Алармистские сценарии будущего. Ч. 1. Эвакуация, - Владимир Семенко

08:45 27.10.2021 Алармистские сценарии будущего

Статья первая. Эвакуация

Владимир Семенко



Общепризнано, в том числе и в экспертном сообществе, что в современном мире происходят глобальные изменения, по сути, революционного характера. Они настолько существенны и очевидным образом не несут для большинства населения Земли ничего хорошего, что многие воспринимают их в апокалиптических тонах. Но даже те, кто отнюдь не склонен к мистике и религиозности, порой выстраивают достаточно алармистские сценарии, полные не вполне обоснованных преувеличений. Ситуация осложняется тем, что сегодня реальность порой превосходит самые мрачные предположения и фантазии недавнего прошлого, что усиливает "всепропальные" настроения. Иногда бывает непросто отделить серьезный прогноз, основанный на трезвом духовном взгляде и научно-аналитическом постижении реальности, от наукообрáзной и, так сказать, "аналитическо"-óбразной фантазии, апеллирующей к фобиям и страхам, а не к точно доказанным фактам и их адекватному постижению.



Приведем буквально напрашивающийся пример. Бесспорный факт заключается в том, что массовая принудительная вакцинация в подавляющем большинстве стран мира носит совершенно беспрецедентный характер. Фактом является и то, что, несмотря на жесткое давление со стороны властей своих стран и не всегда и не во всем прозрачных международных структур, все больше ведущих медицинских авторитетов выступает решительно против такого подхода к противодействию пресловутому COVID-19, прямо заявляя о том, что то, что называют вакцинами, в действительности таковыми не является и само по себе содержит угрозу здоровью. Также, на наш взгляд, достаточно бесспорно, что COVID-19 и сопутствующая ему "вакцинация" - не что иное, как составляющие глобального плана мировой закулисы по фундаментальному переформатированию современного мира, плана, далеко выходящего за пределы медицины.



Объясняя все это массовому читателю, серьезные аналитики сталкиваются со стороны т.н. "элит" с бессовестным шельмованием и целенаправленным замалчиванием их позиции вкупе с упорными попытками ее маргинализации.



На этом фоне неудивительно появление таких по виду научно-аналитических, а на самом деле художественно-беллетристических сценариев, как, например, "эвакуация". Данный сюжет изложен, в частности, православным писателем, библиографом и редактором Вячеславом Манягиным в статье "Что нас ждет в ближайшие месяцы", являющейся ярким примером смешения научно-аналитического и художественно-беллетристического жанра.



Мы далеки от утверждения, что все, что изложено в данной статье, относится к области домыслов и фантазий. Отнюдь нет. Если бы это было так, то об этом не стоило бы и говорить. Поначалу автор опирается на целый ряд бесспорных фактов. Среди них, например, выступление В.В. Жириновского, призвавшего к жестким репрессиям против "антипрививочников"; предложения о внесении изменений в федеральные законы "О полиции" и "О психиатрической помощи"; требование ввести уголовную ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям (первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров) и т.д. Далее писатель высказывает твердую уверенность в том, что данные предложения обязательно будут приняты новым составом Госдумы.



Итак, каков же "прогноз" писателя и библиографа В. Манягина? Учитывая наш формат, излагаем предельно кратко.



По его мнению, в уже начавшемся октябре произойдут "точечные репрессии" против наиболее активных "ковид-диссидентов", а в ноябре будет произведена хакерская атака на системы жизнеобеспечения крупных городов России. В результате коллапса с газо-, водо- и электроснабежением люди, замерзающие и голодающие в каменных многоквартирных домах, сами захотят эвакуироваться, как только им предоставится такая возможность. Обосновывая такой ход событий, писатель ссылается, в частности, на принятый в первом чтении еще старым составом Госдумы законопроект о принудительной эвакуации жителей того или иного региона в случае, если "создается угроза" чрезвычайной ситуации. Применив этот закон, российские власти, по мнению В.Манягина, сумеют в предельно короткий срок переместить 40 – 50 млн. человек, живущих в Москве и других крупных городах России, в специальные фильтрационные лагеря, в которых, во-первых, осуществят массовую вакцинацию тех, кто еще не вакцинирован и изъявит согласие на это в условиях "эвакуации", а, во-вторых, своего рода отделение "овец от козлищ", то есть выявление тех, кто решительно откажется от вакцинации по медицинским или каким-то другим (в том числе религиозным) соображениям. Если согласившиеся "быть уколотыми" в скором времени будут отпущены, то убежденные отказники будут помещены в специальные ковид-лагеря, где им мало не покажется. При этом наиболее активных "ковид-диссидентов", то есть тех, кто агитирует в информационном пространстве против массовой принудительной вакцинации, ждут тюрьмы и психбольницы. Что касается сроков, то для "точечных репрессий" против "ковид-диссидентов" автор отводит октябрь, когда новый состав Думы, по его мнению, непременно примет во втором и третьем чтении вышеупомянутые законопроекты (половина месяца уже позади и никаких репрессий такого рода, как видим, пока нет), а для "эвакуации" – ноябрь.



