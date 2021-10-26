Миграционную политику РФ свели к деньгам, - Е.Трифонова

08:49 27.10.2021 Показательные выступления силовиков не остановят роста негатива к приезжим

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Нелегальных гастарбайтеров полиция обнаруживает постоянно и повсеместно. Фото агентства городских новостей "Москва"

Среди тревожных для россиян тем фигурирует межнациональная, что в основном связано с обилием гастарбайтеров. По мнению экспертов, бытовые конфликты между местными и приезжими могут политизироваться, если не масштабироваться до националистических протестов. А власти не уделяют ситуации должного внимания, сведя миграционную политику к финансовой стороне. Граждан успокаивают показами эпизодов борьбы с нелегалами, но рабочую силу в страну завозят.



Московское бюро по правам человека (МБПЧ) в очередном докладе подтвердило прогноз о нелинейной динамике ксенофобских настроений среди россиян и соответствующих им проявлений на практике. Сейчас позитивные тенденции сменяются негативными: с начала этого года эксперты фиксируют рост происшествий по ксенофобским мотивам.



При этом "все чаще противостоящими сторонами выступают не только местные жители – граждане РФ и приезжие, но и представители разных мигрантских диаспор". В определенной мере это "следствие самоуспокоенности и властей, и общества, правоохранительной системы", говорится в докладе.



МБПЧ считает актуальной проблемой "бытовую ксенофобию", когда местное население винит в тяготах жизни приезжих. И это "не менее опасно для общества, чем случаи вандализма или массовых драк". При этом нередко эти инциденты уже пытаются политизировать. Когда общество в целом устало от "ковидной повестки", а пандемия обострила множество проблем, в том числе экономических, это способствует росту "социальной и национальной нетерпимости". И действительно, согласно разным соцопросам, примерно четверть респондентов уже заявляют о негативном отношении к мигрантам. И пока оно будет только усиливаться – возможно, до протестной активности, связанной "как с местными проблемами, так и повесткой дня общенационального характера". "Возможности для инструментального использования подобных настроений в процессе общественной активизации присутствуют", – констатировали в МБПЧ.



Как пояснил "НГ" директор МБПЧ Александр Брод, рост нетерпимости обусловлен не только ухудшением уровня жизни населения, но так до конца и не отрегулированной миграционной политикой, а также постоянно муссируемой среди властей идеей поиска врагов, то есть подогревом изоляционистских настроений. Вместе с тем реализация межнациональной политики по-прежнему сводится либо к силовому реагированию на различные инциденты постфактум, либо "к праздничным декларативным посиделкам". Не используются в полной мере механизмы просвещения, раннего предупреждения конфликтов. И вообще "в силу негативного отношения населения к властным институтам тем все сложнее выполнять роль арбитра, да они особо и не хотят этим заниматься".



При этом МБПЧ отмечает, что 1 октября истек мораторий на преследования за миграционные нарушения. Иностранцы, не успевшие получить правовой статус, должны или сами выехать за пределы РФ, или их будут выдворять. Судя по всему, такие процедуры приведут к немалому числу коллизий и, вероятно, станут основой "для разнонаправленных ксенофобских спекуляций". Руководитель проекта "Право на родину" Форума переселенческих организаций Евгений Бобров напомнил "НГ" о явном противоречии в действиях властей: обязывая мигрантов продлевать документы, в МВД одновременно утверждают, что из-за ковида не могут принимать всех желающих. И уже очевидно, что с ухудшением эпидемиологической ситуации доступ к госуслугам будет ограничен еще сильнее. Поэтому Бобров допустил, что МВД все же либо восстановит прежний льготный режим для гастарбайтеров, либо придумает иные меры, чтобы не все не легализовавшиеся вовремя мигранты оказались "под катком выдворения".



По мнению члена Московской Хельсинкской группы Ильи Шаблинского, к написанному в докладе МБПЧ нужно отнестись серьезно, "пусть цифры пока вроде бы и не пугают". Проблема в том, что государству, то есть и региональным, и федеральным властям, сейчас точно не до этого: "Совсем недавно они признавали, что для работы, скажем, на стройках не обойтись без гастарбайтеров. Но как разрешить это противоречие: с одной стороны, есть признаки роста ксенофобских настроений, с другой – не хватает дешевой рабочей силы". По словам Шаблинского, "все жесткие критики власти, начиная с Навального, устранены, но сами проблемы, на которые указывали эти критики, никуда не делись, а только, пожалуй, усугубляются".



