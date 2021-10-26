 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жертва мезальянса. Из Японской императорской фамилии исключили принцессу Мако
08:58 27.10.2021

26 октября 2021,
Принцессуальные сложности: с кем рассталась семья императора Японии
И грозит ли стране кризис монархии
Наталия Портякова

Японская императорская семья на этой неделе потеряла одного своего члена - принцесса Мако вышла замуж за простолюдина Кэя Комуро, став таким образом рядовой гражданкой страны. Впрочем, пребывание на родине продлится недолго - вскоре молодожены планируют переехать в США. Бракосочетание, прошедшее вопреки традициям без пышных церемоний, ставит точку в истории трехлетнего общественного давления на принцессу из-за финансовых проблем семьи ее избранника, в связи с чем Мако даже заработала посттравматическое стрессовое расстройство. Вместе с тем уход принцессы открывает по новой общественные дискуссии о надвигающемся кризисе престолонаследия в старейшей монархии мира.

Нет повести печальнее на свете
В сентябре 2017 года, когда дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито объявила о планах обручиться со своим однокурсником по Международному христианскому университету в Токио Кэем Комуро, Япония ликовала. Но уже в феврале следующего года общественные настроения резко поменялись. Агентство императорского двора, курирующее дела монаршей семьи Японии, заявило, что свадьба будет отложена на два года. Виной тому оказался непогашенный долг в 4 млн иен (около $35 тыс.), висящий на матери жениха принцессы. Эти деньги ей когда-то дал ее бойфренд - как считала семья Комуро, это было подарком, но позднее выяснилось, что помощь была не безвозмездной.

Так или иначе, с осени 2018 года финансовые затруднения будущих родственников императорской семьи изучались прессой чуть ли не под лупой, вызывая исключительно негативные отклики и оценки. Мако и Кэя отчаянно критиковали в СМИ и соцсетях, против свадьбы выступала, пусть и менее открыто, и императорская семья.

В начале октября этого года врачи диагностировали у принцессы посттравматическое стрессовое расстройство - настолько сильно вся эта история выбила ее из колеи. Кэй Комуро обошелся без очевидных психологических срывов - возможно, оттого что еще в августе 2018 года уехал в Нью-Йорк для обучения в юридической школе. Впрочем, за время его отсутствия японская публика так и не сменила гнев на милость: едва Комуро ступил на родную землю в сентябре, как его тут же заново подвергли остракизму - на этот раз за прическу с "хвостиком", противоречащую традиционной для японцев лаконичной мужской стрижке. Правда, к свадьбе жених постригся.

26 октября, спустя четыре года после помолвки, пара наконец вступила в брак. Церемония прошла так, будто свадьбу гуляет никакая не принцесса - без помпезности, торжественных церемоний и традиционных многослойных шелковых нарядов. Пара просто официально зарегистрировала брак в муниципалитете токийского района Сибуя, отметившись перед публикой краткой пресс-конференцией с заранее подготовленными ответами на пять вопросов. А в это время около ста человек протестовали против бракосочетания в центре Токио в районе парка Хибия.

В ближайшее время 30-летняя Мако, получившая теперь фамилию мужа, должна получить и паспорт (у членов императорской семьи нет ни фамилий, ни паспортов). После этого новоиспеченные супруги переедут в Нью-Йорк, где Кэй намерен строить карьеру адвоката, а Мако - "создать теплую и уютную семью, полную улыбок".

Грустный праздник

Из-за давления со стороны монаршей семьи и общества на Западе принцессу Мако и Кэя Комуро не раз сравнивали с британским принцем Гарри и его многострадальной супругой Меган Маркл. Однако если британская пара добровольно отказалась от звания членов королевской семьи зимой нынешнего года, то у японской принцессы не было выбора с самого начала.

Страна восходящего солнца входит в число немногих современных монархий, включая Саудовскую Аравию, Оман и Марокко, ограничивающих право престолонаследия представителями мужского пола. К тому же женщины японской императорской семьи автоматически теряют свой статус и право считаться ее членами после бракосочетания с простолюдином.

После окончания Второй мировой войны японский императорский дом насчитывал 67 членов. С уходом принцессы Мако их осталось всего 17, причем только пятеро из этого числа - мужчины. Неудивительно, что свадьба Мако спровоцировала очередной виток медийных дискуссий о судьбах японской монархии - старейшей в мире.

Разумеется, опасения, что рано или поздно выбывание из императорской семьи женщин оставит Хризантемовый трон без наследников, звучали и раньше. Еще в начале 2000-х политики предлагали закон, позволяющий наследницам женского пола занимать престол, но в 2006-м после рождения принца Хисахито, первого мальчика голубых кровей за четыре десятилетия, этот законопроект был положен под сукно. В 2012 году премьер-министр Есихико Нода вновь поднял вопрос о том, чтобы разрешить принцессам сохранять свой статус при вступлении в брак и создавать свои собственные королевские ветви, но после прихода в кресло премьера Синдзо Абэ эта дискуссия разом застопорилась. Не так давно экспертную группу на предмет изучения вопроса о женском престолонаследии распорядился создать и экс-премьер Есихидэ Суга, однако его уход с политической сцены опять поставил на этой возможности крест - новый глава правительства Фумио Кисида однозначно высказывался против женщин на троне.

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- Вопросы о судьбе императорской семьи являются частью более широкой дискуссии о роли женщин в японском обществе. И если национальный символ, каковым является наследник престола, ограничен только мужчинами, это многое говорит о состоянии гендерного равенства в Японии, - заметил "Известиям" директор Центра японских исследований Госуниверситета Портленда и автор книги "Императорский дом Японии в послевоенную эпоху, 1945–2019" Кен Руофф, подразумевая, что до истинного равенства между двумя полами в Японии еще далеко.

При этом широкая японская публика настроена на венценосных женщин весьма позитивно: согласно весеннему опросу Kyodo News, 85% заявили о поддержке женщины-императора.

Однако, как сказал "Известиям" заведующий кафедрой востоковедения МГИМО японист Дмитрий Стрельцов, в обозримой перспективе никаких изменений в правилах престолонаследия в Японии ждать не стоит.

- Острой потребности в изменении закона о престолонаследии нет, потому что наследник по мужской линии есть - это принц Хисахито, которому сейчас всего 15 лет. Да и нынешний император Нарухито еще не стар (ему 61 год), и он еще долгое время будет во вполне добром здравии, - пояснил эксперт.

При этом, впрочем, свадьба японской принцессы может подстегнуть другой благоприятный тренд, крайне нужный стремительно стареющей стране с антирекордами рождаемости. В прошлом императорские браки в Японии неизменно приводили к росту числа браков и рождений. К примеру, вслед за женитьбой наследного принца Акисино в 1990 году число бракосочетаний по всей стране выросло на 3,7%, а после вступления в брак нынешнего императора в 1993 году подскочило на 9,8%. Соответствующий рост наблюдался и в плане деторождений. Схожего положительного эффекта на настроения японцев ждут и сейчас, признался газете Japan Times старший экономист Bloomberg Economics Юки Масудзима.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635314280
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