Далее автор ссылается на некие "учения по кибербезопасности", прошедшие 9-10 июля 2021 года в центре киберзащиты "Сбера", в которых участвовали 200 организаций из 48 государств при поддержке центра кибербезопасности ВЭФ. Целью этих учений было провозглашено "противодействие глобальным хакерским атакам". После этого писатель приводит высказывание небезызвестного Клауса Шваба, главного автора плана "глобальной перезагрузки", об опасности возможных хакерских атак на системы жизнеобеспечения крупных городов. Из всего изложенного автор делает вывод, что такой сценарий развития событий непременно будет реализован. А после того, как в результате хакерских атак российская вертикаль власти окончательно потеряет контроль над страной и здесь наступит полный хаос (который вполне возможен и в других странах, но все же "главная роль принадлежит России"), тогда, по мнению писателя, возможна и оккупация нашей страны войсками НАТО, наряду с передачей власти от "не справившихся" национальных правительств к неким транснациональным структурам во главе, естественно, с банками. Сами же российские элитарии скорее всего "свалят на Запад к своим капиталам".



Попробуем спокойно разобраться в предполагаемом сценарии и его противоречиях.



Во-первых, не очень понятно главное, то есть субъект действия. Как следует из итоговых выводов автора, если проект будет реализован, то действующая политическая элита России свою власть потеряет. Предполагать, что российские элитарии будут сознательно способствовать обрушению своей власти ради того, чтобы в итоге "свалить на Запад к своим капиталам", могут только очень странные люди, далекие не то чтобы от аналитического мышления, но даже и от элементарного здравого смысла. Поскольку, в случае обрушения российского государства вывезенные на Запад капиталы будут непременно "обнулены" под любым удобным предлогом. Как можно этого не понимать?



Если бы автор сказал, что российская элита (как, впрочем, и мировая) неоднородна, что внутри нее идет борьба, что сценарий полной сдачи Западу – достояние лишь радикально-либеральных групп, в этом смысле противостоящих другим элитно-клановым группировкам из окружения Путина – это выглядело бы более достоверно. Но наш автор далек от столь сложного взгляда на мир. Он вряд ли адекватно ориентируется в теории элит, будучи ярчайшим представителем ее противоположности – теории заговора. Отличие здесь, если сказать кратко, заключается в том, что теория заговора видит лишь один заговор, управляемый из единого центра, и к деятельности и контролю этого центра сводит все многообразие событий мировой истории, в то время как теория элит, не отрицая наличия в истории заговоров (то есть, иными словами, закрытых проектов), говорит, что таковых несколько, и между ними происходит сложная борьба, не исключающая, разумеется, возможности переговоров, перемирий и союзов.



Далее, в предлагаемом сценарии наличествуют немалые сложности, так сказать, технического плана.



Мы знаем, что в конце правления Сталина (по данным на 1 января 1953 года) все население ГУЛАГа составляло, по самым скромным подсчетам (В.Н. Земсков) примерно 2 500 000 человек, а, по самым "нескромным" (В.А. Чаликова) – около 12 000 000. Полного единства среди исследователей здесь до сих пор нет, тем более, что не все архивы на сегодняшний день открыты. На наш взгляд, истина, как всегда, лежит где-то посредине. В любом случае приходится говорить о нескольких миллионах (то есть больше одного, но скорее всего, меньше десяти). При этом ГУЛАГ представлял собой колоссальную, широко разветвленную систему (которую А.И. Солженицын сравнил с архипелагом), по сути, своего рода – государство в государстве, имевшее свою инфраструктуру, в том числе колоссальные территории с различной недвижимостью, логистику, кадры и т.д. Главное управление лагерей объединяло 53 лагерных управления с тысячами отделений и пунктов, а также 425 колоний и 2000 спецкомендатур. При этом все упомянутые миллионы были перемещены в места заключения не в одночасье, а в течение ряда лет и постепенно заменялись другими по мере вымирания или освобождения прежних. Если бы транспортной системе СССР того времени пришлось в течение месяца – двух переместить их, то в стране очевидным образом наступил бы транспортный коллапс. Конечно, могут возразить, что Манягин в конечном счете ведь и говорит о коллапсе, но ведь при этом же он утверждает, что 40 или 50 млн. человек сегодня будут перемещены, подвергнуты фильтрации и вакцинированы в течение примерно такого предельно короткого времени!



