев отметил, что за последние три года компания, несмотря на влияние внешних неблагоприятных факторов, продолжила поступательное развитие, обеспечив исполнение основных производственных показателей.



"Например, в прошлом году был перевыполнен план добычи, который составил 5,9 млн тонн нефти. Также прежним руководством АО "Мангистаумунайгаз" была проведена большая работа по борьбе с распространением COVID-19 и по обеспечению должного уровня вакцинации среди работников компании, позволяющего сформировать коллективный иммунитет. Перед новым руководством стоят не менее масштабные задачи, необходимо обеспечить дальнейшее достижение плановых показателей добычи нефти и газа, повысить эффективность компании, а также обеспечить оптимальные условия труда всем работникам АО "Мангистаумунайгаз", - говорится в сообщении компании.



Отметим, что в соответствии с положениями Соглашения акционеров АО "Мангистаумунайгаз" предусмотрено чередование права назначения руководителей высшего звена и руководителей подразделений с периодичностью раз в 3 года. Прежний генеральный директор Лю Цзиньчэн работал с ноября 2018 года.



Хасанов Даулетжан Кенесович родился 21 октября 1971 года. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности "Экономист" и Атырауский институт нефти и газа по специальности "Горный инженер". Трудовую деятельность начал в качестве бухгалтера. В группе компаний "КазМунайГаз" работает более 20 лет. В разные годы занимал ответственные руководящие посты на предприятиях АО "Эмбамунайгаз", АО "Озенмунайгаз", ТОО "СП "Казгермунай", АО "Каражанбасмунай". До назначения в АО "Мангистаумунайгаз" занимал должность директора Департамента добычи нефти и газа АО НК "КазМунайГаз".