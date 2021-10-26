 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.10.2021
12:54  Фески отброшены: Эрдоган сцепился с Западом всерьез, - М.Магид
11:44  Экс-пресс-секретут президента Жээнбекова возглавил информ-политику кыр-преза Жапарова
11:16  Цены перегреты. В Китае острый дефицит кокса, - "Къ"
11:11  Пиар на балалайках. Дарига Назарбаева подарила каз-детишкам 160 домбр
11:03  КырТаможню возглавил потомственный мошенник Бакиев-Кубанычбеков. Проще сразу - в тюрьму
10:52  Как в песок... Таджикистан снова ищет денег на дострой Рогунской ГЭС
10:03  Отныне у президента Узбекистана будут официальные символы - знак и штандарт

10:02  Ярлык получен. ГосДеп США одобрил выборы УзбПрезидента
09:30  Почему фашисты смогли захватить власть, находясь в меньшинстве, - Тимур Шерзад
09:24  КырГКНБ: Задержаны действующий и бывший замминистра сельского хозяйства Марсбек уулу Илич и Амангелди Исаев
08:58  Жертва мезальянса. Из Японской императорской фамилии исключили принцессу Мако
08:53  Реформы, исламисты, энергокризис. Чего еще ждут избиратели от победителя Мирзиеева? - Б.Панниер
08:49  Миграционную политику РФ свели к деньгам, - Е.Трифонова
08:45  Алармистские сценарии будущего. Ч. 1. Эвакуация, - Владимир Семенко
08:34  В Мангистаумунайгазе сменился генеральный директор Вместо Лю Цзиньчэна назначен Даулетжан Хасанов
00:38  Старая-новая "Рухани жангыру": как идет духовная модернизация в Казахстане, - В.Щекунских
00:34  Эрдоган завершил один громкий конфликт и начал новый, - Г.Петров
00:26  Шейхи травят принцев. В саудовских интригах применили "российский яд", - "НГ"
Вторник, 26.10.2021
23:31  Умер 13-й президент Южной Кореи генерал Ро Дэ У
22:59  УкрАрмия начала применять турецкие беспилотники Bayraktar в Донбассе
20:05  КырСпикеру Мамытову не дали зарегистрироваться кандидатом в депутаты. Проспал сроки
19:51  КазХоккейКлуб "Барыс" тратит на зарплаты почти 3 миллиарда тенге. Оно того стоит?
18:31  Помимо щенка и лошадки Аркадаг наградил Каз-2-преза орденом "Bitaraplyk"
18:27  Суданный день. Нищета и родо-племенная рознь развалили страну, - М.Беленькая
18:17  США могут оставить Персидский залив без оружия, - И.Субботин
18:11  Китай объявил о грядущем дефиците редких металлов, - "НГ"
17:24  Не прошло и полгода. Уволено разом все руководство КыргызТаможни
17:17  В КирПравительстве восстановили ранее разогнанное ввиду ненужности Минцифры. Министр прежний - киндер-обормот Догоев
14:49  Суд Амстердама признал крымское "скифское золото" собственностью Украины
14:45  Финт ушами. Эрдоган отменил высылку западных послов
14:39  Умер казахский академик-филолог Серик Кирабаев
12:38  Дряхлый монстр НАТО, - И.Титов
12:32  Чем будут заниматься китайские космонавты в ходе трехмесячной экспедиции?
12:29  Враг не дремлет. Шпионские страсти в Поднебесной, - К.Батанов
10:40  Афган-трип. Лавровско-талибские мирные загогулины, - А.Латов
10:29  Жапар-хан переподчинил себе 40 кыргызских беков/акимов
10:15  Соучредился "Высший совет национального сопротивления Афганистана": Дустум, Нур, Кануни, Мохакик, Саяф...
10:12  Простые выборы, сложный срок. Чего ждать от Узбекистана в ближайшие пять лет, - Темур Умаров
10:08  Олигархия - против капитализма? Бардак в "кремлевских" головах, - Ю.Болдырев
09:49  Задержанный в Турции туркменский активист Ахмет Рахманов объявил голодовку
09:47  "Нам пришлось продать дочь": массовый голод в Афганистане, - "РО"
09:26  Аркадаг подарил ПолЕлбасы коника и щеночка
08:32  Черный господин из США инспектирует американские протектораты в Европе, - С.Князев
08:23  Встали в стройку: Россию захлестнет новая волна миграции из ЦА, - "Известия"
08:17  Армения потеряла смысл существования, - Евгений Крутиков
08:14  Байден может уйти до срока – кто вместо него? - Дм.Минин
00:34  Узбекский улов: кого граждане выбрали президентом страны, - М.Ходыкин
00:31  Новая глобализация. Китай и Азия побеждают, - А. дель Валле
00:30  Турция в сером списке: финансирование терроризма
00:29  Падение дуумвирата: из-за чего в Судане произошел переворот
00:21  В Москве вышла книга Павла Аптекаря "Красное Солнце. Секретные восточные походы РККА".
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
В Мангистаумунайгазе сменился генеральный директор Вместо Лю Цзиньчэна назначен Даулетжан Хасанов
08:34 27.10.2021

