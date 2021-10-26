|КырГКНБ: Задержаны действующий и бывший замминистра сельского хозяйства Марсбек уулу Илич и Амангелди Исаев
09:24 27.10.2021
слева направо: Марсбек уулу Илич,Исаев Амангелди Сапарбекович
Предыстория: ГКНБ: Задержаны и привлечены к уголовной ответственности отдельные должностные лица Минсельхоза и представители логистической компании
Tazabek - Как сообщает пресс-служба ГКНБ, 26 октября 2021 года задержаны и водворены в ИВС ГКНБ КР действующий заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов КР "М.И.", а также бывший заместитель министра "И.А.С.".
В ходе следствия получены неопровержимые доказательства причастности к указанным противоправным фактам действующего и бывшего заместителей министра сельского, водного хозяйства и развития регионов КР, говорится в сообщении.
В ГКНБ продолжается целенаправленная работа по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к созданию устойчивой коррупционной схемы поборов сельхозпроизводителей.
Как сообщают в ГКНБ, расследование ведется по доставке отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС, где группа должностных лиц и отдельных компаний, вступив в сговор, в целях получения материальных благ в течении нескольких лет создавали искусственные барьеры для осуществления беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы страны.
Справка:
Действующим заместителем министра сельского, водного хозяйства и развития регионов КР является Марсбек уулу Илич.
Бывшим заместителем министра является Исаев Амангелди Сапарбекович.