Как пояснил "НГ" доцент кафедры политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС Михаил Бурда – бывший сотрудник Федеральной миграционной службы, вопрос о проявлениях национализма в российском обществе сейчас не такой уже и острый. "Правые организации в настоящее время не консолидированы, не многочисленны и не являются существенной политической силой, которой они себя позиционировали в начале 2000-х". В основе фиксируемых межнациональных инцидентов в подавляющем большинстве случаев лежат бытовые конфликты между местными и приезжими либо между различными группами мигрантов, занимающимися экономическим переделом различных сфер – такси, стройки и т.д. Политизированные события, например, по мотивам конфликта в Нагорном Карабахе, скорее исключение, говорит эксперт.



В Россию в основном едет неквалифицированная рабочая сила, из сельских районов, люди с абсолютно другим культурным кодом, менталитетом, привычками и традициями. И прежде всего отсутствие внятной госполитики в области адаптации и интеграции таких мигрантов в общество порождает конфликты на уровне "свой–чужой". "Это проблема не мигрантов и местных, это проблема упущения государственного регулирования данной сферы. До сих пор не принят соответствующий закон – что такое интеграция и адаптация с правовой точки зрения, кто это должен делать, какие полномочия, функции, кто в ответе", – заметил эксперт. А еще причиной бытовых конфликтов является коррупционный фактор, когда диаспоры, находя склонных к коррупции чиновников, особенно на муниципальном уровне, "решают" определенные проблемы, что вызывает негативную реакцию местных жителей, на аналогичные проблемы которых чиновники закрывают глаза.



"Отсюда и общественное восприятие этих процессов, когда социология фиксирует рост недовольства. И мы говорим об обеспечении национальной безопасности, необходимости регулирования миграционных потоков, востребованной миграции, выстраивании межнациональных отношений, а с другой стороны, амнистируем 300 тыс. нарушителей миграционного законодательства", – указал Бурда на незначительное присутствие государственного подхода к решению проблем ксенофобии, мигрантофобии. "Прогнозируя дальнейшее развитие ситуации, мне видится сохранение текущего подхода", – заявил собеседник "НГ". То есть государство будет и дальше смотреть на причины появления межнациональных конфликтов сквозь бытовую призму или, как часто говорят, "внезапно возникших неприязненных отношений". Поскольку "акцентирование внимания на межэтнической составляющей потребует ответа на обязательный вопрос, а как мы дошли до жизни такой, что все это время делали в этом направлении органы власти, многочисленные общественники, где результат их работы".



По мнению председателя движения "Гражданская солидарность" Георгия Федорова, россиян возмущает не само наличие гастарбайтеров из стран бывшего СССР, а "циничная государственная политика на рынке труда". "Что происходит? Граждан России осознанно и последовательно "замещают" представителями Центральной Азии. Уже очевидно, что речь идет не о глупости или запредельной алчности, а о четких действиях, направленных против большей части населения нашей страны", – считает он. Власти, по его словам, не просто закрывают глаза на чудовищный демпинг по зарплатам за счет привлечения низкоквалифицированных работников, а уже активно "зачищают" российские кадры: "С рынка труда повсеместно вышвыриваются граждане среднего возраста, за исключением узкой прослойки кастовой элиты и их ближайших прислужников. Особенно это касается квалифицированных руководителей – их заменяют на молодежь с небольшим опытом или вовсе без такового. Нередко даже без профильного образования – лишь бы "свой" или из "правильной" партии". "Понятно, что юным управленцам надо подбирать команды и массовых исполнителей. В команды попадают приятели и партнерши по досугу, а работников приходится замещать гастарбайтерами. Со "старичками" среднего возраста молодым управленцам некомфортно, да и небезопасно – настоящие профессионалы сразу увидят масштабы их некомпетентности. Так что трудовые просторы для выходцев из Центральной Азии продолжают расчищаться", – заявил "НГ" Федоров. Он объяснил, что опытные кадры нынешней власти не просто не нужны, они крайне вредны: "У них есть настоящее образование, совесть и понимание того, что такое справедливость, права граждан и подлинные интересы страны. Они уже выстраивают горизонтальные связи и точечно оказывают сопротивление произволу властей". Именно поэтому сейчас их масштабно и меняют на приезжих. При этом, предупредил Федоров, надо понимать, что наступит момент, когда гастарбайтеры освоятся в России, увеличат свою численность – и тоже начнут "качать права, а в дальнейшем, вероятно, даже поднимать вопросы о наделении их правом вхождения во власть". Источник - ng.ru

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