В Мангистаумунайгазе сменился генеральный директор -

Решением совета директоров АО "Мангистаумунайгаз" генеральным директором компании назначен Даулетжан Хасанов. Нового руководителя коллективу представил заместитель председателя правления национальной компании "КазМунайГаз" Жакып Марабаев, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Жакып Марабаев отметил, что за последние три года компания, несмотря на влияние внешних неблагоприятных факторов, продолжила поступательное развитие, обеспечив исполнение основных производственных показателей.

"Например, в прошлом году был перевыполнен план добычи, который составил 5,9 млн тонн нефти. Также прежним руководством АО "Мангистаумунайгаз" была проведена большая работа по борьбе с распространением COVID-19 и по обеспечению должного уровня вакцинации среди работников компании, позволяющего сформировать коллективный иммунитет. Перед новым руководством стоят не менее масштабные задачи, необходимо обеспечить дальнейшее достижение плановых показателей добычи нефти и газа, повысить эффективность компании, а также обеспечить оптимальные условия труда всем работникам АО "Мангистаумунайгаз", - говорится в сообщении компании.

Отметим, что в соответствии с положениями Соглашения акционеров АО "Мангистаумунайгаз" предусмотрено чередование права назначения руководителей высшего звена и руководителей подразделений с периодичностью раз в 3 года. Прежний генеральный директор Лю Цзиньчэн работал с ноября 2018 года.

Хасанов Даулетжан Кенесович родился 21 октября 1971 года. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности "Экономист" и Атырауский институт нефти и газа по специальности "Горный инженер". Трудовую деятельность начал в качестве бухгалтера. В группе компаний "КазМунайГаз" работает более 20 лет. В разные годы занимал ответственные руководящие посты на предприятиях АО "Эмбамунайгаз", АО "Озенмунайгаз", ТОО "СП "Казгермунай", АО "Каражанбасмунай". До назначения в АО "Мангистаумунайгаз" занимал должность директора Департамента добычи нефти и газа АО НК "КазМунайГаз".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Kapital.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635312840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят законопроект по совершенствованию системы госуправления
- А. Мамин обсудил с заместителем Премьер-Министра Венгрии М. Варгой перспективы расширения сотрудничества двух стран
- О повышении базовой ставки до 9,75%
- Хорошего врача найти трудно: Ашимбаев раскритиковал казахстанских медиков
- В Мажилисе обсудили вопросы улучшения процессов оказания государственных услуг
- Трудное детство в Туркестане
- Бауыржан Байбек проверил исполнение предвыборных обещаний в Алматинской области
- Е. Тугжанов провел совещание по вопросам развития науки
- За счет реализации национального проекта "Жасыл Қазақстан" будет создано порядка 60 тысяч рабочих мест
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  