Если обратиться к современным данным, то необходимо отметить, что, конечно, например, официальная статистика РЖД, на первый взгляд, впечатляет: лишь за 2019 год поездами дальнего следования (то есть за исключением пригородного сообщения) было перевезено 116,5 млн. пассажиров. Нетрудно посчитать, что за месяц поездами дальнего следования РЖД может перевезти где-то в районе 9, 7 млн. чел., то есть в четыре – пять раз меньше той цифры, которая фигурирует в "прогнозе" Манягина, и при этом все другое железнодорожное пассажирское сообщение должно быть остановлено. А это означает "остановку" и всей экономики, поскольку в условиях российских расстояний транспортная составляющая во многих отраслях является поистине ключевой. То есть, опять-таки, по мнению нашего автора, российские власти будут таким образом сознательно гробить собственное государство только ради того, чтобы угодить Клаусу Швабу и стоящим за его спиной закулисным силам.



Эти десятки миллионов (то есть число людей, на порядок превышающее население ГУЛАГа в момент его "расцвета") нужно будет не только перевозить, но и худо-бедно кормить, где-то разместить и, наконец, привлечь достаточное количество врачей и младшего медицинского персонала для их "вакцинации" и другого медицинского обслуживания.



Что касается количества врачей в лагерях ГУЛАГа, то, по данным на 1944 год (их приводит Нахапетов в своей книге "Очерки истории санитарной службы ГУЛАГа"), в санчастях лагерей и тюрем на территории СССР работали 1 965 вольнонаемных врачей и 1 800 врачей-заключенных, то есть почти 4 000. Если ориентироваться на эти нормы, то для медицинского обслуживания сегодняшних 40 миллионов нужно будет уже как минимум 40 000 врачей, притом, что хотя их общая численность в современной России, по данным на 2019 год, и составляет 714 100 человек (причем это врачи всех специальностей, разбросанные по всей огромной территории России), уже сейчас министр здравоохранения Михаил Мурашко призывает врачей-пенсионеров вернуться на работу ввиду нехватки кадров в условиях т.н. "пандемии"!



Сам автор справедливо замечает, что для 40 000 000 человек никаких лагерей не хватит. А ведь есть еще столько же, живущих в малых городах России, с которыми непонятно что делать. Однако дальше он неожиданно замечает, что лагерей не хватит для этих миллионов, если иметь в виду их постоянное размещение, и переходит к теме "фильтрации". Эта фильтрация, по его словам, "начнется сразу по размещению многомиллионных толп в местах временной дислокации, которыми могут быть как палаточные лагеря, возведенные за городом, так и любые другие легко контролируемые силовиками объекты. Именно здесь, скорее всего, произойдет фильтрация с помощью вакцинации".



Здесь совсем неясно вообще все. Во-первых, палаточные лагеря в ноябре по определению не годятся. Во-вторых, какие это "объекты", в которые поместятся все эти миллионы, "контролируются силовиками"? Казармы, как понятно, заняты солдатами. Какие другие "объекты" "контролируются силовиками", автор не поясняет. Понятно, что его тезис насчет "фильтрации" вступает в явное противоречие с предыдущей констатацией того, что такое количество людей в лагерях не разместишь. Пресловутые "ковид-лагеря" рассчитаны отнюдь не на миллионы.



Необходимо упомянуть о том, что в последнее время в сети распространяется информация о каких-то гигантских стройках новых лагерей в Сибири и расконсервации старых. Однако при внимательно рассмотрении она не вызывает доверия, представляя собой просто набор непроверенных и плохо сфабрикованных сплетен. Если речь идет о таких гигантских стройках, то они должны оставлять какие-то другие "следы", помимо рассказов о том, что чей-то "дядя" возил туда некие стройматериалы. Например, они не могут быть не зафиксированы спутниковой разведкой других государств, у которых такие возможности есть, прежде всего США и Китая. А в таких случаях, как показывает опыт, "сливы" неизбежны. Естественно, что подобного рода информация (если она реальна), попав в распоряжение заинтересованных лиц, непременно была бы использована для очередной порции пропаганды на тему "кровавого гэбистского режима Путина" и т.п. (в этой теме некоторые профессиональные "ревнители" очень даже совпадают с либералами), и распространялась бы на более респектабельных информационных ресурсах, чем сайт "Москва Третий Рим" и ему подобные. Однако ничего подобного в данный момент нет. Есть только сетевой "шум".



А какими силами эти миллионы придется охранять? По официальным данным, общая численность войск Росгвардии на сегодня составляет 430 000 человек.



Численность же войск НКВД, за вычетом пограничников (то есть только внутренние войска) в конце сталинского правления составляла 173 900 человек. Это при нескольких миллионах заключенных, которых охраняли опытные надзиратели. Понятно, что для того, чтобы держать в повиновении десятки миллионов, войск понадобится не в несколько раз, а на порядок больше! Кстати, напомним автору, что самые крупные восстания в лагерях того времени, например, в Норильске и вокруг него, подавлялись с применением танков и авиации!



И, наконец, последнее касательно фактической части. Сталинская система власти была не в пример жестче нынешней, поскольку держалась на страхе репрессий. Чиновник того времени выполнял приказ вождя, прекрасно понимая, что "в случае чего" его в лучшем случае может ждать тот же лагерь, а то и расстрел. Сегодняшняя система выстроена не на государственном терроре, а на "распиле". Другого стимула к добросовестной работе, кроме возможности "попилить бюджет", у сегодняшнего чиновника нет. Сравнительно недавно нам уже пришлось более подробно разбирать данный сюжет. Путин, соблюдающий баланс между элитно-клановыми группировками, принципиальным образом отличается от Сталина, бывшего (да и то не такое уж долгое время) полновластным хозяином страны, которого все боялись. Система эта вовсе не рассчитана на действия в условиях чрезвычайных, в условиях мобилизации, и крайне сомнительно, что нынешние элитарии со всей своей обслугой на такие действия в принципе способны. Ну и? Как быть со всем этим? Или художественная фантазия преодолеет все?



В заключение следует сказать несколько слов на тему принципиальную, то есть о, так сказать, глубинном, метафизическом понимании истории, рождающем тем или иные схемы, сценарии и прогнозы.



В непоколебимой уверенности, что злые планы мировой закулисы абсолютно не отменимы, очевидным образом проявляется принципиальная методологическая ошибка автора, можно сказать, историософского характера. Если про какое-то еще не совершившееся, но предполагаемое в будущем событие мы говорим, что оно непременно произойдет, и при этом сами выражаем к нему крайне негативное отношение, это автоматически означает, что мы воспринимаем данное событие как предопределенное для нас, независимое от нашей воли. Следовательно, мы самих себя при этом заведомо исключаем из истории, полагая, что любые наши действия по противодействию тому, чего мы опасаемся, бесполезны. Это и есть психология "всепропальства", осознание истории как совершенно независимой от нас. Вывод здесь вполне понятен: наш заведомый и осознанный выход из истории. А это, как ни крути, является все же, пусть косвенным, но согласием с теми злыми силами, которые нам так не нравятся. Духовно нетрезвая позиция, к сожалению, характерная для известной части нашей современной православной общественности.



Христианский же взгляд предполагает совсем другой подход, выраженный хотя бы в известной пословице "Помирать собирайся, а рожь сей". То есть, при всей кажущейся безнадежности ситуации, мы должны сделать все, чтобы предотвратить негативный вариант развития событий, до последнего оставаясь активными и сознательными участниками исторического процесса, отстаивая высшую, христианскую правду. В истории было немало событий, когда даже несколько таких пассионариев, веривших в успех своей, казалось бы, безнадежной борьбы, кардинально меняли ее, по мнению многих, предопределенный ход.



С сожалением приходится констатировать, что разобранная выше схема, изначально основываясь на фактах, в конечном счете являет собой пример явной духовной нетрезвости, когда собственно анализ подчиняется всякого рода эмоциям, фобиям и комплексам. Сегодняшняя реальность, алармистская сама по себе, конечно, способствует этому. Однако необходимость духовной трезвости, без которой немыслимо Православие, никто не отменял.



22 окт 21 Источник - telegra.ph

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